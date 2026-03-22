Jobul ideal pentru călători. Totul este o competiție, iar premiul este de 4.300 de euro. Care sunt condițiile

Deși poate părea o glumă la prima vedere, o platformă de booking caută să angajeze persoane pentru 3 poziții: critic de room service, cercetător în halate de hotel și evaluator pentru sala de sport hotelieră. În realitate, este vorba despre o competiție în urma căreia persoana câștigătoare beneficiază de un card cadou de 4.300 de euro. La final, ea trebuie să ofere o recenzie publică.

Cum funcționează?

În realitate, nu este vorba despre un contract de muncă real. Platforma de booking a lansat un nou concurs în cadrul căruia oamenii pot aplica pentru unul dintre cele trei „locuri de muncă” mai sus enumerate. Cardul cadou care va fi câștigat va putea fi utilizat pentru un sejur. Câștigătorul va fi rugat să își prezinte ulterior recenziile printr-o postare pe rețelele de socializare și o recenzie detaliată pe site, scrie Euronews.com.

„Rezervarea unui hotel nu ar trebui să fie complicată și nici un post nu ar trebui să fie așa. La Hotels.com, ne plac lucrurile simple. Chiar și mascota noastră, Bellboy, este un clopoțel adevărat. Așadar, când spunem «Cercetător în domeniul halatelor de hotel», nu avem nevoie de o descriere a postului, pentru că totul se găsește chiar în nume”, a declarat Melanie Fish, vicepreședinte de relații publice la Hotels.com.

„Candidații vor trebui să explice de ce ar fi perfecți pentru acest rol, în maximum 200 de cuvinte, precum și numele unui hotel pe care ar dori să îl viziteze ca parte a „rolului”. De asemenea, va trebui să distribui conturile tale de socializare, precum și numărul de urmăritori pe care îi ai. Concursul este deschis în prezent doar rezidenților din SUA, dar sperăm că vor extinde „rolurile” în Europa în viitorul apropiat”, mai notează sursa citată.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ