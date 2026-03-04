Prima pagină » Actualitate » USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă

USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă

04 mart. 2026, 19:07, Actualitate
USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă

USR a sărit în apărarea ministrului Radu Miruță, după ce a ieșit la iveală faptul că acesta a fost membru PSD. Formațiunea a transmis, printr-o postare pe Facebook, că atacurile la adresa ministrului nu sunt fondate, însă la scurt timp, au decis să șteargă postarea. Motivul din spatele acestei decizii nu se cunoaște, dar Gândul a reușit să salveze o parte din postare chiar înainte ca aceasta să dispară definitiv din radarul rețelelor de socializare.

În mesajul care a dispărut subit, USR încerca să infirme dezvăluirile Gândul și să-l pună pe Miruță în ipostaza de „victimă la atacuri nejustificate”. De asemenea, în colajul atașat postării, USR scos în evidență și obiectivele îndeplinite de ministrul Apărării, considerate de către partid drept motivele reale din spatele atacurilor.

„Din când în când mai vezi câte un val de atacuri la Radu Miruță. Zilele trecute ai aflat că n-ar fi avut bască atunci când era mic. Atacurile au început încă de când era ministru al Economiei.”

Încercarea de a-l glorifica pe Miruță nu a durat mult. În scurt timp, mesajul de susținere pentru ministru s-a transformat într-un „conținut indisponibil”.

Reacția partidului vine după ce, Gândul a prezentat adeziunea la PSD a lui Radu Miruță. În 2005, pe când era student la Electronică, Miruță a semnat „Fișa de Primire în Partid” la PSD Gorj. Deși USR a negat vehement, fostul secretar al PSD Gorj, a declarat pentru Gândul că, în perioada 2011-2012, tatăl lui Miruță l-a adus pe acesta la organizație.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
19:48
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
ULTIMA ORĂ Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
19:28
Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
ACTUALITATE Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital
19:20
Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital
NEWS ALERT Bolojan atacă PSD: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
19:13
Bolojan atacă PSD: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
NEWS ALERT Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc
19:10
Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc
EXCLUSIV Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare
19:02
Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cinci femei care au schimbat lumea pentru totdeauna cu descoperiri istorice, dar nu au primit Premiul Nobel
HOROSCOP Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
19:34
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
FLASH NEWS „Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
19:29
„Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:28
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere”
19:06
România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere”
REACȚIE Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste”
18:55
Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste”
EDUCAȚIE Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării
18:51
Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării

Cele mai noi

Trimite acest link pe