04 mart. 2026, 18:24, Actualitate
Vortexul polar SE RUPE. O inversare majoră a direcției vântului stratosferic apare în ultimele prognoze, semnalând o prăbușire finală a Vortexului Polar pe măsură ce ne apropiem de martie. Modelele reflectă acest lucru și printr-o defalcare atmosferică, creând un model meteorologic interpolar special care va afecta Statele Unite, Canada și Europa, implicit și România.

Această perturbare prognozată este setată să declanșeze o divizare completă a Vortexului Polar, împărțind circulația de mare altitudine în două nuclee distincte. Datele actuale arată că unul dintre aceste nuclee sparte se deplasează spre America de Nord, menținând o masă de aer mai rece aproape de Statele Unite și Canada, cu deja prognozate scurgeri de aer rece.

Vortexul polar SE RUPE. Motorul de Iarnă la Mare Altitudine

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul sezonului de iarnă, monitorizarea Vortexului Polar devine și mai critică, deoarece descompunerea sa finală poate dicta modelele meteorologice până la începutul primăverii.

În termeni simpli, Vortexul Polar este o circulație largă de iarnă peste emisferele nordice (și sudice). Vă puteți imagina Vortexul Polar ca un zid rotativ peste regiunile polare, care se ridică de la suprafață în stratosferă (peste 50 km/30 30 mile înălțime), captând aerul polar rece în interior.

Vortexul Polar este împărțit în două straturi: stratosfera (altitudine mai mare) și troposfera (altitudine mai mică). Aceste două straturi sunt interconectate, dar adesea se comportă diferit. Un Vortex Polar puternic și stabil acționează ca o cușcă, blocând cel mai rece aer în apropierea Polului Nord și va aduce condiții mai blânde în Statele Unite și Europa.

Însă, în zilele următoare, prognozele arată o destrămare finală a Vortexului Polar, marcând sfârșitul sezonului său, până la următorul sezon de iarnă.

