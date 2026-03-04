USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă

USR a sărit în apărarea ministrului Radu Miruță, după ce a ieșit la iveală faptul că acesta a fost membru PSD. Formațiunea a transmis, printr-o postare pe Facebook, că atacurile la adresa ministrului nu sunt fondate, însă la scurt timp, au decis să șteargă postarea. Motivul din spatele acestei decizii nu se cunoaște, dar Gândul a reușit să salveze o parte din postare chiar înainte ca aceasta să dispară definitiv din radarul rețelelor de socializare.

În mesajul care a dispărut subit, USR încerca să infirme dezvăluirile Gândul și să-l pună pe Miruță în ipostaza de „victimă la atacuri nejustificate”. De asemenea, în colajul atașat postării, USR scos în evidență și obiectivele îndeplinite de ministrul Apărării, considerate de către partid drept motivele reale din spatele atacurilor.

„Din când în când mai vezi câte un val de atacuri la Radu Miruță. Zilele trecute ai aflat că n-ar fi avut bască atunci când era mic. Atacurile au început încă de când era ministru al Economiei.”

Încercarea de a-l glorifica pe Miruță nu a durat mult. În scurt timp, mesajul de susținere pentru ministru s-a transformat într-un „conținut indisponibil”.

Reacția partidului vine după ce, Gândul a prezentat adeziunea la PSD a lui Radu Miruță. În 2005, pe când era student la Electronică, Miruță a semnat „Fișa de Primire în Partid” la PSD Gorj. Deși USR a negat vehement, fostul secretar al PSD Gorj, a declarat pentru Gândul că, în perioada 2011-2012, tatăl lui Miruță l-a adus pe acesta la organizație.

AUTORUL RECOMANDĂ: