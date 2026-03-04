Prima pagină » Știri politice » Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste”

Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste”

Olga Borșcevschi
04 mart. 2026, 18:55, Știri politice
Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste”

Partidul Naţional Liberal a reacționat în urma atacului social-democraților la adresa premierului Ilie Bolojan. Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste, au transmis liberalii. Anterior, PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat.

Răspunsul PNL a apărut în urma acuzațiilor lansate de social-democrați.

„Bugetul României nu trebuie să fie victima colaterală a jocurilor politicianiste care irosesc progresul obținut cu greu și împing țara înapoi în situația dificilă de anul trecut. Soluțiile avansate coaliției de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul de stat au fost fundamentate pe baza calculelor detaliate ale Ministerului Finanțelor, în urma discuțiilor cu reprezentanții partidelor politice și ai ministerelor, astfel încât, spre deosebire de alți ani, bugetul să fie cu adevărat realist, nu o vânzare de iluzii și o licitație de promisiuni fără acoperire”, transmite PNL într-un comunicat oficial.

Liberalii au respins toate acuzațiile lansate de colegii de coaliție.

„Pentru pachetul social au fost propuse sume la nivelul celor alocate și anul trecut – 1,7 miliarde de lei, destinate pensionarilor. Până la atingerea totalului sumei cerute de PSD și pentru alte categorii, vor fi accesate fonduri europene prin programe sociale. Este ușor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanțare. Primăriile nu pierd bani. Doar 25 din totalul de peste 3.000 de primării vor avea bugete puțin mai mici decât anul trecut. Restul vor beneficia de bugete sporite. În plus, OUG privind reforma administrației le asigură mai multe instrumente pentru a colecta taxe, impozite și amenzi și pentru a deveni reale motoare de dezvoltare pentru comunități. Pentru programul „Anghel Saligny” au fost alocate 6 miliarde de lei. Bugetul din acest an va aloca sume fără precedent pentru investiții, incluzând cofinanțarea pentru PNRR, întrucât modelul de dezvoltare al României se schimbă de la consum la investiții”, susțin liberalii.

PNL acuză PSD de minciună și lipsă de responsabilitate.

„Trebuie să încetăm să ne mințim singuri, adâncindu-ne în datorii cu dobânzi tot mai mari. Cine ar fi avut propuneri alternative de finanțare le-ar fi prezentat în săptămânile de discuții, ceea ce nu s-a întâmplat. Deocamdată, Partidul Național Liberal constată, încă o dată, tentativa PSD de a rescrie realitatea politică din interiorul coaliției și de a transfera responsabilitatea pentru întârzierile reformelor către ceilalți parteneri de guvernare. În loc să susțină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare și de partid de opoziție, criticând public deciziile luate chiar în cadrul coaliției din care face parte. Această strategie politică nu face decât să creeze incertitudine și instabilitate, într-un moment în care România are nevoie de predictibilitate, responsabilitate și decizii ferme”, este concluzia liberalilor.

Reacţia Partidul Naţional Liberal vine după ce PSD a anunţat, miercuri, că premierul Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliţie după ce, deliberat, a inclus în proiectul său de buget prevederi care contravin total solicitărilor partidelor care îi asigură sprijinul în Parlament şi precizează că, după primirea formei finale a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acţiunile ce se impun.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”

Bugetul pe 2026 îşi propune „reducerea deficitului spre 6% din PIB”. Alexandru Nazare: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
19:28
Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
EXCLUSIV Vicele Camerei Deputaţilor se întoarce în această seară în ţară. Adrian Cozma va veni cu un avion FlyDubai, alături de familie şi alţi români
18:41
Vicele Camerei Deputaţilor se întoarce în această seară în ţară. Adrian Cozma va veni cu un avion FlyDubai, alături de familie şi alţi români
FLASH NEWS Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
17:52
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”
15:28
PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”
DIPLOMAȚIE Noul ambasador al Republicii Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis din partea Maiei Sandu
14:57
Noul ambasador al Republicii Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis din partea Maiei Sandu
OFICIAL Gândul a înștiințat oficial ANI cu privire la contradicțiile din declarația de avere a președintelui Nicușor Dan și a cerut verificări. ANI a transmis redacției Gândul că solicitarea a fost înregistrată
14:43
Gândul a înștiințat oficial ANI cu privire la contradicțiile din declarația de avere a președintelui Nicușor Dan și a cerut verificări. ANI a transmis redacției Gândul că solicitarea a fost înregistrată
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cinci femei care au schimbat lumea pentru totdeauna cu descoperiri istorice, dar nu au primit Premiul Nobel
LIFESTYLE Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
19:48
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
HOROSCOP Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
19:34
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
FLASH NEWS „Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
19:29
„Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:28
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ACTUALITATE Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital
19:20
Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital
NEWS ALERT Bolojan atacă PSD: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
19:13
Bolojan atacă PSD: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe