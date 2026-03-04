Prima pagină » Știri externe » România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere”

România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere”

Ruxandra Radulescu
04 mart. 2026, 19:06, Știri externe
România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat la DIGI 24 că România, alături de alte cinci state europene, a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Acest gest e menit să vină în sprijinul cetățenilor care așteaptă să fie repatriați din țările afectate de război.

Vicepreşedinta Comisiei Europene a precizat că Uniunea Europeană poate să deconteze o sumă de cel mult 75% din costurile pentru repatriere, în baza anumitor condiții pe care fiecare stat membru le cunoaște deja.

„Mecanismul de protecție civilă poate fi activat de șase state membre, printre care da, și România au solicitat activarea acestui mecanism pentru a putea permite repatrierea, operațiunea de repatriere pentru cetățenii Uniunii Europene.

Sigur există o consecință directă a activării acestui mecanism, și anume că Uniunea Europeană poate să finanțeze, să deconteze o parte din costuri, maxim 75% din costuri, pentru repatriere, cu anumite condiții, bineînțeles, pe care fiecare stat membru le cunoaște”, a declarat Roxana Mînzatu.

„Mecanismul de protecție civilă, sigur, permite și o bună coordonare a operațiunilor, a resurselor între statele membre, așa încât există o valoare adăugată clară a intervenției europene pe aceste activități”, a mai adăugat vicepreședinta Comisiei Europene.

„Este celulă de criză, ca să spunem așa, și suntem complet mobilizați”

Roxana Mînzatu a precizat că celelalte țări care au solicitat ajutorul Uniunii Europene pentru repatrierea cetățenilor din Orientul Mijlociu sunt: Italia, Slovacia, Austria, Franța și Luxemburg.

„În afară de asta, mecanismul de protecție civilă permite și o bună coordonare a a operațiunilor, a resurselor între statele membre, așa încât există o valoare adăugată clară a intervenției europene pe aceste activități.

Vorbim despre aceste operațiuni de evacuare și de transport al celor care au nevoie înapoi către țările din care provin. Vorbim și de alte state membre: Italia, Slovacia, Austria, Franța, Luxemburg, până la ora aceasta.

Situația este într-o anumită dinamică.  Toate detaliile cu privire la operațiunile fiecărei țări le aflați de la fiecare stat membru. Aici, la Comisia Europeană, eu, în calitate de vicepreședinte responsabil cu situațiile de urgență, și colega mea comisara (Hadja – n.red.) Lahbib, care se ocupă direct de mecanismul de protecție civilă, dăm tot suportul să se întâmple rapid toate demersurile și să sprijinim cât mai rapid.

Este celulă de criză, ca să spunem așa, și suntem complet mobilizați. Dar, mai departe, operațiunile țin de fiecare stat membru. Nu e coordonată operațiunea propriu-zisă de transport, aeronavele, de la Bruxelles, ci ține de eforturile fiecărui stat membru care a cerut activarea acestui mecanism”, arată Roxana Mînzatu.

