Prima pagină » Economic » Ce citesc investitorii străini despre România. Țara reduce greu deficitul bugetar din cauza pensiilor și dobânzilor. Economia crește lent

Ce citesc investitorii străini despre România. Țara reduce greu deficitul bugetar din cauza pensiilor și dobânzilor. Economia crește lent

10 oct. 2025, 13:46, Economic
Ce citesc investitorii străini despre România. Țara reduce greu deficitul bugetar din cauza pensiilor și dobânzilor. Economia crește lent

Agenția de rating Fitch a analizat vineri rectificarea bugetară  adoptată de Guvern, prin care ținta de deficit a fost majorată de la 7% la 8,4%. Ei spun că această mișcare accentuează provocările cu care țara noastră se confruntă deja, în încercarea de a opri degradarea finanțelor publice și de a aplica măsuri de consolidare capabile să reducă dezechilibrele și să stabilizeze datoria pe termen mediu.

„Deși acest lucru reflectă o performanță ceva mai slabă a veniturilor (excluzând măsurile din pachetul fiscal din iulie), principalele ajustări vizează cheltuielile (în creștere cu 27,8 miliarde RON sau 1,6% din PIB-ul prognozat de Fitch), în special plățile mai mari ale dobânzilor, precum și cheltuielile legate de asistența socială și sănătate. Datele bugetare lunare arată că deficitul din ianuarie-august a fost de 86 miliarde RON (4,6% din PIB-ul prognozat de Fitch pentru 2025), similar în termeni de PIB cu aceeași perioadă din 2024”, arată agenția.

Previziunile Fitch pentru România

Deficitul ESA al administrației publice generale se va reduce în 2025 la 8,5% din PIB, față de nivelul record de 9,3% înregistrat anul trecut, preconizează Fitch. Deficitul inițial foarte ridicat înseamnă că agenția previzionează o scădere doar la 7% în 2026 și la 6,5% în 2027. O traiectorie a deficitului mai mare și o creștere modestă (0,7% în 2025, crescând la 1,2% în 2026 și 2027) conduc la o creștere rapidă a datoriei guvernamentale de la 54,8% în 2024 la 59% (puțin peste mediana categoriei „BBB”) în 2025 și la 65,6% în 2027, cu peste 10 puncte procentuale peste mediana prevăzută pentru categoria „BBB”, avertizează agenția de rating.

Agenția mai arată că, având în vedere amploarea deficitului și procesul de consolidare pe mai mulți ani, o provocare cheie este consolidarea credibilității politicii fiscale. Asta în special după revizuiri repetate ale obiectivelor fiscale în 2024, care au dus la creșterea deficitului bugetar de la un obiectiv inițial de 5% la un nivel real de 8,7% în termeni monetari. Pachetele suplimentare ar trebui să sublinieze angajamentul general al guvernului față de reducerea deficitului, menționează Fitch.

Agenția de rating mai avertizează că „este probabil să existe riscuri legate de punerea în aplicare”. Conform agenției, unele măsuri propuse în cel de-al doilea pachet, inclusiv reducerile pensiilor speciale, sunt supuse examinării Curții Constituționale. Incertitudinea politică s-a atenuat considerabil de la alegerea președintelui Nicușor Dan în luna mai și formarea unui guvern cu o majoritate confortabilă, dar sprijinul pentru măsurile fiscale suplimentare nu este garantat, având în vedere costurile politice și rezistența potențială. Prim-ministrul Ilie Bolojan a amânat o propunere de reducere a cheltuielilor administrative cu cel puțin 10% din cauza opoziției partenerilor de coaliție.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Motivul pentru care companiile vor fi obligate să furnizeze angajaților informații despre SALARIILE medii și BONUSURILE firmei de la 1 ianuarie 2026

Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba

Citește și

ACTUALITATE În sfârșit, a venit o REACȚIE din SUA după vizita Oanei Țoiu. „Rubio a apreciat eforturile României și rolul de furnizor de securitate”
20:06
În sfârșit, a venit o REACȚIE din SUA după vizita Oanei Țoiu. „Rubio a apreciat eforturile României și rolul de furnizor de securitate”
ECONOMIE În timp ce Bolojan îndeamnă la „strâns cureaua”, Poșta Română își face rebranding de 48.000 €. Cum justifică cheltuiala
19:15
În timp ce Bolojan îndeamnă la „strâns cureaua”, Poșta Română își face rebranding de 48.000 €. Cum justifică cheltuiala
FINANCIAR Motivul pentru care companiile vor fi obligate să furnizeze angajaților informații despre SALARIILE medii și BONUSURILE firmei de la 1 ianuarie 2026
17:46
Motivul pentru care companiile vor fi obligate să furnizeze angajaților informații despre SALARIILE medii și BONUSURILE firmei de la 1 ianuarie 2026
AGRICULTURĂ Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
16:51
Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
DIVERTISMENT HBO Max anunță SCUMPIREA abonamentului lunar. Cât va ajunge să cheltuiască un fan al supereroilor DC pentru a viziona toate filmele sale favorite
23:54, 08 Oct 2025
HBO Max anunță SCUMPIREA abonamentului lunar. Cât va ajunge să cheltuiască un fan al supereroilor DC pentru a viziona toate filmele sale favorite
VIDEO Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură
19:24, 08 Oct 2025
Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Prima reacție a lui Leonard Doroftei, după tragedia care a lovit lumea boxului: „A plecat prea devreme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Gigi Becali l-a pus la zid pe finul Mirel Rădoi: „Păi, mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu!”
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face să zâmbească după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
RadioImpuls
Andreea Cuciuc a murit chiar în fața lui Cristian Botgros. IMAGINEA pe care nu o va uita niciodată: "Nu pot să cred și nu pot să accept". Ce a scos la iveală în ziua în care fiica lui Igor Cuciuc a fost condusă pe ultimul drum e HALUCINANT. Toți au amuțit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
O tehnologie alimentată de Soare ucide bacteriile și oferă apă potabilă sigură
ACTUALITATE Un blogger american a dezvăluit în ce loc s-a simțit în cel mai mare pericol, după ce a vizitat 197 de țări. „Mizerabil, fără reguli, fără legi”
13:54
Un blogger american a dezvăluit în ce loc s-a simțit în cel mai mare pericol, după ce a vizitat 197 de țări. „Mizerabil, fără reguli, fără legi”
ACTUALITATE Un bărbat i-a FURAT scuterul și banii unui livrator etiopian din București. A fost prins de polițiști după aproape o lună
13:35
Un bărbat i-a FURAT scuterul și banii unui livrator etiopian din București. A fost prins de polițiști după aproape o lună
ULTIMA ORĂ CSM îl acuză pe Ilie Bolojan de MINCIUNĂ
13:32
CSM îl acuză pe Ilie Bolojan de MINCIUNĂ
ACTUALITATE Normal că vede numai bani. Țiriac se uită prin niște ochelari de soare de peste 1.000 de euro. Ce celebrități americane poartă aceiași ochelari
13:23
Normal că vede numai bani. Țiriac se uită prin niște ochelari de soare de peste 1.000 de euro. Ce celebrități americane poartă aceiași ochelari
VIDEO Israelul bombardează ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza. Observatorii internaționali denunță încălcarea ARMISTIȚIULUI
13:22
Israelul bombardează ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza. Observatorii internaționali denunță încălcarea ARMISTIȚIULUI
ACTUALITATE Data exactă când intră pensiile pe card în octombrie 2025. CNPP a făcut deja transferurile către bănci
13:11
Data exactă când intră pensiile pe card în octombrie 2025. CNPP a făcut deja transferurile către bănci
Sari la bara de unelte