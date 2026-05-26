Trei persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, după ce o dubiță a lovit un elefant într-un parc național din Uganda, relatează AP. Accidentul a avut loc duminică pe un drum asfaltat din interiorul Parcului Național Murchison Falls, a anunțat poliția într-un comunicat.

Sursă video: X/@volcaholic1

Furgoneta transporta angajați ai Autorității Fiscale din Uganda care se deplasau dintr-un oraș din nordul Ugandei către Kampala, capitala țării.

După ce a lovit animalul, șoferul „a pierdut controlul asupra vehiculului”, se arată în comunicatul poliției. „Șoferii sunt îndemnați cu insistență să dea dovadă de prudență maximă atunci când circulă prin parcurile naționale și zonele de protecție a faunei sălbatice.”

Imaginile de la fața locului arătau persoane aflate în mașina avariată care strigau după ajutor, în timp ce elefantul rănit se chinuia să se ridice dintr-un tufiș din apropiere. Nu este clar dacă elefantul a supraviețuit accidentului.

