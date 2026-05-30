Câte sute de grame de carne avem voie să mâncăm într-o săptămână, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic spune că, într-o săptămână, putem să ne răsfățăm cu 500 grame de carne.

O structură săptămânală echilibrată ar însemna trei porții de carne (aproximativ 500 grame în total, inclusiv mezelurile), două porții de pește și două zile în care să se consume proteine vegetale (fasole, mazăre, năut, linte).

„Cantitatea corectă ar trebui să fie 500 de grame pe săptămână, dacă ținem cont că o porție corectă are 150 de grame și dimensiunea unui pachet de cărți de joc.. ar trebui așa într-un calcul grosier ca în aceste 500 g să ne intre cam trei porții de carne pe săptămână, dar atenție, asta inclus și mezelurile, nu doar friptură”, spune Mihaela Bilic.

