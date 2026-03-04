Declarația 101. Tot ce trebuie să știe românii despre completarea Declarației 101

Declarația 101. Declarația 101 este formularul anual prin care contribuabilii plătitori de impozit pe profit își definitivează situația fiscală și stabilesc impozitul final datorat statului român.

Declarația 101

Formularul centralizează veniturile, cheltuielile, pierderile fiscale, sponsorizările și reducerile de impozit, pentru a calcula corespunzător obligația finală de plată, scrie bzi.ro.

Formularul 101 reprezintă documentul fiscal anual oficial, numit și „Declarație privind impozitul pe profit”, utilizat de plătitorii de impozit pe profit pentru a definitiva și raporta rezultatul fiscal către ANAF.

Declarația 101 se depune până la data de 25 martie a anului următor celui de raportare.

Tot ce trebuie să știi despre Declarația 101

Declarația 101 este obligatorie pentru toate persoanele juridice care au calitatea de plătitori de impozit pe profit, inclusiv societățile comerciale, ONG-urile care datorează impozit pe profit și contribuabilii care obțin venituri majoritare din activități agricole.

Formularul 101 se completeză după închiderea exercițiului financiar și după stabilirea rezultatului fiscal, adică profit sau pierdere fiscală.

Termenul-limită pentru depunerea Declarației 101 în 2026, pentru anul fiscal 2025, este 25 iunie 2026.

Data este stabilită prin Codul Fiscal pentru majoritatea societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit.

Este important de menționat că data-limită de depundere și termenul maxim pentru plata diferențelor de impozit rezultate în urma regularizării.

Declarația 101 se transmite în format electronic către organul fiscal competent, iar contribuabilul trebuie să păstreze evidența documentelor justificative care stau la baza datelor declarate.

Calculul impozitului în Declarația 101

Declarația 101 are rolul de a transforma rezultatul contabil într-un rezultat fiscal, pe baza regulilor prevăzute de Codul Fiscal.

Practic, de la profitul contabil se fac ajustări cu cheltuielile nedeductibile, veniturile neimpozabile, amortizarea fiscală, rezervele legale și alte elemente prevăzute de lege, pentru a se ajunge la profitul impozabil sau la pierderea fiscală.

În formular sunt evidențiate distinct cheltuielile care nu sunt deductibile fiscal, cum ar fi partea din cheltuielile de protocol care depășește plafonul legal, sponsorizările înregistrate în contabilitate, dobânzile nedeductibile, provizioanele constituite peste limitele admise sau cheltuielile care nu sunt operate în scopul realizării de venituri impozabile.

În același loc se declară și pierderile fiscale reportate din anii anteriori, care pot fi recuperate potrivit regulilor în vigoare, precum și eventualele impozite plătite în străinătate, pentru care se poate acorda credit fiscal extern îndiv anumite condiții.

Declarația 101. Alte mențiuni

Ordinea de aplicare a reducerilor este vitală. După determinarea impozitului pe profit anual, se aplică mai întâi creditele fiscale, cum este facilitatea pentru profitul reinvestit. Ulterior, se scad sumele aferente sponsorizărilor, în limita a 20% din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri. Abia după aceste etape se pot aplica bonificațiile prevăzute de OUG nr. 153/2020, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Formularul a fost modificat în urmă anul 2024, fiind introduse rânduri noi, precum cel referitor la impozitul pe profit anual înainte de recuperarea pierderii fiscale, rând dedicat pierderii fiscale de recuperat în anul curent, precum și rubrici distincte pentru contribuabilii care datorează impozit minim pe cifra de afaceri. Totodată, au fost introduse poziții privind facilitățile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare în cazul contribuabililor care intră sub incidența impozitului minim.

Prin completarea corespunzătoare a declarației 101, contribuabilii își regularizează situația fiscală anuală și compară impozitul final calculat cu plățile anticipate efectuate pe parcursul anului.

