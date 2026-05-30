Prima pagină » Actualitate » Tranzacții intra-grup de peste 199 de miliarde de lei, verificate de ANAF. Ce probleme au găsit inspectorii la marile companii

Tranzacții intra-grup de peste 199 de miliarde de lei, verificate de ANAF. Ce probleme au găsit inspectorii la marile companii

Tranzacții intra-grup de peste 199 de miliarde de lei, verificate de ANAF. Ce probleme au găsit inspectorii la marile companii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

ANAF a finalizat una dintre cele mai ample acțiuni de control din ultimii ani, care a vizat marile companii și tranzacțiile derulate între firme afiliate. În urma verificărilor, inspectorii fiscali au stabilit obligații suplimentare de plată de aproximativ 655 de milioane de lei și au identificat ajustări semnificative ale prețurilor de transfer.

Controale la 152 de companii și tranzacții de peste 199 de miliarde de lei

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în perioada iunie 2025-mai 2026 au fost verificați 152 de contribuabili care desfășoară tranzacții importante cu firme din același grup.

În total, inspectorii au analizat operațiuni intra-grup în valoare de peste 199,1 miliarde de lei. În urma controalelor, ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 de milioane de lei, dintre care peste 386 de milioane de lei reprezintă impozit pe profit.

O parte importantă a sumelor stabilite provine din ajustările de prețuri de transfer, care au generat obligații suplimentare de aproximativ 179 de milioane de lei.

Ce probleme au găsit inspectorii fiscali

  • Verificările au vizat în special companiile care raportau pierderi fiscale repetate, profituri mai mici decât media industriei sau volume ridicate de tranzacții cu firme afiliate.

ANAF susține că, în numeroase cazuri, au fost identificate costuri semnificative fără o justificare economică suficientă sau fără documente care să demonstreze clar serviciile prestate și beneficiile obținute de compania din România.

În urma controalelor, baza impozabilă a companiilor verificate a fost majorată cu peste 3,38 miliarde de lei, iar valoarea ajustărilor efectuate a ajuns la aproximativ 2,27 miliarde de lei. Totodată, pierderile fiscale declarate de firmele controlate au fost reduse cu aproape 1,79 miliarde de lei.

  • Cele mai mari ajustări au fost identificate în sectoare precum industria auto, producția și distribuția de produse petroliere, industria echipamentelor industriale, sectorul textil, imobiliarele și transporturile.

Datele ANAF arată că cele mai importante nereguli au fost concentrate într-un număr relativ redus de companii, primele 15 firme verificate reprezentând aproape două treimi din valoarea totală a ajustărilor stabilite de inspectori.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Narațiunea despre un subiect este complet interzisă dacă nu corespunde informațiilor oficiale”
10:30
Dan Dungaciu: „Narațiunea despre un subiect este complet interzisă dacă nu corespunde informațiilor oficiale”
TRAGEDIE Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Orașului Satu Mare. Decizia luată imediat de primărie
10:19
Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Orașului Satu Mare. Decizia luată imediat de primărie
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am ajuns să fim obligați să ne conformăm narațiunii oficiale”
10:00
Dan Dungaciu: „Am ajuns să fim obligați să ne conformăm narațiunii oficiale”
FLASH NEWS Ministerul de Interne cumpără 12 elicoptere prin Programul SAFE. Pentru ce vor fi folosite noile aeronave
09:45
Ministerul de Interne cumpără 12 elicoptere prin Programul SAFE. Pentru ce vor fi folosite noile aeronave
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Administrația din România degeaba promovează cenzura. Oamenii știu de ce o duc mai prost și nu are nicio legătură cu cenzura”
09:30
Dan Dungaciu: „Administrația din România degeaba promovează cenzura. Oamenii știu de ce o duc mai prost și nu are nicio legătură cu cenzura”
FLASH NEWS Emisarul lui Donald Trump, Nick Adams, vine la Forumul Economic de la Cluj Napoca, la invitaţia lui George Simion
08:55
Emisarul lui Donald Trump, Nick Adams, vine la Forumul Economic de la Cluj Napoca, la invitaţia lui George Simion
Mediafax
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
Digi24
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
Cancan.ro
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Oamenii fac mai puțin sex decât în trecut. Ce spune istoria, de fapt?
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Nu te teme să mergi înainte cu pași mărunți…” Sensul ascuns al cuvintelor
11:00
Proverbul chinezesc al zilei: „Nu te teme să mergi înainte cu pași mărunți…” Sensul ascuns al cuvintelor
FLASH NEWS Medicii i-au recomandat lui Trump să mai slăbească. Cum arată ultimele rapoarte privind sănătatea mentală a președintelui SUA
10:44
Medicii i-au recomandat lui Trump să mai slăbească. Cum arată ultimele rapoarte privind sănătatea mentală a președintelui SUA
CONTROVERSĂ Un judecător dispune ca Centrul Kennedy din Washington DC să elimine numele lui Trump de pe fațadă. Cum a reacționat președintele american
10:08
Un judecător dispune ca Centrul Kennedy din Washington DC să elimine numele lui Trump de pe fațadă. Cum a reacționat președintele american
BANI Ce salarii au recepționerele hotelurilor de la Marea Neagră. Câți bani primesc lunar în sezonul estival 2026, în funcție de stațiune
10:00
Ce salarii au recepționerele hotelurilor de la Marea Neagră. Câți bani primesc lunar în sezonul estival 2026, în funcție de stațiune
ANALIZA de 10 Polonia vrea să fie SAFE și pune bazele celei mai mari armate din Europa. 300.000 soldați profesioniști, 200.000 rezerviști. „Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24”
10:00
Polonia vrea să fie SAFE și pune bazele celei mai mari armate din Europa. 300.000 soldați profesioniști, 200.000 rezerviști. „Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24”
SĂNĂTATE Câte sute de grame de carne avem voie să mâncăm într-o săptămână, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
09:00
Câte sute de grame de carne avem voie să mâncăm într-o săptămână, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Cele mai noi

Trimite acest link pe