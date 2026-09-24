Radu Miruță acuză PSD că vrea să decidă singur în România: „Nu a luat 51% din voturi”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a lansat un atac la adresa PSD, în contextul disputelor privind măsurile adoptate de actuala guvernare. Miruță i-a amintit liderului PSD, Sorin Grindeanu, că social-democrații au participat la ședințele coaliției în care au fost aprobate măsurile pe care le critică acum.

„Eu văd că sunt multe discuții despre măsurile acestui guvern, care sunt proaste. L-am auzit și pe domnul Grindeanu, căruia îi amintesc că am fost împreună la ședințele de coaliție, unde au fost aprobate inclusiv de PSD aceste măsuri”, a declarat Radu Miruță, la B1 TV.

Miruță: PSD a avut „vreo câteva zeci de ani” să decidă pentru România

Ministrul a susținut că PSD a avut suficient timp la dispoziție să își demonstreze capacitatea de a guverna și a criticat poziționările recente ale social-democraților.

„Și dacă este totuși să vorbim din spatele parțiale, PSD a avut vreo câteva zeci de ani posibilitatea să decidă singur, nu construind o coaliție cu alte partide, cam cât de mult a dorit pentru binele României? Și vedem că acel bine, din mâinile PSD, n-a prea ieșit”, a afirmat Miruță.

Acesta a cerut PSD să renunțe la ceea ce a numit „ambiții” politice și a susținut că mesajele transmise de social-democrați lasă impresia că partidul își dorește să controleze singur deciziile politice.

„PSD nu a luat 51% din voturi”

Radu Miruță a invocat și rezultatul electoral al PSD, afirmând că partidul nu are un mandat care să îi permită să decidă singur în România.

„Haide să lăsăm ambițiile acestea pe care PSD se încăpățânează să le facă, pentru că, de fapt, e foarte multă gălăgie politică auzită de omul de rând din partea partidelor politice, iar traducerea extraordinar de limpede a acestor poziționări a partidului Social-Democrat este una care spune că nu acceptă decât dacă ei singuri decid totul în România”, a spus ministrul.

„Nu a luat PSD 51% din voturi pentru a putea decide tot ce se întâmplă în această țară, ci a luat vreo 20%”, a adăugat el.

Miruță contestă și sondajele invocate de PSD

Ministrul a pus sub semnul întrebării și cifrele din sondajele prezentate în interiorul PSD, susținând că alte cercetări sociologice nu indică aceleași rezultate.

„Și, în afara sondajului cu care se autoîncurajează în rândul membrilor Partidului Social-Democrat, facem și noi cercetări sociologice și fac și alte partide și alte institute și nu vedem deloc aceleași cifre”, a afirmat Miruță.

El a susținut că PSD ar avea în prezent aproape jumătate din numărul de mandate obținute în urmă cu doi ani și a legat această situație de poziția partidului față de eventuale alegeri anticipate.

„Sunt aproape la jumătate din câte mandate au obținut acum 2 ani. Credeți dumneavoastră că, dacă PSD ar sta mai bine? Credeți dumneavoastră că, dacă PSD ar sta bine la voturi, n-ar pedala pentru alegeri anticipate?”, a încheiat Radu Miruță.