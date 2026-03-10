Marea Britanie se pregătește să trimită o a doua navă în Marea Mediterană. RFA Lyme Bay este dotată cu facilități medicale și poate transporta trupe, vehicule și muniție

Marea Britanie se pregătește să trimită o a doua navă în Marea Mediterană, a confirmat recent Ministerul Apărării, relatează Sky News. Se anunțase deja că HMS Dragon, un distrugător de tip 45, este pregătit pentru a fi trimis în misiune. Însă acum Ministerul Apărării din UK afirmă că RFA Lyme Bay este, de asemenea, pregătit pentru a fi trimis în misiune „pentru sarcini maritime în estul Mediteranei”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat: „Ca parte a unei planificări prudente, am luat decizia de a aduce RFA Lyme Bay la un nivel ridicat de pregătire, ca măsură de precauție, în cazul în care ar fi necesară pentru a asista la misiuni maritime în estul Mediteranei”.

Lyme Bay este o navă de debarcare, echipată pentru a funcționa ca platformă aeronautică și dotată cu facilități medicale. Este adesea utilizată pentru misiuni umanitare și de ajutor în caz de dezastre.

Nava se află, în prezent, în Gibraltar și nu a primit încă nicio misiune, iar Ministerul Apărării a subliniat că schimbarea statutului său este una preventivă. RFA Lyme Bay este o navă de debarcare din clasa Bay – nu o navă de război – și funcția sa principală este de a transporta trupe, vehicule, provizii și muniție.

The Sun a raportat că RAF urmează să transporte medici militari și un spital de campanie mobil care poate funcționa la bordul navei.

Marea Britanie trimite, de asemenea, nava de război HMS Dragon în Marea Mediterană. Secretarul apărării John Healey a declarat, luni, luni că aceasta va părăsi Portsmouth în următoarele zile.

HMS Prince of Wales – unul dintre cele două portavioane ale Regatului Unit – a fost, de asemenea, pus în stare de alertă maximă, în cazul în care va fi necesar.

Guvernul britanic nu s-a alăturat Statelor Unite și Israelului în operațiunile sale împotriva Iranului, dar a oferit Statelor Unite posibilitatea de a utiliza bazele aeriene britanice pentru a efectua ceea ce numește lovituri defensive împotriva rachetelor și rampelor de lansare iraniene.

