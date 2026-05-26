Imagini de la gala Elle New Media Awards 2026. Cine sunt marii câștigători

ELLE România a organizat ieri gala ELLE New Media Awards 2026, eveniment dedicat creatorilor de conținut și personalităților active în social media. Petrecerea a avut loc la Unda Open Possibilities și a adunat vedete, influenceri, dar și colaboratori ai revistei.
Dress code-ul a fost „Enchanted Garden”, iar invitații s-au pregătit intens pentru evenimentul la care au fost premiate cele mai apreciate personalități din mediul online. Prezentatorii galei au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu.
Alte nominalizări pentru acest premiu au fost: Claudia Preducă, Edd Banu, Geani Olaru, Miruna Simina, Petra Mocanu, Tudor Radovici.
Și Gianu Păduraru a fost nominalizat la aceeași categorie.
La categoria FASHION, Ada Goiu a fost câștigătoarea, iar la categoria REAL TALK, Adina Oanță a primit marele premiu. Sânziana Iacob (Sooper) a primit premiul la categoria LIFESTYLE , iar Ioana Grama câștigat MOST POPULAR. Categoria CELEBRITY a fost câștigată de Theo Rose.
Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea locului 3 la Eurovision 2026, a susținut un concert în cadrul galei, după decernarea premiilor.
Foto credit: Ioana Păduraru
