 ANI a schimbat abordarea. În trei luni, prin Sistemul PREVENT 2.0 au fost rezolvate incidente de integritate de 2,2 miliarde lei în achizițiile publice

Agenția Națională de Integritate a făcut prași mari pentru gestionarea timpurie a riscurilor de integritate, prin schimbarea abordării: de la intervenția ulterioară producerii unor efecte către dezvoltarea unor mecanisme moderne de prevenție și identificare timpurie a acestor riscuri. Astfel, Agenția urmărește ca, prin utilizarea tehnologiei și a instrumentelor digitale avansate, să fie consolidată capacitatea de a identifica potențiale vulnerabilități și situații de risc înainte ca acestea să genereze consecințe asupra utilizării fondurilor publice.

Procedurile de recuperare a averilor nejustificate pot dura și 20 de ani!

Într-un comunicat transmis de ANI, instituția subliniază faptul că “experiența acumulată în aplicarea mecanismelor existente evidențiază o realitate importantă: procedurile de investigare, constatare și recuperare a averilor nejustificate reprezintă procese complexe, care implică mai multe etape și instituții cu atribuții complementare. În anumite cazuri, durata cumulată a acestora poate depăși 20 de ani, aspect ce evidențiază importanța dezvoltării unor instrumente capabile să identifice riscurile într-un stadiu cât mai timpuriu”.

Iată tabelul realizat de Agenția Națională de Integritate pentru a se înțelege de ce durata acestor proceduri poate fi atât de mare și de ce era nevoie de o altă abordare.