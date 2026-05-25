Air China pregătește zboruri directe București-Beijing. Când ar urma să fie lansate cursele regulate între cele două orașe

Air China, membră a alianței Star Alliance, ar urma să lanseze prima sa rută regulată spre o destinație din România. Zborurile ar urma să fie operate între Beijing și Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București de patru ori pe săptămână, scrie BoardingPass.

Publicația Croatian Aviation relatează că Air China vrea să obțină aprobările necesare pentru a opera acastă rută cu extensie la Zagreb, Croația. Dacă va primi permisiunile necesare, compania aeriană chineză ar urma să vândă bilete și pe zborurile dintre București și Zagreb. Zborurile pe această rută ar urma să fie operate începând cu august 2026, cu avioane de tip Airbus A330-200, conform surselor publicației croate.

De asemenea, în piața locală de turism s-au accentual, la începutul acestui an, discuții tot mai dese despre o potențială intrare a Air China în România. Sursa citată nu a identificat în documentele publice, însă, dacă Air China a primit sau nu aprobările de la Administrația Aviației Civile din China (CAAC) pentru a zbura către România.

În toamna anului 2024, companiile aeirene chineze China Eastern Airlines, China Southern Airlines și Loong Air au obținut aprobările necesare de la autoritățile chineze pentru a zbura la București. Până în prezent niciuna dintre cele trei companii nu au anunțat oficial intenții de a zbura regulat spre și dinspre România. Singurele zboruri regulate operate între cele două țări sunt cele de transport marfă.

