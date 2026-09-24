UE și FMI se pregătesc pentru șocul AI. Comisia Europeană caută soluții pentru angajații înlocuiți de inteligența artificială

Comisia Europeană (CE) și Fondul Monetar Internațional (FMI) vor să-și coordoneze mai strâns politicile privind competențele și piața muncii, în condițiile în care inteligența artificială schimbă rapid structura locurilor de muncă. Roxana Mînzatu (CE) și Kristalina Georgieva (FMI) au discutat la Washington despre formarea profesională pentru noile meserii, anticiparea schimbărilor de pe piața muncii și folosirea datelor pentru ca angajații să poată trece mai rapid către noi locuri de muncă.

Vicepreședinta executivă a CE, Roxana Mînzatu, s-a întâlnit joi, 24 septembrie, la Washington, cu Kristalina Georgieva, directoarea generală a FMI. Cele două oficiale au convenit să consolideze cooperarea dintre instituțiile pe care le reprezintă, inclusiv prin corelarea datelor și informațiilor privind piața muncii. Obiectivul este ca sistemele de educație și formare profesională să poată anticipa mai bine competențele necesare și să pregătească oamenii înainte ca schimbările tehnologice să afecteze locurile de muncă. Discuțiile au vizat și tranziția lucrătorilor către alte ocupații, astfel încât aceștia să poată trece mai rapid de la un loc de muncă la altul, cu pregătirea necesară și fără perioade prelungite de șomaj.

UE caută soluții pentru protejarea angajaților înlocuiți de AI

Roxana Mînzatu spunea anul trecut, într-un interviu pentru Agerpres, că estimările disponibile indică faptul că aproximativ 60% dintre locurile de muncă ar putea fi afectate de AI într-un orizont imediat-mediu. Ea preciza la acel moment că „afectate” nu înseamnă neapărat desființate: AI ar putea asista lucrătorii în sarcinile zilnice, dar există și situații în care algoritmul ajunge să coordoneze munca.

Oficialul CE a explicat că experții anticipează un viitor în care vom avea „lucrător uman și lucrătorul AI” și spune că UE discută dacă sunt necesare standarde europene pentru protejarea lucrătorilor în situațiile în care munca este coordonată de algoritmi.

Sisteme de educație mai flexibile pentru era AI

În cadrul întâlnirii de joi, oficialele CE și FMI au discutat despre necesitatea unor sisteme de educație și de dezvoltare a competențelor mai dinamice, capabile să țină pasul cu evoluțiile tehnologice. Oamenii trebuie să poată dobândi din timp competențele de care vor avea nevoie, pe măsură ce meseriile se transformă. Un alt subiect a fost anticiparea schimbărilor de pe piața muncii, astfel încât lucrătorii să poată trece rapid de la un loc de muncă la altul, cu pregătirea necesară și fără perioade de șomaj.

În cadrul discuțiilor, Roxana Mînzatu și Kristalina Georgieva au convenit să consolideze cooperarea, în special prin corelarea datelor și informațiilor esențiale ale celor două organizații, pentru a sprijini măsuri luate din timp, cu rezultate concrete, indiferent de evoluțiile viitoare.

Întâlnirea a avut loc în cadrul deplasării Roxanei Mînzatu în Statele Unite, din perioada 20–24 septembrie, la New York, Boston și Washington, dedicată educației, competențelor și viitorului muncii în era inteligenței artificiale. Agenda a inclus evenimente organizate în marja Adunării Generale a ONU, întâlniri cu reprezentanți ai ONU și ai Băncii Mondiale, vizite la MIT și Universitatea Harvard, precum și discuții cu reprezentanți ai administrației americane și ai marilor companii de tehnologie.