Prima pagină » Economic » Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei

Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei

07 aug. 2025, 08:46, Economic
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei

Pensionarii care au pensie sub 3.000 de lei vor avea de plătit CASS, chiar și cei care iau pensii de 600 sau 1.700 de lei.  Li s-ar putea opri 10% din toată pensia. 

Din această lună, Guvernul Bolojan  a decretat a toți pensionarii să-și plătească contribuția pentru Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate.

Un pensionar care are pensie de 675 de lei și este urmașul unui prizonier de război (din cel de-al Doilea Război Mondial),  a fost stupefiat când a văzut că i s-au oprit 68 de lei pentru CASS. Pensionarul a rămas cu numai 607 lei pensie, potrivit Newsweek.

Indiferent de valoarea pensiei, se reține 10% din suma brută pentru CASS. Într-un alt caz, un pensionar care primea lunar de la stat 1.637 de lei, s-a trezit cu pensia diminuată cu 10%.

A pierdut 164 de lei! Iar acum, pensionarul a rămas cu o pensie de 1.473 de lei.

Pensionarii cu pensii de 4.000 de lei vor plăti 100 de lei la CASS, iar cei cu 5.000 lei vor plăti 200 de lei.

SURSA FOTO: Newsweek

Autorul recomandă: Pensii mai mari, de la 1 septembrie 2025, pentru acești 600.000 de pensionari din România?! Promisiunea făcută de șeful Casei de Pensii

Citește și

ANALIZĂ China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale
07:30
China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale
EXTERNE India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele”
22:28
India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele”
ENERGIE Șeful Transgaz: Tranzitul GAZELOR spre Ucraina prin Isaccea 1- Orlovka, oprit la ora 02:05, a fost reluat la 15:00. Rusia lovise o stație de pompare
19:14
Șeful Transgaz: Tranzitul GAZELOR spre Ucraina prin Isaccea 1- Orlovka, oprit la ora 02:05, a fost reluat la 15:00. Rusia lovise o stație de pompare
ULTIMA ORĂ Donald Trump dublează tarifele vamale impuse produselor indiene /Casa Albă: ”INDIA importă petrol rusesc”
18:29
Donald Trump dublează tarifele vamale impuse produselor indiene /Casa Albă: ”INDIA importă petrol rusesc”
ECONOMIE Grupul G20 ar trebui să accelereze restructurarea DATORIILOR țărilor sărace /Expert: „Să identifice modalități de facilitare”
16:27
Grupul G20 ar trebui să accelereze restructurarea DATORIILOR țărilor sărace /Expert: „Să identifice modalități de facilitare”
ECONOMIE ANAF face apel la o conformare fiscală corectă și completă. Contribuabilii cu RISC ridicat sunt vizați de ample acțiuni de inspecție fiscală
16:13
ANAF face apel la o conformare fiscală corectă și completă. Contribuabilii cu RISC ridicat sunt vizați de ample acțiuni de inspecție fiscală
Mediafax
Există „șanse mari” să mă întâlnesc foarte curând cu Putin, spune Trump
Digi24
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Antena 3
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu. Ce lipsește de pe ea
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani! Arată fenomenal, la fel ca-n tinerețe
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
Turistă dispărută de 5 zile pe o plajă din Kavala, Grecia. "Obiectele ei personale au rămas pe nisip"
KanalD
Steluța Rodica Coposu, sora cea mică a lui Corneliu Coposu, a murit. Era ultima rudă pe linie directă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Record de viteză: 321 km/h pe o porțiune cu limită la 120. Sancțiunile primite de șofer
Descopera.ro
Războiul feroce dus de Iliescu împotriva Regelui Mihai
Capital.ro
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează și acum: De-asta e așa palid…
Evz.ro
Orașul care zboară spre stele. Cum arată nava spațială ce ar putea salva omenirea
A1
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de pe vremea studenției
Stirile Kanal D
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Derapaj grav în fața camerelor. Afirmația Veronicăi l-a scos din sărite pe Moldo. NU o să-ți vină să crezi ce a spus! Prezentatoarea TV a fost nevoită să intervină de urgență: "Gata, vă rog!". Concurentul din Casa Iubirii, de necontrolat: "Doamne!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Descopera.ro
Moartea Universului ar fi mai aproape decât credem, sugerează noi analize
ACTUALITATE ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani
10:12
ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani
COMERȚ Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia
10:06
Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia
SPORT Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League. Mirel Rădoi: „Dacă nu facem meciul perfect, nu avem nicio șansă”
09:54
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League. Mirel Rădoi: „Dacă nu facem meciul perfect, nu avem nicio șansă”
ACTUALITATE Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010
09:54
Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Prima reacție a unui lider rus la un ULTIMATUM va fi să îl refuze”
09:49
Ion Cristoiu: „Prima reacție a unui lider rus la un ULTIMATUM va fi să îl refuze”
SPORT FCSB – Drita, în turul 3 preliminar din Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei roș-albastre
09:41
FCSB – Drita, în turul 3 preliminar din Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei roș-albastre