BT Pay conectează financiar românii din diaspora: cont online în 7-10 minute, card livrat direct acasă în mai multe țări europene și acces la banking complet, de oriunde

Soluțiile digitale dezvoltate de Banca Transilvania simplifică relația românilor din străinătate cu banii, familia și serviciile bancare din România. Funcționalitățile din BT Pay permit deschiderea rapidă a unui cont curent, administrarea banilor în mai multe valute și transferuri între utilizatori, direct din aplicație.

Banca Transilvania continuă extinderea serviciilor digitale dedicate românilor stabiliți în afara țării. Obiectivul este simplificarea accesului la servicii financiare moderne și conectarea mai rapidă a membrilor familiilor aflați în țări diferite.

BT Pay devine un instrument important pentru accesul rapid la banking digital, inclusiv pentru românii din diaspora.

Cardul BT ajunge acum direct acasă, în mai multe țări europene

Printre optiuni se numără posibilitatea livrării gratuite a cardului fizic prin curier în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și Republica Moldova. În plus, utilizatorii pot adăuga în BT Pay carduri emise de alte bănci sau fintech-uri din strainatate. O altă funcționalitate nouă permite alimentarea cardului BT direct din aplicație, prin transfer de bani de pe alte carduri înrolate în BT Pay, indiferent dacă acestea sunt emise în România sau în străinătate.

Procesul de onboarding este complet digital și durează aproximativ sapte- zece minute, fiind disponibil non-stop. Pentru deschiderea contului nu este necesar un videocall, iar utilizatorii trebuie doar să aibă peste 18 ani și un CI/CE romanesc valabil.

Numărul de telefon poate fi atât din România, cât și din străinătate. Clientii din Italia au nevoie de carte de identitate italiana sau carte de identitate romaneasca + codice fiscal & contract de munca sau cerificat de frecventa pentru studenti. Imediat după finalizarea procesului, clientul poate utiliza BT Pay și cardul digital emis instant în aplicație.

Transferuri fără comisioane și soluții pentru economii și investiții

Banca oferă comision zero pentru transferurile în lei sau în alte valute între utilizatorii BT Pay pe baza numarului de telefon, precum și pentru plățile realizate cu cardul digital sau fizic, atât în România, cât și în străinătate. În plus, utilizatorii pot accesa carduri virtuale în lei, euro și dolari, utile pentru cumpărături online și plăți la POS, pot plăti facturile din România și au la dispoziție soluții de economisire.

Suport dedicat pentru românii din afara țării

Pentru clienții din diaspora, Banca Transilvania pune la dispoziție o echipă dedicată de Call Center și platforma „Întreb BT", accesată frecvent din Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Franța și Republica Moldova. Persoanele care își deschid acum un cont și plătesc cu cardul în euro pot beneficia de o campanie promoțională cu 5% cashback, în limita a 100 de euro.

Mai multe informații sunt disponibile pe platforma dedicată românilor din diaspora a Băncii Transilvania https://diaspora.bancatransilvania.ro/bt-pay .

Material susținut de Banca Transilvania.

