Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste”

Partidul Naţional Liberal a reacționat în urma atacului social-democraților la adresa premierului Ilie Bolojan. Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste, au transmis liberalii. Anterior, PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat.

Răspunsul PNL a apărut în urma acuzațiilor lansate de social-democrați.

„Bugetul României nu trebuie să fie victima colaterală a jocurilor politicianiste care irosesc progresul obținut cu greu și împing țara înapoi în situația dificilă de anul trecut. Soluțiile avansate coaliției de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul de stat au fost fundamentate pe baza calculelor detaliate ale Ministerului Finanțelor, în urma discuțiilor cu reprezentanții partidelor politice și ai ministerelor, astfel încât, spre deosebire de alți ani, bugetul să fie cu adevărat realist, nu o vânzare de iluzii și o licitație de promisiuni fără acoperire”, transmite PNL într-un comunicat oficial.

Liberalii au respins toate acuzațiile lansate de colegii de coaliție.

„Pentru pachetul social au fost propuse sume la nivelul celor alocate și anul trecut – 1,7 miliarde de lei, destinate pensionarilor. Până la atingerea totalului sumei cerute de PSD și pentru alte categorii, vor fi accesate fonduri europene prin programe sociale. Este ușor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanțare. Primăriile nu pierd bani. Doar 25 din totalul de peste 3.000 de primării vor avea bugete puțin mai mici decât anul trecut. Restul vor beneficia de bugete sporite. În plus, OUG privind reforma administrației le asigură mai multe instrumente pentru a colecta taxe, impozite și amenzi și pentru a deveni reale motoare de dezvoltare pentru comunități. Pentru programul „Anghel Saligny” au fost alocate 6 miliarde de lei. Bugetul din acest an va aloca sume fără precedent pentru investiții, incluzând cofinanțarea pentru PNRR, întrucât modelul de dezvoltare al României se schimbă de la consum la investiții”, susțin liberalii.

PNL acuză PSD de minciună și lipsă de responsabilitate.

„Trebuie să încetăm să ne mințim singuri, adâncindu-ne în datorii cu dobânzi tot mai mari. Cine ar fi avut propuneri alternative de finanțare le-ar fi prezentat în săptămânile de discuții, ceea ce nu s-a întâmplat. Deocamdată, Partidul Național Liberal constată, încă o dată, tentativa PSD de a rescrie realitatea politică din interiorul coaliției și de a transfera responsabilitatea pentru întârzierile reformelor către ceilalți parteneri de guvernare. În loc să susțină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare și de partid de opoziție, criticând public deciziile luate chiar în cadrul coaliției din care face parte. Această strategie politică nu face decât să creeze incertitudine și instabilitate, într-un moment în care România are nevoie de predictibilitate, responsabilitate și decizii ferme”, este concluzia liberalilor.

Reacţia Partidul Naţional Liberal vine după ce PSD a anunţat, miercuri, că premierul Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliţie după ce, deliberat, a inclus în proiectul său de buget prevederi care contravin total solicitărilor partidelor care îi asigură sprijinul în Parlament şi precizează că, după primirea formei finale a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acţiunile ce se impun.

