(P) Cum să-ți construiești un viitor financiar mai sigur investind la BVB București

19 aug. 2025, 11:53, Business
Te-ai gândit vreodată cum ar fi să-ți pui banii la treabă? Să investești în companii românești, să fii parte din economia reală, să ai chiar un procent din acțiunile unora dintre cele mai profitabile companii și să câștigi pe termen lung fără să depinzi doar de salariu sau pensie?

Nu este o idee rezervată celor „inițiați”. E mai accesibilă decât crezi – chiar aici, prin Bursa de Valori București.

Ce este Bursa de Valori București și de ce să te intereseze?

Pe scurt, este locul unde companiile listate își vând acțiunile, iar investitorii – adică oameni ca tine – pot cumpăra o „felie” din aceste afaceri. Și nu vorbim doar de giganți financiari: la BVB sunt listate companii din domenii diverse – energie, sănătate, retail, bancar, tech, și multe altele.

Poate nu știai, dar în ultimii ani, randamentele oferite de piața românească au fost remarcabile. 

Spre exemplu, indicele BET-TR, care reflectă și dividendele acordate de companii, a oferit randamente de peste 15-20% anual în unele perioade. Iar dividendele – adică profiturile împărțite investitorilor – sunt mai frecvente decât ai crede.

Ce înseamnă, concret, să investești la BVB?

  • Nu trebuie să ai mii de euro – poți începe cu câteva sute de lei
  • Ai acces la companii românești pe care deja le cunoști: Petrom, Banca Transilvania, Hidroelectrica etc.
  • Poți obține câștiguri din dividende sau din creșterea prețului acțiunilor 
  • Ai control total: cumperi, vinzi, urmărești portofoliul oricând vrei
  • Nu ești la mâna inflației – acțiunile pot proteja puterea de cumpărare a banilor

Dar… dacă nu te pricepi?

Aici apare frica principală: „nu știu destule”, „mi-e teamă să nu pierd bani”, „nu e pentru mine”. E normal să simți asta. Dar adevărul e că nimeni nu s-a născut investitor. Totul pornește de la educație.

De aceea, mai important decât să începi „pe repede înainte” e să înțelegi cum funcționează piața. Care sunt riscurile. Cum alegi companiile potrivite. Cum îți setezi obiective și îți construiești un portofoliu diversificat.

Primul pas nu este să investești. Primul pas este să înveți.

La ProfitPoint, ai acces gratuit la un curs de educație financiară unde înveți bazele investițiilor, inclusiv cum funcționează bvb Bucuresti. E cursul ideal pentru începători, dar și pentru cei care au testat deja piața și vor să aprofundeze.

Vei învăța:

  • Cum să nu-ți fie teamă de piața de capital
  • Cum să analizezi companiile listate la BVB București
  • Ce instrumente financiare sunt potrivite pentru obiectivele tale
  • Cum îți poți construi un portofoliu echilibrat
  • Cum să-ți controlezi emoțiile când investești

Profit Point te învață cum să investești responsabil

Descoperă cursul gratuit de educație financiară oferit de Profit Point. Nu este o promisiune rapidă de îmbogățire, ci o invitație de a învăța cum să-ți gestionezi banii cu cap. Indiferent dacă vrei să investești la BVB, să-ți administrezi mai bine bugetul sau să-ți creezi o sursă pasivă de venit, educația financiară e primul pas.

Intră pe profitpoint.ro și rezervă-ți locul la cursul gratuit. 

