Ordonanța de urgență care reglementează prețul la gaze a fost publicată în Monitorul Oficial. Cât vor plăti consumatorii de la 1 aprilie

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2016 care reglementează prețul la gaze în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial, după ce a fost adoptată joia trecută de Cabinetul Bolojan. Motivul principal al reglementării este faptul că prețurile finale la gaze naturale publicate de principalii furnizori pentru clienții casnici se situează peste nivelul plafonat.

Actul normativ prin care Guvernul a reglementat modul de formare a prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici, pentru a nu depăși nivelul plafonat actual, intră în vigoare din 1 aprilie, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a gazelor naturale. Prin acest act normativ, statul vrea să mai țină sub control prețurile la gaze pentru populație încă un an, dar în același timp să înceapă trecerea treptată spre o piață complet liberalizată.

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunțat că a fost stabilit un mecanism prin care, de la nivel de producător avem preț de plecare maximal de 110 lei/MWh, mai puțin decât prețul plafonat de până acum de 120 lei, avem preț reglementat la transportator – 15 lei, un preț reglementat la distribuție – maxim 69 lei/MWh și un adaos de maxim 15 lei la furnizor. În ce privește companiile, ministrul a precizat că până pe 31 martie este valabilă legislație care prevede că pentru firme există plafon de 0,37 lei.

Bolojan: Orice creștere de prețuri din zona energie înseamnă puseuri inflaționiste

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a declarat că decizia de a stabili un mecanism prin care prețurile la gaze nu vor crește până la 31 martie 2027 a fost luată din 3 motive.

„Primul este că anul viitor România își va dubla aproape capacitatea de producție de gaz, vom deveni practic independenți. Cel mai bun moment pentru liberalizare și pentru a nu avea șoc pe prețuri este când oferta va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru e asigurat din producția internă și o treime din importuri. Al doilea motiv este legat de predictibilitare economică și socială. Ne-am asumat coborârea ratei inflației. Orice creștere de prețuri din zona de energie, la combustibili, gaz, înseamnă puseuri inflaționiste. Intenționăm ca în combinație cu reducerea deficitului să reducem și rata inflației. Al treilea motiv este situația din zona Golfului. Datorită sincopelor din aprovizionarea globală cu gaze și țiței, chiar dacă România nu este dependentă, datorită faptului că prețurile pe piețele de gaz și combustibili se formează la nivel global, există în mod inevitabil efecte și asupra noastră. Ați văzut ce creșteri au existat din cauza aspectelor emoționale datorită perturbărilor de aprovizionare”, a spus Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: