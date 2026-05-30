Prima pagină » Actualitate » Ministerul de Interne cumpără 12 elicoptere prin Programul SAFE. Pentru ce vor fi folosite noile aeronave

Ministerul de Interne cumpără 12 elicoptere prin Programul SAFE. Pentru ce vor fi folosite noile aeronave

Ministerul de Interne cumpără 12 elicoptere prin Programul SAFE. Pentru ce vor fi folosite noile aeronave
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ministerul Afacerilor Interne va achiziționa 12 elicoptere de ultimă generație, în cadrul Programului SAFE, pentru consolidarea capacității de intervenție aeriană, gestionarea situațiilor de urgență și misiunile de ordine publică.

Potrivit Inspectoratului General de Aviație, este vorba despre șapte elicoptere de tip H160 și cinci elicoptere H145, care vor intra în dotarea structurilor aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Șapte elicoptere H160 pentru misiuni complexe

„Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de modernizare şi dezvoltare a capabilităţilor sale aeronautice prin achiziţionarea a 12 elicoptere multirol de ultimă generaţie, respectiv 7 aeronave de tip H160 şi 5 aeronave de tip H145, destinate consolidării capacităţii naţionale de intervenţie aeriană, protecţie civilă şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru executarea misiunilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice„, anunţă Inspectoratul General al Aviaţiei din MAI.

Dintre cele șapte aeronave H160, trei vor fi folosite pentru misiuni de ordine și siguranță publică, iar patru vor fi destinate activităților de protecție civilă.

Potrivit reprezentanților MAI, aceste elicoptere sunt concepute pentru misiuni complexe care necesită autonomie mare de zbor, capacitate ridicată de transport și performanțe operaționale superioare.

Elicopterele H145, destinate SMURD și salvării montane

Cele cinci elicoptere H145 vor fi utilizate în principal pentru misiuni SMURD și operațiuni de salvare montană, fiind destinate intervențiilor medicale de urgență și acțiunilor de căutare-salvare.

„Noile aeronave vor fi operate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., structură aflată în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi vor fi utilizate în executarea unei game extinse de misiuni operative, inclusiv în intervenţii SMURD, transport de personal şi echipamente, evacuare medicală, căutare-salvare, sprijin logistic, intervenţii tactice, supraveghere aeriană şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor naturale, precum şi pentru misiuni specifice domeniului ordinii şi siguranţei publice„, precizează sursa citată.

Ce avantaje oferă noile aeronave

MAI precizează că elicopterele H160 vor putea fi folosite inclusiv pentru evacuări medicale, intervenții în zone greu accesibile și transportul a până la doi pacienți simultan.

Modelul H145 este apreciat pentru flexibilitatea operațională și capacitatea de a interveni rapid în situații dificile. Acestea pot opera în condiții dificile, inclusiv în zone greu accesibile sau pe terenuri necunoscute, fiind utilizate pentru intervenții medicale, operațiuni de salvare și misiuni tactice.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Narațiunea despre un subiect este complet interzisă dacă nu corespunde informațiilor oficiale”
10:30
Dan Dungaciu: „Narațiunea despre un subiect este complet interzisă dacă nu corespunde informațiilor oficiale”
TRAGEDIE Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Orașului Satu Mare. Decizia luată imediat de primărie
10:19
Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Orașului Satu Mare. Decizia luată imediat de primărie
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am ajuns să fim obligați să ne conformăm narațiunii oficiale”
10:00
Dan Dungaciu: „Am ajuns să fim obligați să ne conformăm narațiunii oficiale”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Administrația din România degeaba promovează cenzura. Oamenii știu de ce o duc mai prost și nu are nicio legătură cu cenzura”
09:30
Dan Dungaciu: „Administrația din România degeaba promovează cenzura. Oamenii știu de ce o duc mai prost și nu are nicio legătură cu cenzura”
CONTROL Tranzacții intra-grup de peste 199 de miliarde de lei, verificate de ANAF. Ce probleme au găsit inspectorii la marile companii
09:19
Tranzacții intra-grup de peste 199 de miliarde de lei, verificate de ANAF. Ce probleme au găsit inspectorii la marile companii
FLASH NEWS Emisarul lui Donald Trump, Nick Adams, vine la Forumul Economic de la Cluj Napoca, la invitaţia lui George Simion
08:55
Emisarul lui Donald Trump, Nick Adams, vine la Forumul Economic de la Cluj Napoca, la invitaţia lui George Simion
Mediafax
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
Digi24
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
Cancan.ro
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Oamenii fac mai puțin sex decât în trecut. Ce spune istoria, de fapt?
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Nu te teme să mergi înainte cu pași mărunți…” Sensul ascuns al cuvintelor
11:00
Proverbul chinezesc al zilei: „Nu te teme să mergi înainte cu pași mărunți…” Sensul ascuns al cuvintelor
FLASH NEWS Medicii i-au recomandat lui Trump să mai slăbească. Cum arată ultimele rapoarte privind sănătatea mentală a președintelui SUA
10:44
Medicii i-au recomandat lui Trump să mai slăbească. Cum arată ultimele rapoarte privind sănătatea mentală a președintelui SUA
CONTROVERSĂ Un judecător dispune ca Centrul Kennedy din Washington DC să elimine numele lui Trump de pe fațadă. Cum a reacționat președintele american
10:08
Un judecător dispune ca Centrul Kennedy din Washington DC să elimine numele lui Trump de pe fațadă. Cum a reacționat președintele american
BANI Ce salarii au recepționerele hotelurilor de la Marea Neagră. Câți bani primesc lunar în sezonul estival 2026, în funcție de stațiune
10:00
Ce salarii au recepționerele hotelurilor de la Marea Neagră. Câți bani primesc lunar în sezonul estival 2026, în funcție de stațiune
ANALIZA de 10 Polonia vrea să fie SAFE și pune bazele celei mai mari armate din Europa. 300.000 soldați profesioniști, 200.000 rezerviști. „Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24”
10:00
Polonia vrea să fie SAFE și pune bazele celei mai mari armate din Europa. 300.000 soldați profesioniști, 200.000 rezerviști. „Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24”
SĂNĂTATE Câte sute de grame de carne avem voie să mâncăm într-o săptămână, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
09:00
Câte sute de grame de carne avem voie să mâncăm într-o săptămână, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Cele mai noi

Trimite acest link pe