Ce trebuie să faci dimineața ca să previi inflamația din organism pe parcursul zilei

Modul în care îți începi dimineața poate să influențeze mai mult decât starea de spirit, chiar și nivelurile de inflamație din organism, scrie eatingwell.com.

Auzim multe despre efectele negative ale inflamației, dar nu este întotdeauna o problemă. Inflamația acută este un răspuns normal, de scurtă durată, care ajută organismul să se vindece după o leziune sau să lupte împotriva bolilor. Inflamația cronică, pe de altă parte, este mai îngrijorătoare. Atunci când persistă în timp, poate reduce capacitatea organismului nostru de a se repara și vindeca, ducând la un risc crescut de afecțiuni precum diabetul, bolile de inimă și anumite tipuri de cancer.

Vestea bună? Obiceiurile mici și constante, făcute mai ales dimineața, pot ajuta la menținerea sub control a inflamației cronice. Iată șase obiceiuri simple de combatere a inflamației pentru a începe ziua.

Bea apă

Corpul tău pierde fluide în timp ce dormi, așa că este normal să te trezești ușor deshidratat. A bea un pahar cu apă dimineața devreme este o modalitate simplă de a te rehidrata și de a susține sănătatea generală. De fapt, o bună hidratare a fost asociată cu longevitatea, riscul redus de boli cronice și sănătatea și bunăstarea generală.

Pe de altă parte, deshidratarea este asociată cu niveluri mai ridicate de inflamație în organism. În timp, deshidratarea cronică poate contribui chiar și la inflamații persistente, de grad scăzut, care se pot dezvolta odată cu vârsta.

Mișcă-ți ușor corpul

Mișcarea ușoară dimineața poate ajuta corpul să înceapă ziua, susținând în același timp sănătatea generală.

Activitatea fizică regulată este legată de niveluri mai scăzute de inflamație cronică. Acestea fiind spuse, exercițiile fizice mai intense pot crește temporar markerii inflamatori pe termen scurt. Deși acest lucru nu este neapărat un lucru rău, începerea zilei cu mișcări de intensitate mai mică poate fi o abordare utilă dacă obiectivul tău este reducerea inflamației.

Întinderea este un punct de plecare. Cercetările sugerează că poate ajuta la reducerea markerilor inflamatori în tot corpul, precum și local în țesuturile pe care le întinzi. O plimbare scurtă sau o sesiune de yoga de intensitate redusă pot oferi beneficii.

Alege fructe de pădure

Aceste fructe mici au mulți antioxidanți. În special, fructele de pădure sunt bogate în compuși fenolici, cum ar fi antocianinele și flavonolii, care acționează pentru a reduce inflamația din organism.

În plus, fructele de pădure sunt delicioase. Când nu le găsești proaspete, fructele de pădure congelate sunt la fel de bune pentru și adesea mai accesibile și mai convenabile ca preț. Încearcă-le asociate cu iaurt strecurat (în stil grecesc) bogat în proteine ​​sau amestecă-le într-un smoothie pentru un mic dejun gustos.

Alte sfaturi pentru a reduce inflamația sunt: dormi suficient, rămâi activ pe tot parcursul zilei, Limitează zaharurile adăugate.

