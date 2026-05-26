Prima pagină » Actualitate » Ce trebuie să faci dimineața ca să previi inflamația din organism pe parcursul zilei

Ce trebuie să faci dimineața ca să previi inflamația din organism pe parcursul zilei

Ce trebuie să faci dimineața ca să previi inflamația din organism pe parcursul zilei
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Modul în care îți începi dimineața poate să influențeze mai mult decât starea de spirit, chiar și nivelurile de inflamație din organism, scrie eatingwell.com.

Auzim multe despre efectele negative ale inflamației, dar nu este întotdeauna o problemă. Inflamația acută este un răspuns normal, de scurtă durată, care ajută organismul să se vindece după o leziune sau să lupte împotriva bolilor. Inflamația cronică, pe de altă parte, este mai îngrijorătoare. Atunci când persistă în timp, poate reduce capacitatea organismului nostru de a se repara și vindeca, ducând la un risc crescut de afecțiuni precum diabetul, bolile de inimă și anumite tipuri de cancer.

Vestea bună? Obiceiurile mici și constante, făcute mai ales dimineața, pot ajuta la menținerea sub control a inflamației cronice. Iată șase obiceiuri simple de combatere a inflamației pentru a începe ziua.

Bea apă

Corpul tău pierde fluide în timp ce dormi, așa că este normal să te trezești ușor deshidratat. A bea un pahar cu apă dimineața devreme este o modalitate simplă de a te rehidrata și de a susține sănătatea generală. De fapt, o bună hidratare a fost asociată cu longevitatea, riscul redus de boli cronice și sănătatea și bunăstarea generală.

Pe de altă parte, deshidratarea este asociată cu niveluri mai ridicate de inflamație în organism. În timp, deshidratarea cronică poate contribui chiar și la inflamații persistente, de grad scăzut, care se pot dezvolta odată cu vârsta.

Mișcă-ți ușor corpul

Mișcarea ușoară dimineața poate ajuta corpul să înceapă ziua, susținând în același timp sănătatea generală.

Activitatea fizică regulată este legată de niveluri mai scăzute de inflamație cronică. Acestea fiind spuse, exercițiile fizice mai intense pot crește temporar markerii inflamatori pe termen scurt. Deși acest lucru nu este neapărat un lucru rău, începerea zilei cu mișcări de intensitate mai mică poate fi o abordare utilă dacă obiectivul tău este reducerea inflamației.

Întinderea este un punct de plecare. Cercetările sugerează că poate ajuta la reducerea markerilor inflamatori în tot corpul, precum și local în țesuturile pe care le întinzi. O plimbare scurtă sau o sesiune de yoga de intensitate redusă pot oferi beneficii.

Alege fructe de pădure

Aceste fructe mici au mulți antioxidanți. În special, fructele de pădure sunt bogate în compuși fenolici, cum ar fi antocianinele și flavonolii, care acționează pentru a reduce inflamația din organism.

În plus, fructele de pădure sunt delicioase. Când nu le găsești proaspete, fructele de pădure congelate sunt la fel de bune pentru și adesea mai accesibile și mai convenabile ca preț. Încearcă-le asociate cu iaurt strecurat (în stil grecesc) bogat în proteine ​​sau amestecă-le într-un smoothie pentru un mic dejun gustos.

Alte sfaturi pentru a reduce inflamația sunt: dormi suficient, rămâi activ pe tot parcursul zilei, Limitează zaharurile adăugate.

Autorul recomandă:

Imagini de la gala Elle New Media Awards 2026. Cine sunt marii câștigători

Recomandarea video

Citește și

UTILE Un raport al Uniunii Europene confirmă: Acestea sunt sunt fructele cele mai contaminate cu pesticide
15:48
Un raport al Uniunii Europene confirmă: Acestea sunt sunt fructele cele mai contaminate cu pesticide
VIDEO Ministrul interimar al Muncii și-a calculat în direct creșterea salariului: „Va fi mai mare cu 22%, adică cu 2.500 de lei”
15:40
Ministrul interimar al Muncii și-a calculat în direct creșterea salariului: „Va fi mai mare cu 22%, adică cu 2.500 de lei”
INEDIT Au plantat copaci în Sahara, dar totul părea „mort”. Ce s-a întâmplat după ce au eliberat 500 de broaște țestoase
15:26
Au plantat copaci în Sahara, dar totul părea „mort”. Ce s-a întâmplat după ce au eliberat 500 de broaște țestoase
FLASH NEWS  ANI a schimbat abordarea. În trei luni, prin Sistemul PREVENT 2.0 au fost rezolvate incidente de integritate de 2,2 miliarde lei în achizițiile publice
15:03
 ANI a schimbat abordarea. În trei luni, prin Sistemul PREVENT 2.0 au fost rezolvate incidente de integritate de 2,2 miliarde lei în achizițiile publice
GALERIE FOTO Imagini de la gala Elle New Media Awards 2026. Cine sunt marii câștigători
14:50
Imagini de la gala Elle New Media Awards 2026. Cine sunt marii câștigători
FLASH NEWS Document fals apărut pe internet după demisia lui András István. Ministerul Culturii dezminte cererea de transfer a acestuia
14:44
Document fals apărut pe internet după demisia lui András István. Ministerul Culturii dezminte cererea de transfer a acestuia
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Șeful FSB lansează teorii halucinante: NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă în spațiul CSI și pregătește revoluții prin AI
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Munții Apalași au suficiente rezerve de litiu pentru 500 de miliarde de telefoane, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul
16:02
Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul
EXCLUSIV Patrick Andre de Hillerin comentează contractul de lobby al lui Nicușor Dan pentru relația cu America. Ce spune despre MAE și Ambasadorul Muraru
15:47
Patrick Andre de Hillerin comentează contractul de lobby al lui Nicușor Dan pentru relația cu America. Ce spune despre MAE și Ambasadorul Muraru
FLASH NEWS Toni Neacșu: Sindicatele și profesiile care se pregătesc să-și negocieze la Guvern poziții mai bune în noile grile de salarizare nu fac altceva decât să valideze o procedură complet ilegală
15:44
Toni Neacșu: Sindicatele și profesiile care se pregătesc să-și negocieze la Guvern poziții mai bune în noile grile de salarizare nu fac altceva decât să valideze o procedură complet ilegală
VIDEO Martorii surprind momentul în care o mașină cade în râu după prăbușirea unui pod în China pe durata inundațiilor locale
15:40
Martorii surprind momentul în care o mașină cade în râu după prăbușirea unui pod în China pe durata inundațiilor locale
EXCLUSIV Ștefan Popescu, analiza momentului: Unde mai este Ministerul Afacerilor Externe, dacă România lucrează printr-o firmă de lobby în relația cu America?
15:11
Ștefan Popescu, analiza momentului: Unde mai este Ministerul Afacerilor Externe, dacă România lucrează printr-o firmă de lobby în relația cu America?
FLASH NEWS O furgonetă a lovit un elefant într-un parc național din Uganda. Trei oameni au murit, alți patru au fost răniți
15:06
O furgonetă a lovit un elefant într-un parc național din Uganda. Trei oameni au murit, alți patru au fost răniți

Cele mai noi

Trimite acest link pe