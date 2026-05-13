Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la aproape 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE

Record negativ după record negativ al guvernului Bolojan. Inflația a ajuns la aproape 11%, în continuare cea mai mare din întreaga Uniune Europeană, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

România continuă să fie și în 2026 țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de 10,7%. Deși previziunile guvernului Bolojan erau optimiste la început de an și arătau că inflația ar urma să scadă în a doua parte a anului până la 3,6%, cifrele publicate de INS demonstrează exact contrariul.

„După opt luni de creștere la valori de peste 9%, în aprilie 2026 inflația anuală atinge pragul de 10,7%. Astfel, în aprilie rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,71%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 13,04%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,02%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,39%”, arată datele INS.

De la 1 ianuarie 2026, românii s-au lovit de noi presiuni fiscale: taxe și impozite dublate, sau chiar triplate în unele cazuri și înghețarea veniturilor. Practic, sacrificiile românilor au fost în zadar, iar România a rămas statul cu aceleași goluri în buzunare și în acest an.

Unde au fost înregistrate cele mai mari creșteri de prețuri

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,09%. Alte creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă, 10,97%, la pâine, 8,96%, și la fructe proaspete, 11,77%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,04%.

Energia electrică rămâne în topul scumpirilor

La capitolul mărfuri nealimentare, cele mai mari creșteri din aprilie s-au menținut la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 54,18%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în aceasta categorie au mai fost înregistrate la carburanți, benzină cu 22,42% și la motorină cu 32,68%. Energia termică s-a majorat și ea cu 10,7%, cărțile, ziarele revistele cu 10,37%, detergenții cu 9,45%, iar tutunul și țigările cu 7,42%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în aprilie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%, urmate cele de igienă și cosmetică, cu 15,07%, și cele de apă, canal și salubritate, cu 15,05%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,65%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,66%.

