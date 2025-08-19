(P) Cum să-ți construiești un viitor financiar mai sigur investind la BVB București

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să-ți pui banii la treabă? Să investești în companii românești, să fii parte din economia reală, să ai chiar un procent din acțiunile unora dintre cele mai profitabile companii și să câștigi pe termen lung fără să depinzi doar de salariu sau pensie?

Nu este o idee rezervată celor „inițiați”. E mai accesibilă decât crezi – chiar aici, prin Bursa de Valori București.

Ce este Bursa de Valori București și de ce să te intereseze?

Pe scurt, este locul unde companiile listate își vând acțiunile, iar investitorii – adică oameni ca tine – pot cumpăra o „felie” din aceste afaceri. Și nu vorbim doar de giganți financiari: la BVB sunt listate companii din domenii diverse – energie, sănătate, retail, bancar, tech, și multe altele.

Poate nu știai, dar în ultimii ani, randamentele oferite de piața românească au fost remarcabile.

Spre exemplu, indicele BET-TR, care reflectă și dividendele acordate de companii, a oferit randamente de peste 15-20% anual în unele perioade. Iar dividendele – adică profiturile împărțite investitorilor – sunt mai frecvente decât ai crede.

Ce înseamnă, concret, să investești la BVB?

Nu trebuie să ai mii de euro – poți începe cu câteva sute de lei

Ai acces la companii românești pe care deja le cunoști: Petrom, Banca Transilvania, Hidroelectrica etc.

Poți obține câștiguri din dividende sau din creșterea prețului acțiunilor

Ai control total: cumperi, vinzi, urmărești portofoliul oricând vrei

Nu ești la mâna inflației – acțiunile pot proteja puterea de cumpărare a banilor

Dar… dacă nu te pricepi?

Aici apare frica principală: „nu știu destule”, „mi-e teamă să nu pierd bani”, „nu e pentru mine”. E normal să simți asta. Dar adevărul e că nimeni nu s-a născut investitor. Totul pornește de la educație.

De aceea, mai important decât să începi „pe repede înainte” e să înțelegi cum funcționează piața. Care sunt riscurile. Cum alegi companiile potrivite. Cum îți setezi obiective și îți construiești un portofoliu diversificat.

Primul pas nu este să investești. Primul pas este să înveți.

La ProfitPoint, ai acces gratuit la un curs de educație financiară unde înveți bazele investițiilor, inclusiv cum funcționează bvb Bucuresti.

Vei învăța:

Cum să nu-ți fie teamă de piața de capital

Cum să analizezi companiile listate la BVB București

Ce instrumente financiare sunt potrivite pentru obiectivele tale

Cum îți poți construi un portofoliu echilibrat

Cum să-ți controlezi emoțiile când investești



Cum să investești responsabil

Educația financiară e primul pas. Indiferent dacă vrei să investești la BVB, să-ți administrezi mai bine bugetul sau să-ți creezi o sursă pasivă de venit, educația financiară e primul pas.

