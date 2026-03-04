Prima pagină » Sport » Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după ce echipa lui Iftime a ratat play-off-ul. „Când trage linie o să spună: Am fost un prost”

Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după ce echipa lui Iftime a ratat play-off-ul. „Când trage linie o să spună: Am fost un prost”

04 mart. 2026, 18:44, Sport
Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după ce echipa lui Iftime a ratat play-off-ul. „Când trage linie o să spună: Am fost un prost”

FC Botoșani a ratat play-off-ul și s-a despărțit de antrenorul Leo Grozavu, iar fostul patron al FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a vorbit despre situația echipei moldave.

Formația lui Valeriu Iftime a fost mult timp în primele șase în campionat, dar o serie de înfrângeri au făcut să ajungă în play-out și Leo Grozavu să fie înlocuit cu Marius Croitoru.

Mai e o etapă din sezonul regulat și FC Botoșani e pe locul opt, 42 de puncte.

Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după ce echipa lui Valeriu Iftime a ratat play-off-ul. „Când trage linie o să spună: Am fost un prost”

„Da, din punctul meu de vedere și al lui Valeriu, este o mare dezamăgire. Stai o perioadă destul de lungă pe primul loc, cu gândul clar că prinzi play-off-ul, că poți prinde cupe europene, și deznodământul a fost cel care a fost. E greu de comentat starea pe care o ai.

E un om care investește în fotbal din bani personali și pe urmă când va trage linia nu îi va rămâne decât un singur cuvânt sau câteva cuvinte: ‘am fost un prost’. Asta este viața, aceasta e situația. Sunt multe lucruri care conduc către astfel de atitudine.

Mie îmi pare rău de Valeriu, să știți că e un om super, super ok, un om drept, un om corect. Dar de multe ori aceste atribute nu sunt calități pentru un posibil campion”, a declarat Adrian Porumboiu, la Fanatik.

Adrian Porumboiu, despre despărțirea dintre FC Botoșani și Leo Grozavu

„Și eu am avut, a fost antrenor și la Vaslui cu Viorel Moldovan. Pentru mine a fost o surpriză, la toate jocurile îl vedeam agitat pe bancă, era ca argintul viu. Și la un moment dat a capotat, s-a așezat pe bancă și a rămas acolo. Pentru mine a fost un deja-vu.

Mi l-am amintit pe Șumudică la meciul cu Fenerbahce, după ce am făcut 1-1 acolo, am egalat la 1 la Piatra Neamț, apoi, când a ratat penalty N’Doye, s-a așezat pe bancă, era obosit. Nu s-a mai sculat de pe bancă, ne-au dat 4 până la urmă.

Așa și cu Grozavu. L-am văzut parcă deja pierdut în ițele astea așa de încurcate ale fotbalului și ale fotbaliștilor români. Dar asta a fost să fie. Antrenorul e un factor decident în momentele cheie. Atunci îi vezi calitatea, îi vezi intervențiile pe care le are. Nu vorbim de antrenori în pijamale, vorbim de antrenori-antrenori”, a mai spus Porumboiu.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”
16:46
Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”
SPORT Universitatea Craiova – CFR Cluj, derby în SFERTURILE Cupei României. „Nu este ușor să faci asta”
16:25
Universitatea Craiova – CFR Cluj, derby în SFERTURILE Cupei României. „Nu este ușor să faci asta”
SPORT Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
14:07
Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
SPORT „Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
13:57
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
13:44
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
SPORT Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului
12:44
Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cinci femei care au schimbat lumea pentru totdeauna cu descoperiri istorice, dar nu au primit Premiul Nobel
LIFESTYLE Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
19:48
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
HOROSCOP Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
19:34
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
FLASH NEWS „Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
19:29
„Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
ULTIMA ORĂ Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
19:28
Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:28
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ACTUALITATE Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital
19:20
Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital

Cele mai noi

Trimite acest link pe