09 oct. 2025, 16:51, Agricultură
Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a declarat că fermierii ale căror producții au fost distruse de înghețul târziu din primăvara anului 2025 vor primi bani de la Uniunea Europeană. El a făcut declarații la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români. 

Fermierii din Uniunea Europeană se confruntă de la an la an cu dezastre climatice care iau amploare:

  • primăvara: înghețul târziu,  ninsori („ninsoarea mieilor”);
  • vara: valuri de caniculă, secetă cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, precipitații devastatoare cu grindină, tornade, inundații  etc.
  • toamna: ploi torențiale, ciclon, ninsori sau îngheț timpuriu, rezultând inundații;
  • iarna: ninsori abundente, viscol, strat înalt de zăpadă;

Comisar european:  Fermierii români cunosc bine realitățile schimbărilor climatice

Suma alocată pentru fermierii ale căror culturi au fost distruse de înghețul târziu din primăvară se ridică la 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă, a anunțat comisarul european pentru agricultură și alimentație. Au fost afectate crescătoriile de caise, cireșe, piersici și nectarine. Rezerva financiară ar putea fi dublată din cauza fenomenelor meteo extreme, ca rezultat al schimbărilor climatice produse de poluare.

„O altă provocare cu care se confruntă fermierii din UE sunt dezastrele climatice. Fermierii români cunosc bine realităţile schimbărilor climatice. Şi în acest an, culturile au fost afectate din cauza îngheţului târziu din primăvară. Mai multe producţii au fost afectate, în mod special caisele, cireşele, piersicile şi nectarinele. Astăzi, pot anunţa că alocăm 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă pentru România, pentru a vă sprijini. Privind înainte, în următoarea perioadă financiară, vom dubla rezerva de criză. O vom numi ‘Plasa de siguranţă a unităţii’ şi va avea o valoare de 900 de milioane de euro pe an pentru a ajuta în faţa perturbărilor pieţei. Vorbind despre perturbări, înţeleg îngrijorarea unora dintre voi legată de comerţ, însă Uniunea noastră este un exportator net de produse agroalimentare. Mai mult decât atât: suntem cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume! Aşadar, beneficiem de pe urma comerţului, acest lucru este foarte clar, dar comerţul trebuie să fie echitabil. Suntem întotdeauna foarte atenţi la sectorul agricol când încheiem acorduri comerciale. De exemplu, cu Ucraina, am inclus garanţii fără precedent. Demonstrăm solidaritate cu Ucraina în lupta sa împotriva imperialismului rus, dar protejăm în acelaşi timp interesele fermierilor din UE”, a susţinut comisarul european, Christophe Hansen, pentru Agerpres.

Comisarul european: „Lumea se schimbă rapid”

Pentru a crește profitul și a reduce costurile, Hansen le-a sugerat fermierilor din România să se asocieze.

„Problema competitivităţii noastre este esenţială. Aderarea la organizaţii de producători sau cooperative vă poate ajuta să vă vindeţi produsele la preţuri mai bune. Cred că, dacă veţi coopera mai mult, veţi putea reduce costurile şi creşte profitabilitatea. Acest lucru se realizează şi prin sprijinirea noii generaţii de fermieri, pentru ca această profesie să rămână vie şi, odată cu ea, şi zonele rurale. 10% dintre fermieri au sub 40 de ani – ceea ce este bine. Dar putem merge şi mai departe. La sfârşitul lunii, voi prezenta o strategie pentru a asigura reînnoirea generaţională a sectorului agricol. Comisia nu poate acţiona singură. Este nevoie de sprijin la toate nivelurile – european, naţional şi regional – pentru a susţine tinerii fermieri”, a menţionat Hansen.

Acesta a susținut înființarea unui Centru pentru Inovare şi Formare a Tinerilor Lideri şi Antreprenori în Agricultură la București.

„Lumea se schimbă rapid. Presiunile climatice, instabilitatea geopolitică şi pieţele în continuă transformare fac ca viitorul să fie incert. Dar un lucru este clar: agricultura europeană trebuie să prospere, iar noi vom continua să o sprijinim. Fermierii români joacă un rol decisiv pentru securitatea noastră alimentară. Împreună, vom asigura ca agricultura românească şi europeană să fie echitabilă, competitivă, durabilă şi atractivă pentru generaţiile viitoare. Aceasta este misiunea noastră comună, iar eu sunt hotărât să o duc la îndeplinire”, a adăugat comisarul.

Sursa Foto Ilustrativ: Shutterstock

