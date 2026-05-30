Ministerul de Interne cumpără 12 elicoptere prin Programul SAFE. Pentru ce vor fi folosite noile aeronave

Ministerul Afacerilor Interne va achiziționa 12 elicoptere de ultimă generație, în cadrul Programului SAFE, pentru consolidarea capacității de intervenție aeriană, gestionarea situațiilor de urgență și misiunile de ordine publică.

Potrivit Inspectoratului General de Aviație, este vorba despre șapte elicoptere de tip H160 și cinci elicoptere H145, care vor intra în dotarea structurilor aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Șapte elicoptere H160 pentru misiuni complexe

„Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de modernizare şi dezvoltare a capabilităţilor sale aeronautice prin achiziţionarea a 12 elicoptere multirol de ultimă generaţie, respectiv 7 aeronave de tip H160 şi 5 aeronave de tip H145, destinate consolidării capacităţii naţionale de intervenţie aeriană, protecţie civilă şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru executarea misiunilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice„, anunţă Inspectoratul General al Aviaţiei din MAI.

Dintre cele șapte aeronave H160, trei vor fi folosite pentru misiuni de ordine și siguranță publică, iar patru vor fi destinate activităților de protecție civilă.

Potrivit reprezentanților MAI, aceste elicoptere sunt concepute pentru misiuni complexe care necesită autonomie mare de zbor, capacitate ridicată de transport și performanțe operaționale superioare.

Elicopterele H145, destinate SMURD și salvării montane

Cele cinci elicoptere H145 vor fi utilizate în principal pentru misiuni SMURD și operațiuni de salvare montană, fiind destinate intervențiilor medicale de urgență și acțiunilor de căutare-salvare.

„Noile aeronave vor fi operate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., structură aflată în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi vor fi utilizate în executarea unei game extinse de misiuni operative, inclusiv în intervenţii SMURD, transport de personal şi echipamente, evacuare medicală, căutare-salvare, sprijin logistic, intervenţii tactice, supraveghere aeriană şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor naturale, precum şi pentru misiuni specifice domeniului ordinii şi siguranţei publice„, precizează sursa citată.

Ce avantaje oferă noile aeronave

MAI precizează că elicopterele H160 vor putea fi folosite inclusiv pentru evacuări medicale, intervenții în zone greu accesibile și transportul a până la doi pacienți simultan.

Modelul H145 este apreciat pentru flexibilitatea operațională și capacitatea de a interveni rapid în situații dificile. Acestea pot opera în condiții dificile, inclusiv în zone greu accesibile sau pe terenuri necunoscute, fiind utilizate pentru intervenții medicale, operațiuni de salvare și misiuni tactice.