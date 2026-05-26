 ANI a schimbat abordarea. În trei luni, prin Sistemul PREVENT 2.0 au fost rezolvate incidente de integritate de 2,2 miliarde lei în achizițiile publice

Agenția Națională de Integritate a făcut prași mari pentru gestionarea timpurie a riscurilor de integritate, prin schimbarea abordării: de la intervenția ulterioară producerii unor efecte către dezvoltarea unor mecanisme moderne de prevenție și identificare timpurie a acestor riscuri. Astfel, Agenția urmărește ca, prin utilizarea tehnologiei și a instrumentelor digitale avansate, să fie consolidată capacitatea de a identifica potențiale vulnerabilități și situații de risc înainte ca acestea să genereze consecințe asupra utilizării fondurilor publice.
Într-un comunicat transmis de ANI, instituția subliniază faptul că “experiența acumulată în aplicarea mecanismelor existente evidențiază o realitate importantă: procedurile de investigare, constatare și recuperare a averilor nejustificate reprezintă procese complexe, care implică mai multe etape și instituții cu atribuții complementare. În anumite cazuri, durata cumulată a acestora poate depăși 20 de ani, aspect ce evidențiază importanța dezvoltării unor instrumente capabile să identifice riscurile într-un stadiu cât mai timpuriu”.
Iată tabelul realizat de Agenția Națională de Integritate pentru a se înțelege de ce durata acestor proceduri poate fi atât de mare și de ce era nevoie de o altă abordare.
Noua paradigmă se bazează pe anticipație, prevenție și acțiune efectivă. Utilizarea tehnologiei și a mecanismelor digitale avansate permite dezvoltarea unei noi abordări instituționale, orientate către identificarea și gestionarea timpurie a riscurilor de integritate.
În acest sens, Sistemul PREVENT 2.0 analizează deja, în timp real, procedurile de achiziție publică și detectează automat posibilele conflicte de interese înainte ca banii publici să fie cheltuiți.
“Rezultatele de la operaționalizare sunt concrete (februarie – aprilie 2026): 6414 proceduri de achiziții publice; 86 mld lei buget total (din care 35 mld proceduri cu finanțare nerambursabilă); 71 de incidente identificate (aprox. 2,2 mld lei). Prin modul de operare, PREVENT 2.0 a detectat și oprit potențiale fraude înainte ca banii publici să fie pierduți”.
Unul dintre exemplele oferite face referire a un membru al unei comisii de evaluare aflat în legătură directă cu ofertantul, fiind vorba de cca 1,5 miliarde lei.
„În cadrul unei proceduri de achiziție de aproximativ 1,5 miliarde lei, soția persoanei care este acționar la societatea ofertantă era desemnată membru al comisiei de evaluare din partea autorității contractante.În urma verificărilor și a avertismentului emis, aceasta a fost eliminată din comisia de evaluare, iar procedura face obiectul unei contestații la CNSC”.
Un alt exemplu dat de ANI este legat de un potențial conflict de interese într-o procedură de achiziție în valoare de 200 milioane lei.
„Într-o procedură de achiziție organizată de un consiliu județean, soțul unui factor decizional (consilier județean) a participat la achiziție printr-o societate comercială proprie. Ulterior, factorul decizional și-a încetat mandatul prin demisie, iar contractul a fost atribuit unui alt operator economic”.
Alte exemple de prevenție:
“În cadrul unei proceduri de achiziție organizate de un consiliu județean, în valoare de 145 milioane lei, fostul soț al vicepreședintelui consiliului județean a participat cu două oferte depuse prin două societăți comerciale distincte. Contractul a fost atribuit unei alte societăți comerciale”.(…) Într-o procedură de achiziție cu finanțare nerambursabilă, în valoare de 8,7 milioane lei, ginerele unui factor decizional (șef de serviciu) din cadrul unității administrativ-teritorială a depus ofertă în asociere cu alți operatori economici. În acest incident a fost emis avertisment de integritate. Factorul de decizie a fost eliminat, procedura fiind în atenția inspectorilor de integritate. (…) O unitate administrativ-teritorială a derulat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 3,5 milioane lei la care a participat în calitate de ofertant o societate comercială deținută anterior de către un factor decizional (consilier local). Procedura a fost anulată. (…) În cadrul unei proceduri de achiziție în valoare de aproximativ 3 milioane lei organizată de o unitate administrativ-teritorială, un consilier local in calitate de factor decizional a participat indirect prin intermediul unei societăți comerciale desemnate ca subcontractor. În urma intervenției, Agenția a emis avertisment de integritate, iar societatea identificată în calitate de subcontractor a fost eliminată din procedură”.
Conform comunicatul din 26 mai, ANI arată că Agenția își consolidează rolul de actor activ în prevenirea riscurilor de integritate asociate utilizării fondurilor publice.
“Prevenția nu este o activitate care se rezumă la comunicare – este o misiune susținută de date, algoritmi și voință instituțională. Fiecare alertă emisă înseamnă milioane de lei salvate și un factor activ în descurajarea fraudei”.
