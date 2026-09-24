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Student la 87 de ani. Cum a fost prima săptămână: „Timp nu mai există deloc”

Student la 87 de ani. Cum a fost prima săptămână: „Timp nu mai există deloc”
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La 87 de ani, Viorel Pintilescu a început cursurile Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), relatează Ziarul de Iași, citat de g4media.ro.

După ce, în vară, Viorel Pintilescu a devenit primul candidat înscris la admitere și a fost admis la Biologie, octogenarul a trecut de emoțiile începerii facultății.

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Bătrânul student spune că materia nu i se pare dificilă, dar programul este destul de solicitant, iar timpul pentru studiu este mai puțin.

Prima săptămână de facultate nu l-a speriat nicicum pe domnul Viorel, care, după mai bine de 60 de ani de la terminarea liceului, a intrat din nou într-o sală de curs, de data aceasta în calitate de student.

„Cum să mi se pară? Bine, mie mi se pare ușor. Mă descurc bine, nu-i o problemă”, a declarat acesta, pentru „Ziarul de Iași”.

„Profesorii sunt foarte exigenți, într-adevăr, pentru că nu permit să lipsim de la laboratoare deloc, sub nicio formă”, descrie studentul atmosfera din Universitate.

Acesta înțelege însă rigorile. La Biologie, spune el, sunt lucruri care nu pot fi învățate doar din cursuri.

„N-ai cum să lucrezi dacă nu te duci la laborator să vezi figura respectivă acolo, prin microscop, să o explici. N-ai cum”, arată Viorel.

Studentul octogenar mănâncă la cantină

Orarul este astfel construit încât studenții să aibă timp măcar de masa la cantină. Pintilescu spune că folosește și el această opțiune și este mulțumit de prețurile pentru studenți.

„Avem timp să ne ducem să servim masa la cantină. Studenții au o reducere și noi servim masa acolo. Masa este ieftină. Cu 18 lei mănânci felul întâi și felul doi, cu tot cu pâine”, descrie studentul.

În privința interacțiunii cu colegii mai tineri, Viorel explică limpede că fiecare își vede de treaba lui.

Acasă, studentul de 87 de ani învață în continuare. „Timp nu mai există deloc. De-abia ajungem acasă și trebuie să luăm masa, iar când ajungem acasă ne apucăm imediat de lucru, pentru că e multă materie”, a subliniat Vintilescu.

„Sunt domni profesori care spun așa: «Nimeni nu scrie nimic. Eu predau și la urmă primiți cursul». Și toată lumea primește cursul la urmă”, arată bărbatul, vis a vis de modul de predare abordat de profesori.

Sursa foto: Ziarul de Iași

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