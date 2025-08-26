Prima pagină » Știri politice » Cum poți transforma 250 de lei pe lună în peste 147.000 de lei. Alexandru Chirilă explică puterea DOBÂNZII compuse la „Pastila Financiară”

Bianca Dogaru
26 aug. 2025, 11:56, Știri politice
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a explicat, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax” puterea economiilor lunare și principiul dobânzii compuse. Acesta a oferit exemple concrete de profituri generate în urma investițiilor și a subliniat riscurile păstrării banilor „la saltea”.
Economisirea constantă, chiar și cu sume aparent mici, poate face o diferență uriașă pe termen lung. Alexandru Chirilă a explicat că investițiile regulate, de exemplu 250 de lei pe lună, pot aduce câștiguri de zeci de mii de euro în câțiva ani datorită dobânzii compuse. Acesta a subliniat că mulți români regretă că nu au început mai devreme să investească, având în vedere profitul pe care ar fi putut să-l acumuleze pe parcursul a câtorva ani. În același timp, a avertizat asupra riscului de a ține „banii la saltea”, unde inflația erodează valoarea economiilor.

„Având o rată de economisire mai mare 250 lei pe lună, mie nu mi se pare o sumă care nu ar putea fi economisită de mare parte din românii pe care noi îi avem în țară. Aș ajunge să am depuși 330.000 lei. În final, în 10 ani aș avea un randament de aproape 50%, asta înseamnă un profit de 15.700 lei. În 15 ani, aș ajunge să investesc în total 45.000 lei. Voi ajunge la 86.500 în 20 de ani. Vedem că din nou discutăm despre un randament mai mare, de 100%. Ce vreau să înțelegem este faptul că între 10 și 20 de ani, acești 10 ani, cu un efort nu semnificativ de 250 lei, aș ajunge să am în investițiile mele 147.000 lei.Sunt convins că avem români de 40 de ani care astăzi regretă că nu au făcut asta la 20 de ani și ar fi ajuns să aibă 30.000 euro în cont în plus. Pentru că de fapt, acești 250 lei în fiecare lună nici nu-i simțim. Nu ținem banii la saltea pentru că inflația nu ar putea fi acoperită de suma pe care noi am ținut-o acolo, undeva în pușculița noastră de acasă,” a spus Chirilă.

Chirilă a menționat și că, pe termen lung, media inflației în România este de aproximativ 3%, iar investițiile cu randamente mici de 7-8% pot asigura profit real și stabilitate financiară.

„Pe termen lung, inflația medie din România este de 3% ținând cont și de hiperinflația din anii 90, dar și pe de perioadele în care inflația a fost aproape de nivelul zero în după 2015 au fost perioade cu inflație foarte scăzută, așa că discutăm despre medii, discutăm despre timp îndelungat și cu cât începe mai devreme, cu atât pot accelera spre anii 15-20 cu a acumula din ce în ce mai mult. Pentru că se adaugă dobândă la dobândă, dobândă la dobândă. Dacă stăm și facem un calcul, diferența între 120.000 lei și 60.000 lei este de 60.000 lei investit suplimentar în 10 ani, dar diferența de profit e de peste 200.000 lei. Aici este puterea dobânzii compuse. Cu cât fac investiții pe o perioadă mai îndelungată, cu atât mă voi bucura de profituri din ce în ce mai mari,” a continuat acesta.

