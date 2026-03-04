Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării

O nouă disciplină ar putea fi integrată în manualele elevilor. Disciplina poartă denumirea de „Economie circulară şi consum responsabil” și are un scop precis. Și anume, să contribuie la dezvoltarea unei gândiri critice şi responsabile în rândul elevilor privind utilizarea resurselor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.
În cursul zilei de miercuri, 4 martie 2026, programa școlară a fost pusă în consultare publică pentru o nouă disciplină care ar putea fi integrată în manualele elevilor. Este vorba despre disciplina „Economie circulară și consum responsabil”, un opţional integrat din oferta naţională, clasa a VII-a, învăţământ gimnazial.
Scopul disciplinei este precis. Și anume, va avea rolul de a contribui la dezvoltarea unei gândiri critice şi responsabile în rândul elevilor privind utilizarea resurselor. De altfel, va pune accentul și pe felul în care sunt utilizate modelele de producție și pe gândirea critică asupra consumului și impactul modelelor asupra mediului și calității vieții.
Iată o parte din informațiile care apar în anexa aferentă disciplinei respective:
„Caracterul integrat al disciplinei este conferit de abordarea transdisciplinară a temelor, care valorifică concepte și metode din geografie, chimie, biologie, fizică, educația tehnologică, educația artistică și cele specifice științelor socio-umane. Elevii sunt puși în situații de investigare, analiză, reflecție și argumentare de soluții, ceea ce contribuie la consolidarea învățării autentice și la formarea competențelor cheie.pentru învățarea pe tot parcursul vieții, conform Recomandării Consiliului Uniunii Europene (2018):
Anexa poate fi consultată public AICI, fiind încărcată de Ministerul Educației și Cercetării.
În februarie 2026, a fost avizată forma finală a structurii anului școlar 2026 – 2027 și a fost făcută publică de Ministerul Educației și Cercetării (AICI).
