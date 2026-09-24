Angajații Direcției de Sănătate Publică Constanța, trimiși în concediu fără plată. Nu mai sunt bani de salarii

Situație fără precedent la DSP Constanța. Conducerea le-ar fi propus angajaților să își ia câte zece zile de concediu fără plată pentru a se putea încadra în buget. Consiliul Național al Federației Sanitas Constanța solicită o întâlnire de urgență cu ministrul interimar, Cseke Attila, astfel încât să fie găsită o soluție pentru plata salariilor. În acest caz, Ministerul Sănătății este principalul ordonator de credite, iar DSP este ordonator secundar.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

DSP Constanța: Nu mai sunt bani de salarii

Angajaților de la Direcția de Sănătate Publică Constanța li s-ar fi cerut să-și ia concediu fără plată pentru că nu mai sunt bani de salarii. Conducerea DSP a luat acestă decizie pentru a se putea încadra în buget, relatează Rador, care citează Radio Constanța. Liderul Sanitas Constanța i-a convins pe colegii din Consiliul Național al Federației să solicite o întâlnire de urgență cu ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, astfel încât să fie găsită o soluție pentru plata salariilor angajaților. Cristina Rădulescu atrage atenția că reducerea cheltuielilor de personal a fost calculată greșit și este mult mai mare în realitate decât proporția de 10%, prevăzută de lege.

Șefa DSP Constanța, Oana Daliana Bone, a refuzat să confirme sau să infirme faptul că le-a propus angajaților să își ia concediu fără plată și a precizat doar că, până la această dată, drepturile salariale cuvenite angajaților au fost achitate la zi.

Ministerul Sănătății, responsabil de bugetul DSP

Potrivit unui răspuns transmis ulterior prin intermediul purtătorului de cuvânt, conducerea DSP subliniază că are calitatea de ordonator secundar de credite, iar măsurile care urmează să fie adoptate vor fi stabilite în funcție de prevederile legale aplicabile, precum și de măsurile și alocările bugetare comunicate de ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Sănătății.

DSP Constanța își exprimă disponibilitatea de a aplica orice măsuri dispuse de Ministerul Sănătății și de a informa angajații cu privire la acestea, în condițiile și limitele stabilite de cadrul legal și bugetar.