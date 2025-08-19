Alexandru Chirilă: „Un tânăr ar trebui să economisească 41 de ani pentru un apartament”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cât de dificil ar fi pentru un tânăr să-și cumpere o locuință fără credite. Specialistul a prezentat un exemplu ipotetic care arată importanța creditării și a disciplinei financiare. Puteți urmări aici întreaga emisiune.

Alexandru Chirilă a construit un scenariu ipotetic în care un tânăr câștigă 5.000 de lei pe lună și economisește 20% din venit. În această variantă, fără sprijinul creditelor bancare, cumpărarea unui apartament ar necesita o perioadă extrem de lungă. Totul presupune și un context ideal, în care nu există cheltuieli suplimentare sau riscuri precum pierderea locului de muncă.

„Un tânăr de 20 de ani care începe să câștige 5.000 de lei lunar cu o rată de economisire decentă, 20% din venituri, ar trebui timp de 41 de ani să economisească 20% lună de lună, fără riscul de a rămâne fără job, fără riscul de a-i crește cheltuielile cu un copil, cu o căsnicie, cu vacanțe, cu dorințe. O disciplină de fier”, afirmă acesta.

Alexandru Chirilă: „Este ipotetic de la cap la coadă, dar ca să înțelegem cât de grea este achiziția unui imobil într-un scenariu fără credit”

Specialistul financiar atrage atenția că, fără credite, achiziția unei locuințe ar fi aproape imposibilă pentru majoritatea tinerilor. El a explicat și că, în realitate, prețul imobilelor nu ar rămâne constant.