Dan Dungaciu: „Am ajuns să fim obligați să ne conformăm narațiunii oficiale"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum am ajuns să fim obligați să ne conformăm narațiunii oficiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Efectele crizei majore sunt ținta lor. Adică nemulțumirea publică. Nu cauzele profunde, unde ei sunt responsabili majori. Și acum nu îți mai spun că ai făcut o greșeală. Domnule, trebuie să te conformezi narațiunii oficiale.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum am ajuns să fim obligați să ne conformăm narațiunii oficiale. Acesta spune că nu ți se mai atrage atenția dacă ai făcut o greșeală. Analistul compară situația actuală cu cea din perioada comunistă. Sociologul explică faptul că, în perioada comunistă, statul impunea un discurs oficial, iar cetățenii se prefăceau că îl cred. El consideră că acesta este motivul pentru care oamenii nu mai au încredere în stat.

„Efectele crizei majore sunt ținta lor. Adică nemulțumirea publică. Nu cauzele profunde, unde ei sunt responsabili majori. Și acum nu îți mai spun că ai făcut o greșeală. Domnule, trebuie să te conformezi narațiunii oficiale. Noi suntem, cum să spun. sunt oameni foarte tineri aici… Tot comunismul a funcționat așa. Ei s-au făcut că ne dezinformează și noi ne-am făcut că ne lăsăm dezinformați. Acesta a fost comunismul, acesta a fost contractul social. De-asta lumea și-a pierdut încrederea în stat. De aceea nimeni nu mai credea ce spunea Scânteia, ce ne spunea România Liberă sau mai știu eu ce alte… De aceea nu mai citeam discursul lui Ceaușescu, și noi ne-am prefăcut că credem.”, a declarat analistul.

