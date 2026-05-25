Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America

Galerie Foto 14
Americanii se pun pe vândut tot. Mobilier, locuință, automobile, tot ce au acumulat după câteva decenii de muncă.

Unii îl înjură în șoaptă pe Donald Trump după efectele negative ale războiului cu Iran și ale tarifelor vamale.   Cei mai mulți americani care vor să emigreze dau vina pe creșterea costurilor vieții care le-au ruinat „visul american”. Unde aleg să se mute?

Chiar în mult „huiduita” Europă și chiar în „infama” țară învecinată, Mexic. Sunt criticate deseori de republicanii aflați la putere. Nu și de către americanii din clasa mijlocie care își doresc să aibă un sistem public de sănătate la fel de dezvoltat ca cel european, pe lângă calitatea crescută a vieții în comparație cu cea din SUA.

Tot mai mulți americani vor să plece definitiv din SUA

Un cuplu american și-a cumpărat un bilet doar dus spre Italia. „A fost cel mai stresat lucru pe care l-am făcut, dar și cel mai bun”, a spus o persoană intervievată de Forbes.  

Să obțină viza de muncă și să cumpere o casă cu curte în Italia a fost o dublă provocare.  Dar a meritat. „Nu-mi vine să cred că s-a întâmplat cu adevărat”, a spus persoana care a renunțat la „visul american” pentru a se muta într-o zonă rurală din Italia.

Calitatea vieții a scăzut în SUA

Un raport al Global Citizen Solutions a realizat un clasament al țărilor cu cel mai crescut nivel de trai, după ce tot mai mulți americani se plâng că a scăzut calitatea vieții lor.

Mulți americani își fac planuri pentru a migra definitiv din SUA din cauza scumpirii locuințelor și a serviciilor medicale. Chiar și alimentele și carburanții care erau ieftini în mod obișnuit s-au scumpit.

Americanii din clasa mijlocie își pun la bătaie economiile strânse pentru pensionare doar ca să pornească o viață nouă într-o altă țară.

Cei mai mulți optează pentru țări sud-americane și țări sud-europene. Cei care vor taxe mai mici se duc în „paradisuri fiscale”. Iar cei care vor o viață mai lungă, o bătrânețe mai ușoară și mai puțin stres, aleg țări cu climat subtropical.

Clasamentul celor mai căutate țări de către americani

  1. Spania: ideală pentru cultură, stil de viață și sistem de sănătate 
  2. Portugalia: ideală pentru telemuncă 
  3. Canada: suport mai mare pentru familie și servicii publice mai bune 
  4. Saint Kitts și Nevis: scutiri fiscale și al doilea pașaport 
  5. Malta: scutiri fiscale și engleza ca limbă vorbită 
  6. Cipru: scutiri fiscale pentru investitori 
  7. Noua Zeelandă: natură, siguranță și engleza ca limbă vorbită
  8. Italia: cultură, bucătărie bogată și o viață bună pentru pensionari
  9. Grecia: telemuncă și turism 
  10. Mexic: costuri mai mici de trai 

