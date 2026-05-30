Ionuț Cristache: „Va trebui să ne întoarcem la print. Trăim într-o piață digitală sub foc încrucișat”

Jurnalistul a spus că presa intră tot mai des în conflicte cu regulile platformelor și cu diferite organizații sau partide politice.

Cristache a susținut ideea că spațiul digital nu mai este complet liber. El a vorbit despre „strike-uri”, restricții și intervenții din mai multe direcții. Pe scurt, mesajul lui a fost că:

presa online este tot mai controlată

apar multe reclamații și blocări de conținut

libertatea de exprimare este mai greu de păstrat

„Nu, dar va trebui să ne întoarcem la print, probabil, pentru că digitalul nu ne mai aparține. Am ajuns să trăim într-o pușcărie digitală” , spune Cristache

Critici politice și tensiuni

În declarații, au fost menționate și tensiuni cu zona politică și ONG-uri. Mesajul general a fost că presa se află „sub presiune” din mai multe direcții, indiferent de tabără politică.