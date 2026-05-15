Donald Trump este dispus să facă un compromis cu privire la programul nuclear al Iranului. Ce propune președintele SUA

Aflat la bordul Air Force One, după plecarea din Beijing, Donald Trump a declarat că ar putea accepta un compromis cu privire la programul nuclear al Iranului. Președintele american a precizat că are pe masă un scenariu în care ar accepta o pauză de 20 de ani în programul nuclear al Iranului, cu condiția ca aceasta să fie verificabilă.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One, la întoarcerea sa la Washington, Trump a negat, de asemenea, informațiile conform cărora Iranul ar avea încă o capacitate ridicată de a utiliza rachete, susținând că stocul lor de rachete a dispărut în proporție de 80% ca urmare a campaniei militare americane care a început la sfârșitul lunii februarie.

În plus, Trump a declarat că, după ce a discutat acest lucru cu Xi, va lua în considerare ridicarea sancțiunilor asupra companiilor chineze care au cumpărat petrol iranian și că va lua în curând o decizie în această privință.

În paralel, Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a declarat că SUA au fost în contact cu Iranul pentru a-i comunica că doresc să continue discuțiile și că țara sa este pregătită să urmeze fie o cale diplomatică, fie una militaristă pentru a pune capăt conflictului.

