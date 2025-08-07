Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei

Pensionarii care au pensie sub 3.000 de lei vor avea de plătit CASS, chiar și cei care iau pensii de 600 sau 1.700 de lei. Li s-ar putea opri 10% din toată pensia.

Din această lună, Guvernul Bolojan a decretat a toți pensionarii să-și plătească contribuția pentru Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate.

Un pensionar care are pensie de 675 de lei și este urmașul unui prizonier de război (din cel de-al Doilea Război Mondial), a fost stupefiat când a văzut că i s-au oprit 68 de lei pentru CASS. Pensionarul a rămas cu numai 607 lei pensie, potrivit Newsweek.

Indiferent de valoarea pensiei, se reține 10% din suma brută pentru CASS. Într-un alt caz, un pensionar care primea lunar de la stat 1.637 de lei, s-a trezit cu pensia diminuată cu 10%.

A pierdut 164 de lei! Iar acum, pensionarul a rămas cu o pensie de 1.473 de lei.

Pensionarii cu pensii de 4.000 de lei vor plăti 100 de lei la CASS, iar cei cu 5.000 lei vor plăti 200 de lei.

SURSA FOTO: Newsweek

Autorul recomandă: Pensii mai mari, de la 1 septembrie 2025, pentru acești 600.000 de pensionari din România?! Promisiunea făcută de șeful Casei de Pensii