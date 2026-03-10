Prima pagină » Economic » O nouă zi, o nouă scumpire la pompă. Cu cât au crescut prețurile pentru un litru de benzină și de motorină

O nouă zi, o nouă scumpire la pompă. Cu cât au crescut prețurile pentru un litru de benzină și de motorină

10 mart. 2026, 13:29, Economic
O nouă zi, o nouă scumpire la pompă. Cu cât au crescut prețurile pentru un litru de benzină și de motorină

Prețul benzinei și al motorinei a crescut pentru a patra oară de la începutul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului izbucnit în Iran. Prețurile au urcat în noaptea de luni spre marți cu 0,10, chiar 0,15 lei pe litru. 

Combustibilul diesel s-a scumpit cu încă 15 bani pe litru, iar creșterea cumulată a ajuns la aproape 50 de bani. Prețul benzinei a crescut cu 10 bani pe litru, iar creșterea cumulată a ajuns la 30 de bani pe litru, față de nivelul înregistrat la începutul războiului din Iran.

Motorina trece de 8,8 lei/l în unele stații

Potrivit datelor din piață, majorarea aplicată de OMV Petrom a dus prețul motorinei standard la aproximativ 8,72-8,76 lei pe litru în stațiile Petrom din Capitală. În stațiile OMW din București, prețul a ajuns în jurul valorii de 8,81-8,85 lei pe litru. De asemenea, benzina la rândul său, s-a scumpit până la 8,27-8,32 lei pe litru, în stațiile Petrom din Capitală și până la 8,36-8,41 în cele OMW.

În condițiile date, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că au fost discutate mai multe scenarii în ceea ce priveşte evoluţia preţului la carburant, iar una dintre soluţiile vizate ar fi şi aceea a redeschiderii rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, la rafinăria Petromidia din judeţul Constanţa a fost amânată o revizie tehnică, iar cea de la Petrobrazi lucrează la capacitate maximă pentru a asigura o cantitate cât mai mare de carburant, necesară pe piaţa internă.

Am prezentat mai multe scenarii care sunt analizate în cel mai profund detaliu de Ministerul de Finanţe care o să iasă în foarte scurt timp cu câteva informaţii extrem de clare. Între timp, noi continuăm aprovizionarea, am luat în calcul să redeschidem, să reoperaţionalizăm rafinaria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petroluri rafinate în România şi automat să ne asigure mai multe produse petroliere în piaţă şi de asta mă asigur în aceste momente că avem suficiente produse petroliere, suficientă motorină, suficientă benzină”, a spus Bogdan Ivan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 13% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete
14:32
Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 13% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete
ULTIMA ORĂ Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
14:11
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
REACȚIE Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
12:08
Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
ECONOMIE Ordonanța de urgență care reglementează prețul la gaze a fost publicată în Monitorul Oficial. Cât vor plăti consumatorii de la 1 aprilie
10:31
Ordonanța de urgență care reglementează prețul la gaze a fost publicată în Monitorul Oficial. Cât vor plăti consumatorii de la 1 aprilie
NEWS ALERT Din două vorbe, Trump a scăzut brusc prețul petrolului în lume. Cotațiile au căzut de la 91 de dolari pe baril la 85 de dolari. Ce a declarat președintele american
22:10
Din două vorbe, Trump a scăzut brusc prețul petrolului în lume. Cotațiile au căzut de la 91 de dolari pe baril la 85 de dolari. Ce a declarat președintele american
ENERGIE „Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
19:03
„Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Măsura luată de o companie aeriană în privința pasagerilor care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără căști
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
O filmare spectaculoasă surprinde momentul în care o vulpe roșie vânează un pui de lup
SPORT Dennis Man, „giuvaierul” de 15 milioane de euro de la PSV Eindhoven
14:28
Dennis Man, „giuvaierul” de 15 milioane de euro de la PSV Eindhoven
FLASH NEWS Șeful Pentagonului: SUA nu vor renunța la războiul cu Iranul până când „inamicul nu va fi învins definitiv“. „Va fi cea mai intensă zi de atacuri”
14:24
Șeful Pentagonului: SUA nu vor renunța la războiul cu Iranul până când „inamicul nu va fi învins definitiv“. „Va fi cea mai intensă zi de atacuri”
FLASH NEWS ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”
14:21
ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”
CONTROVERSĂ Partidul lui Viktor Orban vrea ca Ungaria să păstreze lingourile de aur și zecile de milioane de euro confiscate de la ucraineni. Parlamentarii maghiari analizează propunerea
14:09
Partidul lui Viktor Orban vrea ca Ungaria să păstreze lingourile de aur și zecile de milioane de euro confiscate de la ucraineni. Parlamentarii maghiari analizează propunerea
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget. Cum împarte Guvernul Bolojan banii statului
13:48
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget. Cum împarte Guvernul Bolojan banii statului

Cele mai noi

Trimite acest link pe