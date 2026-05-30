Ionuț Cristache: „Va trebui să ne întoarcem la print. Trăim într-o piață digitală sub foc încrucișat”

Serdaru Mihaela
Într-o ediție live la Gândul, jurnalistul Ionuț Cristache a vorbit despre problemele presei online și impactul platformelor digitale asupra jurnalismului. 
Jurnalistul a spus că presa intră tot mai des în conflicte cu regulile platformelor și cu diferite organizații sau partide politice.

Critica adusă mediului digital

Cristache a susținut ideea că spațiul digital nu mai este complet liber. El a vorbit despre „strike-uri”, restricții și intervenții din mai multe direcții. Pe scurt, mesajul lui a fost că:

  • presa online este tot mai controlată
  • apar multe reclamații și blocări de conținut
  • libertatea de exprimare este mai greu de păstrat

„Nu, dar va trebui să ne întoarcem la print, probabil, pentru că digitalul nu ne mai aparține.  Am ajuns să trăim într-o pușcărie digitală” , spune Cristache

 

Critici politice și tensiuni

În declarații, au fost menționate și tensiuni cu zona politică și ONG-uri. Mesajul general a fost că presa se află „sub presiune” din mai multe direcții, indiferent de tabără politică.

„Suntem sub foc încrucișat. USR ne dă strike-uri, PNL ne dă, Bolojan ne dă, Gheorghiu ne dă, ONG-urile ne dau. Asta e și o mare problemă, pentru că au permis genul ăsta de abuz partidele de pe partea cealaltă, PSD și așa mai departe. Au lăsat din brațe această chestiune digitală a României, au crezut că nu contează, s-au ascuns în brațele mogulilor de televiziune și au zis că, cu un punct de rating, spulberăm noi tot. Iată că trăim ziua în care televiziunile au devenit irelevante și în care redutele sunt în spațiul online” , conchide Cristache

