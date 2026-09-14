Clasamentul celor mai mari angajatori din România include companii de stat cu mii de salariați, în frunte cu CFR S.A., dar pe listă figurează și mari retaileri, precum și câțiva producători industriali care sunt afectați de schimbările din economiile globale și de criza economică locală accentuată de măsurile de austeritate.

Documentele oficiale arată că pe fondul crizei economice sau al schimbărilor din industrie, multe companii și-au redus efectivele. De regulă, marile companii de stat, dar și cele private din zona auto/ automotive și-au redus zona de resurse umane. În schimb, marii jucătorii din retail au înregistrat creșteri semnificative de personal.

Zona auto, puternic afectată

Iată, potrivit jurnaliștilor de la Economedia, clasamentul companiilor cu cel mai mare număr de salariați, în funcție de datele declarate pentru anul fiscal încheiat, 2025, conform informațiilor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Retailul rămâne unul dintre cei mai mari angajatori privați din România, în clasament figurând mai multe companii în top. Sectorul auto – tradițional unul dintre cei mai importanți angajatori industriali – trece printr-o perioadă de ajustări, pe fondul evoluțiilor internaționale. În egală măsură, companiile de stat din transporturi, energie și infrastructură se numără printre firmele din țară cu cel mai mare număr de angajați.

Companiile de stat domină clasamentul

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A este cel mai mare angajator din România, conform datelor ONR. Firma de stat avea anul trecut 23.666 de salariați. Numărul acestora a scăzut cu 827 într-un an. Efectivul mediu prognozat pentru 2026 este de 23.220 de salariați, ceea ce indică o continuare a tendinței de reducere a personalului. Pe de altă parte, compania continuă recrutările pentru posturile necesare administrării și întreținerii infrastructurii feroviare, în timp ce planul de administrare prevede creșterea productivității muncii și eficientizarea activității.

Deși nu apare în clasamentul transmis de ONRC, Compania Națională Poșta Română avea anul trecut 19.391 de salariați, în scădere de la 20.154, anul anterior, conform datelor Ministerului Finanțelor. Numărul de salariați a scăzut cu 763 în interval de un an.

Kaufland România se află pe următorul loc în clasament, cu 15.359 de angajați în rețeaua locală de retail, cu 767 în plus față de anul anterior.

Retailul vine tare din urmă

Urmează în top o altă mare companie de stat: Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Aceasta a avut în anul 2025 13.084 de angajați, în scădere de la 13.625 anul anterior. Romsilva trece printr-un solid proces de reorganizare, promovat de ministra mediului Diana Buzoianu, care prevede trecerea de la 41 la 19 direcții silvice regionale. De precizat Federația Sindicatelor Silva a contestat în instanță hotărârea de reorganizare.

Următoarele 3 locuri în clasament revin companiilor de retail. Gigantul Dedeman, rețeaua de bricolaj a fraților Pavăl, avea anul trecut 12.702 angajați, cu aproape 400 mai mulți decât în 2024.

Francezii de la Carrefour România, ale cărei operațiuni din România au fost achiziționate de frații Pavăl, numărau 12.673 angajați anul trecut, cu 2.532 în plus față de 2024. Altă mare rețea de retail, Lidl, avea anul trecut 12.588 de salariați, dar numărul acestora a scăzut față de 2024, când compania avea în România 12.735 de angajați.

Automobile Dacia continuă programul de plecări voluntare

Cel mai mare angajator din sectorul auto este Automobile Dacia, care a trecut la măsuri de reducere a echipei. Compania avea anul trecut 10.556 de angajați, cu 431 mai puțini decât anul anterior. De asemenea, Dacia își reduce efectivele în 2026 prin programe de plecări voluntare, în contextul scăderii producției, al automatizării și al reorganizării activităților.

Urmează în top Societatea Națională de Transport Feroviar Călători, care a ajuns anul trecut la 10.192 angajați, în scădere cu 405 față de anul trecut.

Următorul loc în clasament este ocupat de un alt lanț de magazine: Mega Image, care avea anul trecut 10.171 de salariați, în scădere de la 10.317 anul precedent.

Banca Transilvania ocupă locul 10, fiind singura bancă din lista celor mai mari 20 de angajatori din țară. Avea anul trecut 9.887 salariați, cu 430 în plus față de anul anterior.

În Top 20 angajatori mai sunt următoarele firme de stat: Societatea de Transport București STB (9.739 salariați, cu 87 mai puțini decât anul anterior), care și-a cerut recent insolvența, Societatea Complexul Energetic Oltenia (cu 7.950 angajați, în scădere cu 615) și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (-131 față de 2024).

Din zona telecom, în top figurează Digi România, cu 9.680 de salariați, cu 76 în plus față de anul anterior.

Aumovio a concediat 800 de angajați

O altă companie din sectorul auto care figurează printre marii angajatori din România a raportat scăderi: Aumovio Technologies, companie care fabrică echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule. Aceasta figurează în clasamentul din 2025 cu 8.304 angajați, față de 9.103 anul anterior, în scădere cu 799. Aumovio, compania desprinsă din fostul sector Automotive al grupului Continental, a anunțat concedieri la nivel mondial, inclusiv în România.

Pe lista companiilor care și-au crescut personalul figurează REWE România, ce operează rețeaua de magazine de tip discount Penny. Aceasta și-a crescut echipa cu aproape 500 de angajați într-un an, ajungând în 2025 la un număr de 7.776.

Și furnizorul IKEA renunță la oameni

Aramis Invest din Baia Mare (foto jos), producător și exportator de mobilier din România și furnizor pentru IKEA a ajuns anul trecut la 6.992 de angajați, o creștere cu 922 angajați. În acest an, însă, sunt probleme. Unul dintre cei mai mari exportatori de mobilier din România și firma cu cea mai mare cifră de afaceri din Maramureș, Aramis Invest din Baia Mare, a decis să aplice reduceri salariale cuprinse între 10 și 30% la o parte semnificativă a personalului TESA. Decizia a venit pe fondul reducerii comenzilor, conform 2mnews.ro.

Prima companie din construcții din clasamentul celor mai mari angajatori este Tehnostrade, controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Compania avea 6.748 angajați anul trecut, cu 291 în plus față de anul trecut. Gigantul OMV Petrom, care închide Top 20, avea 6701 salariați în 2025, în scădere cu 506 față de anul anterior.