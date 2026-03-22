Jobul ideal pentru călători. Totul este o competiție, iar premiul este de 4.300 de euro. Care sunt condițiile

Te-ai gândit vreodată care ar putea fi „jobul ideal” în urma căruia să te bucuri de diverse beneficii? O platformă de booking, de exemplu, lansează o competiție în urma căreia premiul va fi de 4.300 de euro. Însă, pentru a putea câștiga acest cadou de câteva mii de euro, trebuie să îndeplinești un anumit job. La final rămâne doar ca persoana câștigătoare să ofere și o recenzie publică.

Deși poate părea o glumă la prima vedere, o platformă de booking caută să angajeze persoane pentru 3 poziții: critic de room service, cercetător în halate de hotel și evaluator pentru sala de sport hotelieră. În realitate, este vorba despre o competiție în urma căreia persoana câștigătoare beneficiază de un card cadou de 4.300 de euro. La final, ea trebuie să ofere o recenzie publică.

Cum funcționează?

În realitate, nu este vorba despre un contract de muncă real. Platforma de booking a lansat un nou concurs în cadrul căruia oamenii pot aplica pentru unul dintre cele trei „locuri de muncă” mai sus enumerate. Cardul cadou care va fi câștigat va putea fi utilizat pentru un sejur. Câștigătorul va fi rugat să își prezinte ulterior recenziile printr-o postare pe rețelele de socializare și o recenzie detaliată pe site, scrie Euronews.com.

„Rezervarea unui hotel nu ar trebui să fie complicată și nici un post nu ar trebui să fie așa. La Hotels.com, ne plac lucrurile simple. Chiar și mascota noastră, Bellboy, este un clopoțel adevărat. Așadar, când spunem «Cercetător în domeniul halatelor de hotel», nu avem nevoie de o descriere a postului, pentru că totul se găsește chiar în nume”, a declarat Melanie Fish, vicepreședinte de relații publice la Hotels.com.

La final, câștigătorul trebuie să scrie o recenzie

„Candidații vor trebui să explice de ce ar fi perfecți pentru acest rol, în maximum 200 de cuvinte, precum și numele unui hotel pe care ar dori să îl viziteze ca parte a „rolului”. De asemenea, va trebui să distribui conturile tale de socializare, precum și numărul de urmăritori pe care îi ai. Concursul este deschis în prezent doar rezidenților din SUA, dar sperăm că vor extinde „rolurile” în Europa în viitorul apropiat”, mai notează sursa citată.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

MUNCĂ Ce salarii au shaormarii de la Dristor Kebab, Băneasa, Socului Kebap și shaormeriile de cartier, acum, în 2026
11:29
Ce salarii au shaormarii de la Dristor Kebab, Băneasa, Socului Kebap și shaormeriile de cartier, acum, în 2026
IMOBILIARE Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde cu 12.500€ acum, în martie 2026. Are garaj, beci și 88 mp
11:02
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde cu 12.500€ acum, în martie 2026. Are garaj, beci și 88 mp
INCIDENT Opt copii și un adult, migranți egipteni, depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion
10:42
Opt copii și un adult, migranți egipteni, depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion
CONTROVERSĂ Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”
10:29
Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Zelenski nu este dispus să facă pace”
10:00
Ion Cristoiu: „Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Zelenski nu este dispus să facă pace”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nicușor Dan nu poate să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă cetățenii și viitorul
09:30
Valentin Stan: Nicușor Dan nu poate să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă cetățenii și viitorul
Mediafax
Autoritățile de la Berlin emit alertă cu privire la o posibilă activitate a grupărilor iraniene în Germania
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Experiment în Atlantic: O soluție chimică eliberată în apă pentru captarea carbonului din oceane
ULTIMA ORĂ Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături
13:32
Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături
FLASH NEWS Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Preţuri record la energie şi gaze, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie pentru România”
13:27
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Preţuri record la energie şi gaze, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie pentru România”
IMOBILIARE Și-a vândut locuința cu ajutorul ChatGPT și a obținut cu 100.000 de dolari peste estimările agenților
13:05
Și-a vândut locuința cu ajutorul ChatGPT și a obținut cu 100.000 de dolari peste estimările agenților
NEWS ALERT Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare
12:59
Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare
ALEGERI Slovenia își alege noul prim-ministru: Janez Jansa, admirator al lui Trump și aliat al lui Orban, se luptă să revină la putere. Ce șanse are în fața acualului premier, Robert Golob
12:59
Slovenia își alege noul prim-ministru: Janez Jansa, admirator al lui Trump și aliat al lui Orban, se luptă să revină la putere. Ce șanse are în fața acualului premier, Robert Golob
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan
12:27
Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan

Cele mai noi

Trimite acest link pe