Ce PENSIE medie lunară vor obține românii care aleg să se pensioneze anticipat

Potrivit unei legi care a fost adoptată în 2023 și a intrat în vigoare din 2024, românii care doresc să se pensioneze anticipat pentru limita de vârstă, trebuie să aibă minim 15 ani de muncă.

Însă, pentru a primi banii cuveniți, aceștia trebuie să bifeze mai multe criterii, potrivit CANCAN. Pensia medie este de aproximativ 2.770 de lei.

Demografia pensionarilor

Potrivit statisticilor din iunie 2025, sunt 4,7 milioane de pensionari în România, iar numărul acestora va fi în creștere pe măsură ce generația decrețeilor va atinge vârsta pensionării. Fermierii, care sunt peste 500.000 la număr, vor primi o pensie mai mică, sub 700 de lei. Sunt 94.000 de beneficiari cu pensii anticipate parțiale. fiind plătiți în medie cu 2.800 de lei.

3,8 milioane de români primesc pensie la limita de vârstă, din care 2/3 sunt femei. Pensia medie se ridică la peste 3.000 de lei. Numărul pensionarilor din acest an a crescut cu peste 4.000 de persoane. Statul are de plătot 12,9 miliarde de lei în total, scrie Capital.

În categoria pensionarilor pentru cazuri de invaliditate, sunt peste 400.000 de persoane, cu o pensie măruntă de 1.100 lei. 45.000 dintre ei primesc pensie pentru gradul I de invaliditate. Alți 44.000 de români primesc pensii de urmaș – în jur de 1.500 lei.

Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună

Am făcut calculul complet. Iată ce pensie primești în luna august, dacă, până acum, aveai o pensie de 4.500 de lei pe lună. Multe categorii de contribuabili plătesc contribuții de asigurări de sănătate (CASS), în contextul măsurilor de austeritate.

Astfel, CASS-ul îl plătesc următoarele categorii:

Coasigurații:

soț/soție sau părinți fără venituri proprii.

Persoanele persecutate politic (deportați în comunism, veterani, revoluționari, etc.).

Beneficiarii indemnizației de șomaj.

Persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului.

Persoanele cu venitul minim de incluziune (ajutor social conform noii legislații).

Personalul monahal (membrii cultelor religioase fără venituri).Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 lei/lună.

Sunt scutite de la plata CASS-ului următoarele persoane:

Persoanele diagnosticate cu cancer (pe durata tratamentului în cadrul programelor naționale CNAS)

Persoanele cu handicap.

Alte categorii prevăzute de lege.

