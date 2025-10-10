Ce citesc investitorii străini despre România. Țara reduce greu deficitul bugetar din cauza pensiilor și dobânzilor. Economia crește lent

Agenția de rating Fitch a analizat vineri rectificarea bugetară adoptată de Guvern, prin care ținta de deficit a fost majorată de la 7% la 8,4%. Ei spun că această mișcare accentuează provocările cu care țara noastră se confruntă deja, în încercarea de a opri degradarea finanțelor publice și de a aplica măsuri de consolidare capabile să reducă dezechilibrele și să stabilizeze datoria pe termen mediu.

„Deși acest lucru reflectă o performanță ceva mai slabă a veniturilor (excluzând măsurile din pachetul fiscal din iulie), principalele ajustări vizează cheltuielile (în creștere cu 27,8 miliarde RON sau 1,6% din PIB-ul prognozat de Fitch), în special plățile mai mari ale dobânzilor, precum și cheltuielile legate de asistența socială și sănătate. Datele bugetare lunare arată că deficitul din ianuarie-august a fost de 86 miliarde RON (4,6% din PIB-ul prognozat de Fitch pentru 2025), similar în termeni de PIB cu aceeași perioadă din 2024”, arată agenția.

Previziunile Fitch pentru România

Deficitul ESA al administrației publice generale se va reduce în 2025 la 8,5% din PIB, față de nivelul record de 9,3% înregistrat anul trecut, preconizează Fitch. Deficitul inițial foarte ridicat înseamnă că agenția previzionează o scădere doar la 7% în 2026 și la 6,5% în 2027. O traiectorie a deficitului mai mare și o creștere modestă (0,7% în 2025, crescând la 1,2% în 2026 și 2027) conduc la o creștere rapidă a datoriei guvernamentale de la 54,8% în 2024 la 59% (puțin peste mediana categoriei „BBB”) în 2025 și la 65,6% în 2027, cu peste 10 puncte procentuale peste mediana prevăzută pentru categoria „BBB”, avertizează agenția de rating.

Agenția mai arată că, având în vedere amploarea deficitului și procesul de consolidare pe mai mulți ani, o provocare cheie este consolidarea credibilității politicii fiscale. Asta în special după revizuiri repetate ale obiectivelor fiscale în 2024, care au dus la creșterea deficitului bugetar de la un obiectiv inițial de 5% la un nivel real de 8,7% în termeni monetari. Pachetele suplimentare ar trebui să sublinieze angajamentul general al guvernului față de reducerea deficitului, menționează Fitch.

Agenția de rating mai avertizează că „este probabil să existe riscuri legate de punerea în aplicare”. Conform agenției, unele măsuri propuse în cel de-al doilea pachet, inclusiv reducerile pensiilor speciale, sunt supuse examinării Curții Constituționale. Incertitudinea politică s-a atenuat considerabil de la alegerea președintelui Nicușor Dan în luna mai și formarea unui guvern cu o majoritate confortabilă, dar sprijinul pentru măsurile fiscale suplimentare nu este garantat, având în vedere costurile politice și rezistența potențială. Prim-ministrul Ilie Bolojan a amânat o propunere de reducere a cheltuielilor administrative cu cel puțin 10% din cauza opoziției partenerilor de coaliție.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Motivul pentru care companiile vor fi obligate să furnizeze angajaților informații despre SALARIILE medii și BONUSURILE firmei de la 1 ianuarie 2026

Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba