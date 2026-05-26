Prima pagină » Educație » Indemnizația din educație care nu mai este prevăzută în noul proiect de lege. Ce categorie este afectată

Indemnizația din educație care nu mai este prevăzută în noul proiect de lege. Ce categorie este afectată

Indemnizația din educație care nu mai este prevăzută în noul proiect de lege. Ce categorie este afectată
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O indemnizație din educație nu mai este prevăzută în noul proiect de lege. La momentul actual, o categorie de profesori beneficiază de un plus de 10% la salariul de bază. Însă, odată cu proiectul legii salarizării care a fost pus în dezbatere publică, această indemnizație nu mai apare în document.

Proiectul noii legi a salarizării include mai multe sporuri pentru cadrele didactice, precum cele pentru predarea la mai multe clase, coordonarea practicii pedagogice și activitatea desfășurată în zone izolate ori în învățământul special. Totuși, nu menționează sporul de dirigenție. La momentul actual, unii dintre profesori beneficiază de acest spor de 10% la salariul de bază. Vezi în galerie, AICI, documentul cu reglementările specifice personalului didactic din învățământ.

Indemnizația din educație care nu mai este prevăzută în noul proiect de lege. Ce categorie este afectată

Indemnizația din educație care nu mai este prevăzută în noul proiect de lege

Sporuri prevăzute:

  • Cadrele didactice care predau simultan la mai multe clase au un spor între 5% și 15%;
  • Profesorii care coordonează practica pedagogică a viitoarelor educatoare și învățători au un spor între 5% și 15%;
  • Sporuri de până la 15% pentru profesorii care lucrează în localități izolate sau în învățământul special și special integrat.

„Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază”, se prevede în Art. 8, anexa 1, la Legea-cadru nr. 153/2017.

Art. 8, anexa 1, la Legea-cadru nr. 153/2017 / sursa: legislatie.just.ro

Noua lege a salarizării, unul dintre jaloanele-cheie din PNRR, trebuie adoptată până la începutul verii lui 2026. Potrivit liderului sindical Marius Nistor, Guvernul a anunțat că discuțiile cu partenerii sociali vor începe în martie, pentru respectarea termenului asumat.

„Referitor la noua lege a salarizării, răspunsul primit a fost acela că, începând cu luna martie a.c., vor începe consultările cu partenerii sociali, asta pentru că până la începutul verii trebuie să fie finalizată, fiind o condiție impusă prin PNRR”, preciza Marius Nistor, arată Edupedu.ro.

Legea salarizării bugetarilor, programată inițial să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024, a fost amânată în context electoral. În paralel, promisiunile făcute profesorilor în timpul grevei din 2023 privind includerea majorărilor salariale în noua lege nu s-au concretizat. Guvernul a adoptat ulterior creșteri prin ordonanță de urgență contestate de sindicate. În iulie 2025, președintele Nicușor Dan estima că reforma ar putea fi finalizată în cel mult un an și jumătate. Între timp, salariul unui profesor debutant rămâne sub nivelul considerat necesar de unele analize din domeniul educației. În 2025, de pildă, salariul unui profesor debutant ar fi trebuit să fie de cel puțin 4.400 de lei net.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ; edupedu.ro; legislatie.just.ro

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE România, performanță remarcabilă la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026: trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare
11:20, 24 May 2026
România, performanță remarcabilă la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026: trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare
EDUCAȚIE Ce se întâmplă cu diploma de Bacalaureat, certificatele de competențe și anumite documente ale profesorilor. Guvernul a adoptat o nouă hotărâre
16:32, 22 May 2026
Ce se întâmplă cu diploma de Bacalaureat, certificatele de competențe și anumite documente ale profesorilor. Guvernul a adoptat o nouă hotărâre
EDUCAȚIE Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a IV-a susțin azi proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii
07:37, 20 May 2026
Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a IV-a susțin azi proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii
EDUCAȚIE Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026
09:16, 19 May 2026
Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026
INEDIT Geniu al roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți
12:00, 17 May 2026
Geniu al roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți
EXCLUSIV România riscă să piardă una dintre cele mai importante punți de legătură cu Republica Moldova- studenții. Câți universitari moldoveni sunt în România
10:00, 17 May 2026
România riscă să piardă una dintre cele mai importante punți de legătură cu Republica Moldova- studenții. Câți universitari moldoveni sunt în România
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Șeful FSB lansează teorii halucinante: NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă în spațiul CSI și pregătește revoluții prin AI
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Munții Apalași au suficiente rezerve de litiu pentru 500 de miliarde de telefoane, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul
16:02
Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul
UTILE Un raport al Uniunii Europene confirmă: Acestea sunt sunt fructele cele mai contaminate cu pesticide
15:48
Un raport al Uniunii Europene confirmă: Acestea sunt sunt fructele cele mai contaminate cu pesticide
EXCLUSIV Patrick Andre de Hillerin comentează contractul de lobby al lui Nicușor Dan pentru relația cu America. Ce spune despre MAE și Ambasadorul Muraru
15:47
Patrick Andre de Hillerin comentează contractul de lobby al lui Nicușor Dan pentru relația cu America. Ce spune despre MAE și Ambasadorul Muraru
FLASH NEWS Toni Neacșu: Sindicatele și profesiile care se pregătesc să-și negocieze la Guvern poziții mai bune în noile grile de salarizare nu fac altceva decât să valideze o procedură complet ilegală
15:44
Toni Neacșu: Sindicatele și profesiile care se pregătesc să-și negocieze la Guvern poziții mai bune în noile grile de salarizare nu fac altceva decât să valideze o procedură complet ilegală
VIDEO Ministrul interimar al Muncii și-a calculat în direct creșterea salariului: „Va fi mai mare cu 22%, adică cu 2.500 de lei”
15:40
Ministrul interimar al Muncii și-a calculat în direct creșterea salariului: „Va fi mai mare cu 22%, adică cu 2.500 de lei”
VIDEO Martorii surprind momentul în care o mașină cade în râu după prăbușirea unui pod în China pe durata inundațiilor locale
15:40
Martorii surprind momentul în care o mașină cade în râu după prăbușirea unui pod în China pe durata inundațiilor locale

Cele mai noi

Trimite acest link pe