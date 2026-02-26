Prima pagină » Economic » Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”

26 feb. 2026, 11:40, Economic
Andrei Caramitru a prezentat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, motivele pentru care vede semne bune în economia României. Potrivit acestuia, estimările economiștilor privați din România arată o evoluția mai bună decât se anticipa și susține că „aterizarea lină” după criza bugetară este un scenariu extrem de rar.  

Caramitru susține că estimările celor mai buni economiști din mediul privat arată că România ar putea înregistra anul acesta o creștere economică de peste 1%, cu accelerare posibilă spre 3% în 2027. De asemenea, acesta subliniază că inflația va scădea semnificativ, până la 5,85%, iar cursul leu-euro va scădea ușor, un efect care, în opinia lui Andrei Caramitru, este pozitiv pentru competitivitate și exporturi.

„Ce spun economiștii cei mai buni din Ro din mediul privat (membrii CFA, opiniile cărora definesc indicatorul de mai jos). E fix ce tot spun și eu aici . Pe scurt estimările sunt așa: deficit anul acesta de 6% (după o îmbunătățire PESTE ESTIMĂRI în a doua parte a anului trecut); creștere economică de peste 1% (cu accelerare în a doua parte a anului, adică anul viitor posibil să mergem spre 3%); inflația în scădere masiva anul ăsta, la 5.85% (adică spre sfârșitul anului merge spre 4%); leul va scădea un pic, marginal – ceva bun pentru ca așa crește competitivitatea și e important pentru exporturi.”

De asemenea, Andrei Caramtiru subliniază că rezultatele bune din economie vin în ciuda criticilor politice, pe care le consideră irelevante. El atrage atenția că vocile care au gestionat prost economia încearcă să minimalizeze realizările celor care repară situația. Acesta a ținut să critice atitudinea lui Sorin Grindeanu, care amenință cu ieșirea de la guvernare, deși „a dat OK-ul” pe cele 2 OUG-uri și la decizia CCR. Caramitru consideră că aceste gesturi sunt doar o formă de spectacol politic al celor care speră să revină la putere.

„Adică – ceva aproape imposibil de realizat – în economie se cheamă SOFT LANDING, aterizare lină (după o criză bugetară gravă). E foarte rar – de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă. E mult mai pozitiv decât ce îmi imaginam eu în septembrie anul trecut. Acuma. Ca tuma duma canciu covrig elcrin batistă și alții zbiară tămp după ce gașca lor a dat tara în gard, e absolut irelevant. Și urlă la unii care au reușit ceva de excepție. Prostii urla la ăia care repară excepțional ce au stricat ei. Jalnic! Jalnic! Ah și încă ceva – văd ca grindi amenință iar cu ieșirea de la guvernare (la o zi după ce a dat OK pe cele 2 oug-uri, și după ce a dat Ok la decizia ccr). Show pentru prostii din partidul lui care se agață de speranțe ca mai pot reveni “anapoi”. Nu se va întâmpla.”

