Indemnizația din educație care nu mai este prevăzută în noul proiect de lege. Ce categorie este afectată

O indemnizație din educație nu mai este prevăzută în noul proiect de lege. La momentul actual, o categorie de profesori beneficiază de un plus de 10% la salariul de bază. Însă, odată cu proiectul legii salarizării care a fost pus în dezbatere publică, această indemnizație nu mai apare în document.

Proiectul noii legi a salarizării include mai multe sporuri pentru cadrele didactice, precum cele pentru predarea la mai multe clase, coordonarea practicii pedagogice și activitatea desfășurată în zone izolate ori în învățământul special. Totuși, nu menționează sporul de dirigenție. La momentul actual, unii dintre profesori beneficiază de acest spor de 10% la salariul de bază. Vezi în galerie, AICI, documentul cu reglementările specifice personalului didactic din învățământ.

Sporuri prevăzute:

Cadrele didactice care predau simultan la mai multe clase au un spor între 5% și 15%;

Profesorii care coordonează practica pedagogică a viitoarelor educatoare și învățători au un spor între 5% și 15%;

Sporuri de până la 15% pentru profesorii care lucrează în localități izolate sau în învățământul special și special integrat.

„Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază”, se prevede în Art. 8, anexa 1, la Legea-cadru nr. 153/2017.

Noua lege a salarizării, unul dintre jaloanele-cheie din PNRR, trebuie adoptată până la începutul verii lui 2026. Potrivit liderului sindical Marius Nistor, Guvernul a anunțat că discuțiile cu partenerii sociali vor începe în martie, pentru respectarea termenului asumat.

„Referitor la noua lege a salarizării, răspunsul primit a fost acela că, începând cu luna martie a.c., vor începe consultările cu partenerii sociali, asta pentru că până la începutul verii trebuie să fie finalizată, fiind o condiție impusă prin PNRR”, preciza Marius Nistor, arată Edupedu.ro.

Legea salarizării bugetarilor, programată inițial să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024, a fost amânată în context electoral. În paralel, promisiunile făcute profesorilor în timpul grevei din 2023 privind includerea majorărilor salariale în noua lege nu s-au concretizat. Guvernul a adoptat ulterior creșteri prin ordonanță de urgență contestate de sindicate. În iulie 2025, președintele Nicușor Dan estima că reforma ar putea fi finalizată în cel mult un an și jumătate. Între timp, salariul unui profesor debutant rămâne sub nivelul considerat necesar de unele analize din domeniul educației. În 2025, de pildă, salariul unui profesor debutant ar fi trebuit să fie de cel puțin 4.400 de lei net.

