Ce salarii au recepționerele hotelurilor de la Marea Neagră. Câți bani primesc lunar în sezonul estival 2026, în funcție de stațiune și de numărul de stele.

În sezonul estival 2026, salariile oferite recepționerelor de pe litoralul românesc au crescut ușor față de anii anteriori.

Principala cauză este, desigur, deficitul de personal și inflația nemiloasă din ultimele luni.

Hotelierii se chinuie să atragă angajați nu doar prin salariul fix, ci și prin pachete de beneficii. Ei speră să îi atragă pe tineri (și nu numai) cu cazare gratuită (pentru cei din afara județului Constanța), mese asigurate și bonusuri de performanță la final de sezon, când se trage linia și se numără banii.

În medie, o recepționeră de pe litoral câștigă în 2026 un salariu net cuprins între 4.000 și 6.000 de lei pe lună, dar sumele variază puternic în funcție de clasificarea hotelului și de stațiune.

Care sunt salariile în funcție de numărul de stele

La două și trei stele, salariul net oscilează între 3.800-4.500 lei. Cerințele sunt mai simple, adesea fiind acceptați chiar și studenți fără experiență în turism. Sarcinile sunt clasice (check-in, check-out și încasări), iar bonusurile sunt rare.

La patru stele, deja câștigurile nete urcă la 4.500-5.500 lei. Se cere obligatoriu cunoașterea unei limbi străine (de preferat engleza) și experiența cu programe de gestiune hotelieră (Fidelio, Medallion).

Resorturile și hotelurile de cinci stele oferă un salariu net care pornește de la 5.500 lei și poate depăși 6.500-7.000 lei, în cazul șefelor de recepție (front office manager).

Standardele sunt foarte ridicate și implică interacțiunea cu clienți mai cu dare de mână, dar și mai pretențioși, chiar „premium”. Candidatul respectiv trebuie obligatoriu să poată gestiona situațiile de criză și vorbească fluent o limbă străină.

Care sunt salariile în funcție de stațiuni

Așa cum există stațiuni pentru toate buzunarele, așa și salariile recepționerelor variază în funcție de aceste oaze de turism.

În Mamaia, salariul mediu al recepționerelor este de 5.000-6.500 lei. În Eforie Nord/Sud, salariul este de 4.200-5.200 lei. În Neptun, Olimp, Venus, salariul unei recepționere se încadrează undeva între 4.500-5.500 lei. De asemenea, în Costinești sau Vama Veche, o recepționeră de hotel poate lua 3.800-4.800 lei.

