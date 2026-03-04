Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării

O nouă disciplină ar putea fi integrată în manualele elevilor. Disciplina poartă denumirea de „Economie circulară şi consum responsabil” și are un scop precis. Și anume, să contribuie la dezvoltarea unei gândiri critice şi responsabile în rândul elevilor privind utilizarea resurselor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.

În cursul zilei de miercuri, 4 martie 2026, programa școlară a fost pusă în consultare publică pentru o nouă disciplină care ar putea fi integrată în manualele elevilor. Este vorba despre disciplina „Economie circulară și consum responsabil”, un opţional integrat din oferta naţională, clasa a VII-a, învăţământ gimnazial.

Care este obiectivul precis al disciplinei „Economie circulară şi consum responsabil”

Scopul disciplinei este precis. Și anume, va avea rolul de a contribui la dezvoltarea unei gândiri critice şi responsabile în rândul elevilor privind utilizarea resurselor. De altfel, va pune accentul și pe felul în care sunt utilizate modelele de producție și pe gândirea critică asupra consumului și impactul modelelor asupra mediului și calității vieții.

Iată o parte din informațiile care apar în anexa aferentă disciplinei respective:

„Caracterul integrat al disciplinei este conferit de abordarea transdisciplinară a temelor, care valorifică concepte și metode din geografie, chimie, biologie, fizică, educația tehnologică, educația artistică și cele specifice științelor socio-umane. Elevii sunt puși în situații de investigare, analiză, reflecție și argumentare de soluții, ceea ce contribuie la consolidarea învățării autentice și la formarea competențelor cheie.pentru învățarea pe tot parcursul vieții, conform Recomandării Consiliului Uniunii Europene (2018):

Competența de a învăța să înveți (prin aplicarea metodelor exploratorii și reflexive);

Competența socială și civică (prin promovarea implicării active și a responsabilității comunitare);

Competența de sensibilizare și expresie culturală (prin refolosirea creativă și valorizarea resurselor);

Competențele de bază în științe și tehnologii (prin înțelegerea ciclurilor de viață ale produselor și a impactului activităților umane asupra mediului)”, se arată în anexă.

Anexa poate fi consultată public AICI, fiind încărcată de Ministerul Educației și Cercetării.

Calendar an școlar 2026-2027

În februarie 2026, a fost avizată forma finală a structurii anului școlar 2026 – 2027 și a fost făcută publică de Ministerul Educației și Cercetării (AICI).

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.

Decizia privind săptămâna de vacanță se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinții acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

