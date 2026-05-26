Imagini de la gala Elle New Media Awards 2026. Cine sunt marii câștigători

ELLE România a organizat ieri gala ELLE New Media Awards 2026, eveniment dedicat creatorilor de conținut și personalităților active în social media. Petrecerea a avut loc la Unda Open Possibilities și a adunat vedete, influenceri, dar și colaboratori ai revistei.

Dress code-ul a fost „Enchanted Garden”, iar invitații s-au pregătit intens pentru evenimentul la care au fost premiate cele mai apreciate personalități din mediul online. Prezentatorii galei au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu.

Ștefania Olariu a câștigat premiul la categoria Beauty

Alte nominalizări pentru acest premiu au fost: Claudia Preducă, Edd Banu, Geani Olaru, Miruna Simina, Petra Mocanu, Tudor Radovici.

Cosmin Gurău a câștigat premiul la categoria Newcomer

Și Gianu Păduraru a fost nominalizat la aceeași categorie.

Ceilalți câștigători:

La categoria FASHION, Ada Goiu a fost câștigătoarea, iar la categoria REAL TALK, Adina Oanță a primit marele premiu. Sânziana Iacob (Sooper) a primit premiul la categoria LIFESTYLE , iar Ioana Grama câștigat MOST POPULAR. Categoria CELEBRITY a fost câștigată de Theo Rose.

Concert Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea locului 3 la Eurovision 2026, a susținut un concert în cadrul galei, după decernarea premiilor.

Foto credit: Ioana Păduraru

