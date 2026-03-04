Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, împreună cu soţia şi cei doi copii se vor întoarce în noaptea aceasta din Dubai. Aceştia au reuşit să-şi cumpere bilet şi vor zburaspre casă cu o aeronavă FlyFubai, care va ateriza la Bucureşti în această noapte.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în acest moment, sunt programate zboruri de „repatriere asistată care vor ajunge la Bucureşti din Taba, cu 173 de cetăţeni români care vin din Israel ,si un zbor comercial FlyDubai care soseşte în această noapte. Urmează şi altele dacă condiţiile de securitate o să permită”.

Împreună cu deputatul Cozma şi familia acestuia se vor mai întoarce aproape 160 de români, din Dubai. Persoanele care se vor afla la bordule aeronavei FlyDubai sunt cetăţeni care aveau bilet la acest zbor, sunt şi din aceia caree au avut zboruri anulat e şi au făcut rebooking pe acesta, dar şi persoane care au cumpărat bilete pentru locurile rămase, ne-au mai transmis cei de la Ministerul Afacerilor Externe.

Avionul a decolat la ora 19.47, ora Dubaiului, şi va sosi la Bucureşti în jurul orei 22.24. Aeronava a plecat cu o oră întârziere, mai spun cei de la MAE.

