Alexandru Chirilă: „Pentru a rămâne ancorat emoțional într-un OBIECTIV, trebuie să știi de ce îl vrei”

Alexandra Anton
19 aug. 2025, 09:43, Economic
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cum se poate construi un obiectiv clar atunci când vine vorba despre achiziția unei locuințe. El a oferit un exemplu concret, detaliind pașii necesari pentru a transforma dorința într-un plan realist. Puteți urmări aici întreaga emisiune. 

Invitatul a pornit de la ideea că un obiectiv devine măsurabil atunci când sunt stabilite criterii clare. Acestea sunt: locația, vechimea imobilului, bugetul și structura finanțării. În exemplul său, Chirilă a explicat cum un apartament de trei camere poate fi analizat din punct de vedere financiar printr-o estimare realistă a costurilor și surselor de finanțare.

„Un apartament de 3 camere, în cartierul X, cu o vechime sub 10 ani. Bugetul țintă al imobilului ar fi 120.000 de euro, iar structura finanțării ar fi un credit ipotecar de 100.000 de euro și un avans minim, minim 20%, ceea ce ar putea fi 24.000. Mobilarea ar duce la o creștere a prețului cu încă 3-5%. Și mai departe ar trebui să iau și o marjă de creștere a prețurilor determinată de inflație, de cerere și ofertă care ar putea să fie o marjă de 5-10%.”, spune Alexandru Chirilă.

Alexandru Chirilă: „Trebuie să răspund și la întrebarea „de ce?”

Expertul a subliniat că, dincolo de cifre, un obiectiv trebuie să aibă și o motivație personală puternică. El a arătat că oamenii se raportează adesea la ideea de securitate, la confort și la eficiență în viața de zi cu zi atunci când decid să cumpere o locuință.

„Obiectivul ăsta specific, pentru a rămâne ancorat emoțional în acest obiectiv, trebuie să răspund și la întrebarea „de ce?”. De ce vreau acest obiectiv? Și de cele mai multe ori vorbim despre securitatea familiei, despre liniștea faptului că nu mai am vecini sau liniștea faptului că mă mut dintr-o zonă rău-famată într-o zonă mai bună. Sau de ce nu, de cele mai multe ori discutăm despre proximitatea față de locul de muncă, câștigarea de timp în tranzitul de acasă până la locul de muncă.”, afirmă acesta.

