A avut sau nu a avut Irina Ponta pașaport diplomatic? Patrick André de Hillerin lămurește misterul

În ultimul editorial semnat în Gândul, jurnalistul Patrick André de Hillerin ridică încă o problemă foarte importantă în scandalul momentului – „Oana Țoiu vs. Irina, fiica lui Victor Ponta” -, cea a pașapoartelor diplomatice de care ar beneficia copiii fostului premier al României.

Întrebarea-cheie în tot acest scandal este dacă Irina Ponta deține sau nu un pașaport diplomatic.

Irinei Ponta i-a fost refuzat accesul într-un avion

Jurnalistul Patrick André de Hillerin o etichetează pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al Românie, ca pe o mare „vulnerabilitate” pentru țară, nu numai pentru propria imagine, deși face eforturi considerabile pentru a-și „cosmetiza” imaginea.

„Oana Țoiu l-a sunat, nu ascunde nici domnia sa asta, pe consulul României la Dubai. Că i-a comunicat faptul că îmbarcarea Irinei Ponta în avionul HiSky, contractat pentru repatrierea minorilor neînsoțiți și a urgențelor medicale, ar însemna o vulnerabilitate de imagine pentru domnia sa este mai mult decât plauzibil, atâta vreme cât imaginea și nimic altceva o preocupă pe doamna Țoiu. Calculul doamnei ministru, însă, a fost unul extrem de prost. Prezența fiicei lui Ponta într-un avion gestionat de MAE ar fi fost o vulnerabilitate de imagine doar dacă publicul doamnei Țoiu ar fi fost alcătuit doar din fanaticii useriști care nici nu sunt părinți”, punctează jurnalistul Patrick André de Hillerin.

Ulterior, jurnalistul abordează elementul-cheie în acest scenariu, cel care nu ar fi făcut altceva decât să dea „apă la moară” susținătorilor Oanei Țoiu – pașaportul diplomatic.

„Ponta nu a vrut să uzeze de acest privilegiu”

S-a discutat mult despre faptul că ar fi fost aproape imposibil ca Victor Ponta sau Daciana Sârbu să nu fi apelat la „relațiile” lor pentru a-și plasa fiica pe lista unei așa-zise „repatrieri privilegiate”.

Potrivit Legii 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, articolul 8, alineatul 1, litera t), Irina Ponta are dreptul de a deține un pașaport diplomatic, precizează jurnalistul Patrick André de Hillerin în editorialul publicat de Gândul.

Un pașaport diplomatic conferă posesorului o serie de privilegii.

În cazul Irinei Ponta, i-ar fi permis acesteia „un acces nelimitat și neconstrâns la respectivul zbor de repatriere”, explică jurnalistul.

Numai că acum urmează și dezvăluirea esențială pe care o face jurnalistul Patrick André de Hillerin.

Irina Ponta, fiica fostului premier al României, nu deține un pașaport diplomatic, iar „gurile rele” trebuie să-și mestece în zadar acuzațiile.

„Niciunul dintre copiii lui Victor Ponta nu are. Pentru că Ponta nu a vrut să uzeze de acest privilegiu, de altfel perfect legal. Un cetățean care nu și-a dotat copiii, cu bună știință, cu unul dintre cele mai influente instrumente de presiune ale unei beizadele, merită, totuși, ceva mai mult credit decât o ființă incapabilă să dea niște răspunsuri simple la întrebările presei”, mai scrie jurnalistul Patrick André de Hillerin.

RECOMANDAREA AUTORULUI: