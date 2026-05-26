Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism

Administrația Trump continuă să intensifice presiunea economică asupra Cubei, iar o acțiune militară pare iminentă după sancțiuni și blocada energetică.

Însă, președintele american nu prea pare să aibă planuri concrete despre cum să reconstruiască Cuba după răsturnarea regimului comunist.

Trump vrea să șteargă ultima „rămășiță” a Războiului Rece

Președintele american încă încearcă să atragă investitori în Venezuela după ce l-a capturat pe dictatorul Nicolas Maduro în ianuarie 2026.

Politico susține într-o analiză că îi va fi mai greu să „vândă” Cuba. Trump vrea doar să-l răstoarne de la putere pe Miguel Diaz-Canel, președintele aflat la putere din 2021.

Dictatorul comunist Fidel Castro s-a retras de la conducere în 2008 și a decedat în 2016. Trump face presiuni ca măcar fratele său, Raul, cel care l-a urmat la conducere, să fie arestat, fiind un simbol major al regimului comunist instalat din 1959.

Cuba riscă să devină un stat eșuat fără investitori

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, provenit dintr-o familie de migranți cubanezi, a transmis un mesaj video către poporul cubanez săptămâna aceasta.

Spre deosebire de Venezuela, care avea un sector petrolier dominant, Cuba nu are o industrie credibilă care să atragă investitori. În trecut, companii din turism și agricultură și-au exprimat interesul.

Dar Cuba are nevoie de investiții masive pentru dezoltarea unui sector privat puternic care să reclădească economia țării. Dacă nu vor veni investitori, Cuba va deveni o țară neguvernabilă și chiar un stat eșuat cu 10 milioane de oameni furioși. La numai 144 km sud de Florida!

Cuba, o altă capcană pentru SUA

„Vorbim despre o țară care în mod absolut, 100%, are nevoie să fie reclădită”, a spus Horacio Garcia Jr., lider de afaceri cubano-american stabilit în Miami.

„Nu există infrastructură pentru nimic, pentru apă, electricitate, nimic, nimic. Nu există un sistem bancar corect. Totul trebuie făcut de la cel mai mic nivel. Vorbim de o țară în ruine”, a spus el.

„Cuba este un loc complex și nuanțat. Așadar, fiecare aspect al său are pvești de spus și găuri de iepure peste tot”, a spus Mark Entwistle, fost ambasador canadian în Cuba.

Casa Albă a refuzat să comenteze subiectul, deși Cuba post-comunistă ar putea deveni un pericol la securitatea Americii dacă devine un stat eșuat ca Haiti.

