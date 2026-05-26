Prima pagină » Actualitate »  ANI a schimbat abordarea. În trei luni, prin Sistemul PREVENT 2.0 au fost rezolvate incidente de integritate de 2,2 miliarde lei în achizițiile publice

 ANI a schimbat abordarea. În trei luni, prin Sistemul PREVENT 2.0 au fost rezolvate incidente de integritate de 2,2 miliarde lei în achizițiile publice

Adina Anghelescu
 ANI a schimbat abordarea. În trei luni, prin Sistemul PREVENT 2.0 au fost rezolvate incidente de integritate de 2,2 miliarde lei în achizițiile publice
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Agenția Națională de Integritate a făcut prași mari pentru gestionarea timpurie a riscurilor de integritate, prin schimbarea abordării: de la intervenția ulterioară producerii unor efecte către dezvoltarea unor mecanisme moderne de prevenție și identificare timpurie a acestor riscuri. Astfel, Agenția urmărește ca, prin utilizarea tehnologiei și a instrumentelor digitale avansate, să fie consolidată capacitatea de a identifica potențiale vulnerabilități și situații de risc înainte ca acestea să genereze consecințe asupra utilizării fondurilor publice.

Procedurile de recuperare a averilor nejustificate pot dura și 20 de ani!

Într-un comunicat transmis de ANI, instituția subliniază faptul că experiența acumulată în aplicarea mecanismelor existente evidențiază o realitate importantă: procedurile de investigare, constatare și recuperare a averilor nejustificate reprezintă procese complexe, care implică mai multe etape și instituții cu atribuții complementare. În anumite cazuri, durata cumulată a acestora poate depăși 20 de ani, aspect ce evidențiază importanța dezvoltării unor instrumente capabile să identifice riscurile într-un stadiu cât mai timpuriu”.

Iată tabelul realizat de Agenția Națională de Integritate pentru a se înțelege de ce durata acestor proceduri poate fi atât de mare și de ce era nevoie de o altă abordare.

Noua paradigmă se bazează pe anticipație, prevenție și acțiune efectivă. Utilizarea tehnologiei și a mecanismelor digitale avansate permite dezvoltarea unei noi abordări instituționale, orientate către identificarea și gestionarea timpurie a riscurilor de integritate.

În acest sens, Sistemul PREVENT 2.0 analizează deja, în timp real, procedurile de achiziție publică și detectează automat posibilele conflicte de interese înainte ca banii publici să fie cheltuiți.

“Rezultatele de la operaționalizare sunt concrete (februarie – aprilie 2026): 6414 proceduri de achiziții publice; 86 mld lei buget total (din care 35 mld proceduri cu finanțare nerambursabilă); 71 de incidente identificate (aprox. 2,2 mld lei). Prin modul de operare, PREVENT 2.0 a detectat și oprit potențiale fraude înainte ca banii publici să fie pierduți”.

Unul dintre exemplele oferite face referire a un membru al unei comisii de evaluare aflat în legătură directă cu ofertantul, fiind vorba de cca 1,5 miliarde lei.

„În cadrul unei proceduri de achiziție de aproximativ 1,5 miliarde lei, soția persoanei care este acționar la  societatea ofertantă era desemnată membru al comisiei de evaluare din partea autorității contractante.În urma verificărilor și a avertismentului emis, aceasta a fost eliminată din comisia de evaluare, iar procedura face obiectul unei contestații la CNSC”.

Un alt exemplu dat de ANI este legat de un potențial conflict de interese într-o procedură de achiziție în valoare de 200 milioane lei.

„Într-o procedură de achiziție organizată de un consiliu județean, soțul unui factor decizional (consilier județean) a participat la achiziție printr-o societate comercială proprie. Ulterior, factorul decizional și-a încetat mandatul prin demisie, iar contractul a fost atribuit unui alt operator economic”.

Alte exemple de prevenție:

“În cadrul unei proceduri de achiziție organizate de un consiliu județean, în valoare de 145 milioane lei, fostul soț al vicepreședintelui consiliului județean a participat cu două oferte depuse prin două societăți comerciale distincte. Contractul a fost atribuit unei alte societăți comerciale”.(…) Într-o procedură de achiziție cu finanțare nerambursabilă, în valoare de 8,7 milioane lei, ginerele unui factor decizional (șef de serviciu) din cadrul unității administrativ-teritorială a depus ofertă în asociere cu alți operatori economici. În acest incident a fost emis avertisment de integritate. Factorul de decizie a fost eliminat, procedura fiind în atenția inspectorilor de integritate. (…) O unitate administrativ-teritorială a derulat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 3,5 milioane lei la care a participat în calitate de ofertant o societate comercială deținută anterior de către un factor decizional (consilier local). Procedura a fost anulată. (…) În cadrul unei proceduri de achiziție în valoare de aproximativ 3 milioane lei organizată de o unitate administrativ-teritorială, un consilier local in calitate de factor decizional a participat indirect prin intermediul unei societăți comerciale desemnate ca subcontractor. În urma intervenției, Agenția a emis avertisment de integritate, iar societatea identificată în calitate de  subcontractor a fost eliminată din procedură”.

Conform comunicatul din 26 mai, ANI arată că Agenția își consolidează rolul de actor activ în prevenirea riscurilor de integritate asociate utilizării fondurilor publice.

“Prevenția nu este o activitate care se rezumă la comunicare – este o misiune susținută de date, algoritmi și voință instituțională. Fiecare alertă emisă înseamnă milioane de lei salvate și un factor activ în descurajarea fraudei”.

Autorul recomandă:

Gândul a înștiințat oficial ANI cu privire la contradicțiile din declarația de avere a președintelui Nicușor Dan și a cerut verificări. ANI a transmis redacției Gândul că solicitarea a fost înregistrată

Recomandarea video

Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Șeful FSB lansează teorii halucinante: NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă în spațiul CSI și pregătește revoluții prin AI
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Munții Apalași au suficiente rezerve de litiu pentru 500 de miliarde de telefoane, au descoperit cercetătorii
VIDEO 89 de drone s-au prăbușit pe durata unui festival din Sydney
16:07
89 de drone s-au prăbușit pe durata unui festival din Sydney
FLASH NEWS Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul
16:02
Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul
EXCLUSIV Patrick Andre de Hillerin comentează contractul de lobby al lui Nicușor Dan pentru relația cu America. Ce spune despre MAE și Ambasadorul Muraru
15:47
Patrick Andre de Hillerin comentează contractul de lobby al lui Nicușor Dan pentru relația cu America. Ce spune despre MAE și Ambasadorul Muraru
FLASH NEWS Toni Neacșu: Sindicatele și profesiile care se pregătesc să-și negocieze la Guvern poziții mai bune în noile grile de salarizare nu fac altceva decât să valideze o procedură complet ilegală
15:44
Toni Neacșu: Sindicatele și profesiile care se pregătesc să-și negocieze la Guvern poziții mai bune în noile grile de salarizare nu fac altceva decât să valideze o procedură complet ilegală
VIDEO Martorii surprind momentul în care o mașină cade în râu după prăbușirea unui pod în China pe durata inundațiilor locale
15:40
Martorii surprind momentul în care o mașină cade în râu după prăbușirea unui pod în China pe durata inundațiilor locale
EXCLUSIV Ștefan Popescu, analiza momentului: Unde mai este Ministerul Afacerilor Externe, dacă România lucrează printr-o firmă de lobby în relația cu America?
15:11
Ștefan Popescu, analiza momentului: Unde mai este Ministerul Afacerilor Externe, dacă România lucrează printr-o firmă de lobby în relația cu America?

Cele mai noi

Trimite acest link pe