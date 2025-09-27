Prima pagină » Economic » Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025

Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025

27 sept. 2025, 07:25, Economic
Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025

Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025.

Cât costă să trăiești o lună în Germania

Mulți români se întreabă cât ar trebui să câștige pentru a trăi decent în Germania. Potrivit ziarulromanesc.de, următoarele sume sunt suficiente.

În Germania se vorbește intens despre „clasa de mijloc”, o adevărată „locomotivă” a bunăstării țării.

Ce înseamnă, totuși, „viață demnă și liniștită” în Germania? OECD definește „clasa de mijloc” prin gospodăriile cu venituri între 75 și 200% din mediana veniturilor nete dintr-o țară.

În Germania, pentru o persoană singură, asta se traduce în venituri de 1.500 – 4.000 de euro net pe lună.

„Miza” crește însă pentru un cuplu cu doi copii, de exemplu, care are un prag de 3.000 – 8.000 euro net. Două treimi dintre germani pot fi încadrați cu ușurință în clasa de mijloc.

Potrivit analizei Bundesbank, în 2021, valoarea medie netă a avuției gospodăriilor germane era de 316.500 euro, în timp ce mediana era mult mai scăzută: 106.600 euro.

Pentru a duce o viață demnă în Germania, un om trebuie să câștige cel puțin 1.500 de euro net lunar, dacă e singur și 3.000 de euro net pentru o familie cu copii. De asemenea, limita superioară a clasei de mijloc se ridică la 8.000 de euro net pe lună, considerată un adevărat „punct cardinal” în privința stabilității financiare la nivel de gospodărie.

Cam cât te costă să umpli coșul de cumpărături în Germania? Aici o avem o listă cu prețurile pentru cărnuri, fructe, legume, produse lactate, cereale, băuturi alcoolice și băuturi răcoritoare:

  • Pâine (250g)= 1.81€
  • Un cofrag de ouă= 2.65€
  • Un kilogram de aripioare de pui= 7.79€
  • Un kilogram de mere= 2.63€
  • Un litru de lapte= 1.04€
  • Un kilogram de brânză făcută în zonă= 12.74€
  • Un kilogram de varză= 1.32€
  • Un kilogram de ceapă= 0.99€
  • 1 kilogram de cartofi= 1.70€
  • 1 kilogram de roșii= 1.29€
  • 1 Kg de portocale= 2.34€
  • 1 kilogram banane= 1.76€

Cât costă mâncarea la un restaurant din Germania? Aici avem o listă cu prețurile pentru cafea, apă, sucuri, meniul zilei, hamburgeri și altele:

  • Mâncare pentru o persoană la un restaurant ieftin= 12.83€
  • Mâncare pentru două persoane la un restaurant de calitate= 55.05€
  • Un meniu McDonald’s= 8.65€
  • Cafea cu lapte= 3.16€
  • O doză de Coca-Cola sau Pepsi (0.33l)= 2.74€
  • O sticlă cu apă (0.33l)= 2.38€

Autorul recomandă:

Citește și

VIDEO Noi TENSIUNI comerciale între UE și SUA /Decizia lui Trump de taxare a importurilor de medicamente generează preocupări în Europa
21:59
Noi TENSIUNI comerciale între UE și SUA /Decizia lui Trump de taxare a importurilor de medicamente generează preocupări în Europa
FINANCIAR Consilierul lui Mugur Isărescu avertizează: În 2026, România ar putea ajunge în situația Greciei. Rămânem fără BANI pentru pensii și salarii
21:20
Consilierul lui Mugur Isărescu avertizează: În 2026, România ar putea ajunge în situația Greciei. Rămânem fără BANI pentru pensii și salarii
TURISM Mai ieftin de atât nu se poate la Veneția. Cât costă o PIZZA și o porție de spaghete în preajma Bazilicii Sfântului Evanghelist Marcu
17:57
Mai ieftin de atât nu se poate la Veneția. Cât costă o PIZZA și o porție de spaghete în preajma Bazilicii Sfântului Evanghelist Marcu
ECONOMIE Reduceri de 90% la TREN pentru studenți, dar doar între casă și facultate. Ce documente trebuie prezentate
17:44
Reduceri de 90% la TREN pentru studenți, dar doar între casă și facultate. Ce documente trebuie prezentate
EXTERNE Microsoft restricționează accesul ARMATEI israeliene la unele servicii de cloud și inteligență artificială
10:55
Microsoft restricționează accesul ARMATEI israeliene la unele servicii de cloud și inteligență artificială
ANALIZĂ EXCLUSIV Nenorocirea unei țări, bucuria unui premier. De ce îi convine lui Bolojan creșterea inflației
08:00
Nenorocirea unei țări, bucuria unui premier. De ce îi convine lui Bolojan creșterea inflației
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
A crezut că totul e pierdut, dar ce a urmat a lăsat-o pe Alexandrina fără cuvinte și în lacrimi. Ce a pățit imediat după ANUNȚUL prezentatoarei TV și ce s-a întâmplat în SPATELE CAMERELOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Creierul lui Albert Einstein ar putea fi studiat printr-o nouă tehnică. Au trecut 70 de ani de la moartea sa
ACTUALITATE Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
09:07
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
VIDEO Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
09:00
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
EXTERNE Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
08:34
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
ANALIZĂ EXCLUSIV S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
08:00
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene