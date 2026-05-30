Tranzacții intra-grup de peste 199 de miliarde de lei, verificate de ANAF. Ce probleme au găsit inspectorii la marile companii

ANAF a finalizat una dintre cele mai ample acțiuni de control din ultimii ani, care a vizat marile companii și tranzacțiile derulate între firme afiliate. În urma verificărilor, inspectorii fiscali au stabilit obligații suplimentare de plată de aproximativ 655 de milioane de lei și au identificat ajustări semnificative ale prețurilor de transfer.

Controale la 152 de companii și tranzacții de peste 199 de miliarde de lei

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în perioada iunie 2025-mai 2026 au fost verificați 152 de contribuabili care desfășoară tranzacții importante cu firme din același grup.

În total, inspectorii au analizat operațiuni intra-grup în valoare de peste 199,1 miliarde de lei. În urma controalelor, ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 de milioane de lei, dintre care peste 386 de milioane de lei reprezintă impozit pe profit.

O parte importantă a sumelor stabilite provine din ajustările de prețuri de transfer, care au generat obligații suplimentare de aproximativ 179 de milioane de lei.

Ce probleme au găsit inspectorii fiscali

Verificările au vizat în special companiile care raportau pierderi fiscale repetate, profituri mai mici decât media industriei sau volume ridicate de tranzacții cu firme afiliate.

ANAF susține că, în numeroase cazuri, au fost identificate costuri semnificative fără o justificare economică suficientă sau fără documente care să demonstreze clar serviciile prestate și beneficiile obținute de compania din România.

În urma controalelor, baza impozabilă a companiilor verificate a fost majorată cu peste 3,38 miliarde de lei, iar valoarea ajustărilor efectuate a ajuns la aproximativ 2,27 miliarde de lei. Totodată, pierderile fiscale declarate de firmele controlate au fost reduse cu aproape 1,79 miliarde de lei.

Cele mai mari ajustări au fost identificate în sectoare precum industria auto, producția și distribuția de produse petroliere, industria echipamentelor industriale, sectorul textil, imobiliarele și transporturile.

Datele ANAF arată că cele mai importante nereguli au fost concentrate într-un număr relativ redus de companii, primele 15 firme verificate reprezentând aproape două treimi din valoarea totală a ajustărilor stabilite de inspectori.