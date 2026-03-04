FC Botoșani a ratat play-off-ul și s-a despărțit de antrenorul Leo Grozavu, iar fostul patron al FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a vorbit despre situația echipei moldave.

Formația lui Valeriu Iftime a fost mult timp în primele șase în campionat, dar o serie de înfrângeri au făcut să ajungă în play-out și Leo Grozavu să fie înlocuit cu Marius Croitoru.

Mai e o etapă din sezonul regulat și FC Botoșani e pe locul opt, 42 de puncte.

Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după ce echipa lui Valeriu Iftime a ratat play-off-ul. „Când trage linie o să spună: Am fost un prost”

„Da, din punctul meu de vedere și al lui Valeriu, este o mare dezamăgire. Stai o perioadă destul de lungă pe primul loc, cu gândul clar că prinzi play-off-ul, că poți prinde cupe europene, și deznodământul a fost cel care a fost. E greu de comentat starea pe care o ai.

E un om care investește în fotbal din bani personali și pe urmă când va trage linia nu îi va rămâne decât un singur cuvânt sau câteva cuvinte: ‘am fost un prost’. Asta este viața, aceasta e situația. Sunt multe lucruri care conduc către astfel de atitudine.

Mie îmi pare rău de Valeriu, să știți că e un om super, super ok, un om drept, un om corect. Dar de multe ori aceste atribute nu sunt calități pentru un posibil campion”, a declarat Adrian Porumboiu, la Fanatik.

Adrian Porumboiu, despre despărțirea dintre FC Botoșani și Leo Grozavu

„Și eu am avut, a fost antrenor și la Vaslui cu Viorel Moldovan. Pentru mine a fost o surpriză, la toate jocurile îl vedeam agitat pe bancă, era ca argintul viu. Și la un moment dat a capotat, s-a așezat pe bancă și a rămas acolo. Pentru mine a fost un deja-vu.

Mi l-am amintit pe Șumudică la meciul cu Fenerbahce, după ce am făcut 1-1 acolo, am egalat la 1 la Piatra Neamț, apoi, când a ratat penalty N’Doye, s-a așezat pe bancă, era obosit. Nu s-a mai sculat de pe bancă, ne-au dat 4 până la urmă.

Așa și cu Grozavu. L-am văzut parcă deja pierdut în ițele astea așa de încurcate ale fotbalului și ale fotbaliștilor români. Dar asta a fost să fie. Antrenorul e un factor decident în momentele cheie. Atunci îi vezi calitatea, îi vezi intervențiile pe care le are. Nu vorbim de antrenori în pijamale, vorbim de antrenori-antrenori”, a mai spus Porumboiu.