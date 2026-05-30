Dan Dungaciu: „Administrația din România degeaba promovează cenzura. Oamenii știu de ce o duc mai prost și nu are nicio legătură cu cenzura”

prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum administrația din România degeaba promovează cenzura.
„Evident că este cenzură, dar știți ce mă sperie, domnule? Totuși, până la urmă, niciun regim nu a fost menținut doar a supraviețuit. Nici unul din zona noastră. Deci oamenii ăștia își fac iluzii, o să arunce în aer România pentru că această bătălie le va consuma și le va măcina energiile pe această bătălie inutilă. Pentru că oamenii nu sunt tâmpiți, nu sunt idioți. Își dau seama că e nodul prost din cauză că vântură unii bazaconii pe acolo. Și o duc prost din anumite situații, contexte care sunt obiective. Deci, atât timp cât oamenii ăștia nu sunt în stare să schimbe ceva real în această lume, ei cred că dacă ne vor obliga să rostim narațiunea corectă. Repet, nu informația corectă și oamenii să înțeleagă și ziariștii să înțeleagă. Nu e vorba de informație, este vorba de narațiunea corectă. Ei cred că în momentul ăsta vor putea să țină România sub obroc, ca să spun așa. Nu se va putea întâmpla asta.”, a declarat analistul.