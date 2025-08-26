Cum poți transforma 250 de lei pe lună în peste 147.000 de lei. Alexandru Chirilă explică puterea DOBÂNZII compuse la „Pastila Financiară”

„Având o rată de economisire mai mare 250 lei pe lună, mie nu mi se pare o sumă care nu ar putea fi economisită de mare parte din românii pe care noi îi avem în țară. Aș ajunge să am depuși 330.000 lei. În final, în 10 ani aș avea un randament de aproape 50%, asta înseamnă un profit de 15.700 lei. În 15 ani, aș ajunge să investesc în total 45.000 lei. Voi ajunge la 86.500 în 20 de ani. Vedem că din nou discutăm despre un randament mai mare, de 100%. Ce vreau să înțelegem este faptul că între 10 și 20 de ani, acești 10 ani, cu un efort nu semnificativ de 250 lei, aș ajunge să am în investițiile mele 147.000 lei.Sunt convins că avem români de 40 de ani care astăzi regretă că nu au făcut asta la 20 de ani și ar fi ajuns să aibă 30.000 euro în cont în plus. Pentru că de fapt, acești 250 lei în fiecare lună nici nu-i simțim. Nu ținem banii la saltea pentru că inflația nu ar putea fi acoperită de suma pe care noi am ținut-o acolo, undeva în pușculița noastră de acasă,” a spus Chirilă.