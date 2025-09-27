Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025.

Cât costă să trăiești o lună în Germania

Mulți români se întreabă cât ar trebui să câștige pentru a trăi decent în Germania. Potrivit ziarulromanesc.de, următoarele sume sunt suficiente.

În Germania se vorbește intens despre „clasa de mijloc”, o adevărată „locomotivă” a bunăstării țării.

Ce înseamnă, totuși, „viață demnă și liniștită” în Germania? OECD definește „clasa de mijloc” prin gospodăriile cu venituri între 75 și 200% din mediana veniturilor nete dintr-o țară.

În Germania, pentru o persoană singură, asta se traduce în venituri de 1.500 – 4.000 de euro net pe lună.

„Miza” crește însă pentru un cuplu cu doi copii, de exemplu, care are un prag de 3.000 – 8.000 euro net. Două treimi dintre germani pot fi încadrați cu ușurință în clasa de mijloc.

Potrivit analizei Bundesbank, în 2021, valoarea medie netă a avuției gospodăriilor germane era de 316.500 euro, în timp ce mediana era mult mai scăzută: 106.600 euro.

Pentru a duce o viață demnă în Germania, un om trebuie să câștige cel puțin 1.500 de euro net lunar, dacă e singur și 3.000 de euro net pentru o familie cu copii. De asemenea, limita superioară a clasei de mijloc se ridică la 8.000 de euro net pe lună, considerată un adevărat „punct cardinal” în privința stabilității financiare la nivel de gospodărie.

Cam cât te costă să umpli coșul de cumpărături în Germania? Aici o avem o listă cu prețurile pentru cărnuri, fructe, legume, produse lactate, cereale, băuturi alcoolice și băuturi răcoritoare:

Pâine (250g)= 1.81€

Un cofrag de ouă= 2.65€

Un kilogram de aripioare de pui= 7.79€

Un kilogram de mere= 2.63€

Un litru de lapte= 1.04€

Un kilogram de brânză făcută în zonă= 12.74€

Un kilogram de varză= 1.32€

Un kilogram de ceapă= 0.99€

1 kilogram de cartofi= 1.70€

1 kilogram de roșii= 1.29€

1 Kg de portocale= 2.34€

1 kilogram banane= 1.76€

Cât costă mâncarea la un restaurant din Germania? Aici avem o listă cu prețurile pentru cafea, apă, sucuri, meniul zilei, hamburgeri și altele:

Mâncare pentru o persoană la un restaurant ieftin= 12.83€

Mâncare pentru două persoane la un restaurant de calitate= 55.05€

Un meniu McDonald’s= 8.65€

Cafea cu lapte= 3.16€

O doză de Coca-Cola sau Pepsi (0.33l)= 2.74€

O sticlă cu apă (0.33l)= 2.38€

