Dedeman este brandul care i-a făcut miliardari pe frații Pavăl, oficial cei mai bogați frați din România. Povestea de succes are legătură și cu acest nume. Nu puțini români se întreabă de unde vine denumirea brandului și cum s-a născut cel mai mare business antreprenorial de pe piaţa locală.

Rețeaua magazinelor Dedeman este extinsă în întreaga țară, iar brandul creat de frații Adrian și Dragoș Pavăl s-a remarcat ca una dintre cele mai de succes afaceri românești post-Revoluție. Însă, cum a fost ales numele magazinelor de bricolaj prezente în aproape toată țara? Proprietarii sunt unii dintre cei mai bogați oameni din România și își conspolidează averea pe zi ce trece.

Afacerea s-a născut la Bacău, în anul 1992

Magazinele Dedeman sunt prezente în România de peste 3 decenii. Antreprenorii Adrian și Dragoș Pavăl și-au dezvoltat treptat afacerea de bricolaj, aceasta atingând o performanță reamarcabilă în ultimele două decenii.

Dedeman a reușit să se impună în fața marilor jucători străini ai retailerului de bricolaj din România, fiind pe primul loc în acest domeniu extrem de competitiv.

Astfel, conform renumitei reviste americane Forbes, Dragoș Pavăl are o avere estimată la 2 miliarde de dolari, iar Adrian Pavăl ar avea o avere estimată la nu mai puțin de 1,3 miliarde de dolari. Împreună cei doi dețin o avere fabuloasă, care însumează 3 miliarde de euro.

Averea familiei Dedeman o depășește inclusiv pe cea a lui Daniel Dines, directorul unicornului IT UIPath, care era cotat, la data de apariție a topului american, cu o avere de 2,7 miliarde de dolari.

Antreprenorii și-au lansat afacerea în zorii capitalismului românesc, mai exact în anul 1992 la Bacău. Primul magazin de bricolaj l-au deschis abia în 1995, potrivit Ziarului Financiar. Aproape 10 ani mai târziu, în anul 2003, a fost deschisă și prima unitate modernă la Suceava. În prezent, la nivel național există nu mai puțin de 64 de magazine sub această marcă. În luna aprilie 2925, Dedeman a finalizat o investiţie nouă la Alexandria (Teleorman), cel de-al 64-lea magazin al reţelei.

Cum a fost ales numele magazinelor luate cu asalt de români

Iată cum a luat naștere numele faimoaselor magazine, Inițial, cei doi oamenu de afaceri și-ar fi dorit ceva diferit, dar în final rezultatul a fost cel cunoscut de toți românii. Dragoș Pavăl a dezvăluit ce înseamnă Dedeman, dar și felul cum s-a luat decizia. Astfel, deși aveau în minte câteva denumiri care li se păreau atrăgătoare la acel moment și context istoric, majoritatea erau deja luate. În consecință, cei doi frați au fost nevoiți să ia o decizie rapidă.

Dragoș Pavăl a mărturisit că inițial nu își dorea să includă numele membrilor familiei sale, dar ulterior s-a gândit că ar putea constitui singura soluție, și poate cea mai inspirată. Așa a apărut numele magazinelor Dedeman, care practic include numele tuturor membrilor familiei Pavăl, inclusiv inițiala numelui soacrei sale.

„Îmi pregătisem nişte denumiri, dar erau deja luate. Cei de la registru mi-au spus să mă gândesc repede la ceva, să-mi pun numele, orice. Nu prea îmi plăcea treaba asta cu numele, dar stând acolo, la coadă, am încercat să compun ceva. Eu – Dragoş, soţia – Denise, fratele meu – Adrian. De-de-an. Nu suna bine. M-am gândit la soacră-mea, Margareta, şi am mai pus şi un M. Aşa a ieşit Dedeman”, a dezvăluit antreprenorul român pentru ZF.

