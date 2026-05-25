Trei nave încărcate cu petrol și gaz natural lichefiat au traversat Strâmtoarea Ormuz în siguranță, transmit site-urile de monitorizarea traficului maritim citate de Reuters.

Navele se îndreaptă către Pakistan, India și Republica Populară Chineză. Petrolierele cu gaz lichefiat conțin și gaz din Qatar, potrivit LSEG și Kpler.

Unul dintre petroliere , încărcat cu țiței irakian, având China ca destinație, a stat blocat timp de 3 luni în Golful Persic ca urmare a declanșării războiului dintre SUA și Iran.

Săptămâna trecută, trei alte petroliere blocate în Strâmtoarea Ormuz au reușit să transporte 6 milioane de barili de țiței spre China și Coreea de Sud.