Vedeta din „The Young Pope" salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare

Luiza Dobrescu
04 mart. 2026, 19:02, Actualitate

Avanpremiera noii producţii cinematografice în care apare vedeta hollywoodiană, argeşeancă de origine, Mădălina Bellariu Ion, are loc miercuri seara, la Piteşti. Aceasta a dorit ca publicul din oraşul natal să fie primul din Roânia care să vizioneze pelicula a cărei regie este semnată de Iura Luncaşu, iar scenariul este inspirat din cartea altei argeşence, Olivia Odăianu. 

Protagonista filmului salută publicaţia Gândul, de la Piteşti, printr-un mesaj transmis chiar după lansarea oficială a filmului din oraşul natal, alături de scenarista Olivia Odăianu.

„Mulţumim, Gândul, pentru susţinere! Vă aşteptăm şi la Bucureşti, pe 5 martie! Vă pupăm şi vă mulţumim pentru susţinere!”

Vedetele filmului îşi vor aştepta publicul şi pe 5 martie, la Bucureşti în incinta Cinema City AFI Cotroceni. Evenimentul este deschis și publicului, iar spectatorii pot participa prin achiziționarea unui bilet, având ocazia să vadă filmul alături de echipa de filmare.

Printre actorii invitaţi se află şi câteva staruri internaţionale, care apar alături de Mădălina Bellariu, ca Esther Acebo, cunoscută din serialul „Casa de papel” sau Luke Roberts, din „Games of Thrones”

Caravana a început pe 1 martie, la Cluj, în Cinema City Cluj Iulius Mall, oraş unde a şi fost turnat jumătate din film.

Pe 4 martie, ziua lansării oficiale în cinematografe, filmul a ajuns la Pitești, cu proiecții la Cinema City VIVO Mall și Cinema Trivale.

Scenarista Olivia Odăianu, alături de prietenii prezenţi la avanpremiera filmului „Acel Martie"

Scenarista Olivia Odăianu, alături de prietenii prezenţi la avanpremiera filmului „Acel Martie”

Protagonista filmului, Mădălina Bellariu Ion, alături de prietenii prezenţi la avanpremiera filmului „Acel Martie"

Protagonista filmului, Mădălina Bellariu Ion, alături de prietenii prezenţi la avanpremiera filmului „Acel Martie”

Gala oficială are loc pe 5 martie, la Bucureşti, în incinta Cinema City AFI Cotroceni. Evenimentul este deschis și publicului, iar spectatorii pot participa prin achiziționarea unui bilet, având ocazia să vadă filmul alături de echipă și invitați speciali.

Caravana continuă pe 6 martie la Craiova (Cineplexx Craiova și Cinema VIP Electroputere), pe 7 martie la Cinema City Timișoara Shopping Mall, iar ultima oprire are loc pe 8 martie la Cinema Palace Oradea (Lotus Center).

„Acel Martie” urmărește povestea unei agente a serviciilor de informații românești însărcinate să supravegheze un cercetător implicat într-un proiect științific cu implicații strategice majore. Pe măsură ce misiunea avansează, granița dintre loialitate și adevăr devine tot mai fragilă.

