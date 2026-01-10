Scandalul care a izbucnit în urma pasului făcut de către Consiliul UE pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur aduce în discuție ce pierde și ce câștigă România în urma acestei înțelegeri pentru schimbul liber. În lipsa informațiilor oficiale și a studiilor de impact pentru țară pe acest acord, Gândul a făcut un exercițiu jurnalistic și a încercat să afle care sunt argumentele pro și argumentele contra acordului în ceea ce privește România. Pe de-o parte, spun susținătorii acordului, România va putea exporta mai multe produse industriale către America de Sud și va avea acces la o piață cu 270 de milioane de consumatori. Pe de altă parte, în țară ar intra produse agricole mai ieftine, care ar dezavantaja producția locală.

Ştefan Muscă, preşedintele Sindicatului Fermierilor Patrioţi, spune că oamenii din agricultură pregateau dinainte de apariţia Acordului Mercosur o serie de proteste îndreptate împotriva Guvernului Ilie Bolojan din cauza taxelor mărite care afectează serios activitatea din agricultură. Însă, acest Acord a fost scânteia care a aprins şi mai mult spiritele, iar fermierii sunt hotărâţi şi mai mult să iasă în stradă.

Unul dintre fermierii români, care este şi lider sindical, nu vede deloc cu optimism situaţia, în condiţiile în care marfa din America de Sud bine atât cu preţuri mai mici şi nici nu este de o calitate superioară celei româneşti.

„Dezavantaj pentru România este în totalitate. După ce că nu mai aveam cui să vindem, dacă mai vine şi marfa din America de Sud, nu mai vindem absolut nimic. E total distrugerea fermierilor români. Nu mai producem tractoare. Sunt avantajate ţările care au industrie. Ori industrie noi nu mai avem decât Dacia şi Fordul. Nu mai producem utilaje agricole, tractoare. Deja sunt 200 şi ceva de mii de ferme care sunt în insolvenţă, urmează să intre în faliment. A venit acum şi Acordul Mercosur, nu mai avem nico şansă de supravieţuire. Nu vorbim numai de fermierii mici, vorbim şi de fermierii mijlocii. Cel puţin zootehnia va fi în colaps. Cei care se ocupă de vaca de carne, când va veni la jumătate de preţ. Faţă de România, inputurile sunt la jumătate de preţ. Ei cultivă modificat genetic. Eu n-o să pot să mai exist vreodată. Aşa că, ne gândim serios dacă să închidem porţile şi să facă ce vor domnul preşedinte Nicuşor Dan şi cu domnul prim-ministru Bolojan. USR a venit la conducere ca să distrugă ţara. Nu mai avem nicio şansă”, spune Ştefan Muscă, pentru Gândul.

Sindicalistul spune că fermierii români erau deja pregătiţi de proteste din cauza poverilor fiscale impuse de Guvern, din cauza cărora cresc cheltuielile cu combustibilul şi nu numai.

„Avem în vedere pentru că, oricum, şi în afară de acest Acord Mercosur, noi oricum acest proces de austeritate şi taxe mărite suntem la pământ. Este ceva politic împotriva noastră şi a producătorilor de hrană. N-a existat nicodată aşa o presiune pe oameni să nu iasă, să tacă din gură. Toţi primarii fac presiuni pe fermieri să nu iasă în stradă. Imediat îi ameninţă.”

Prof. Adrian Mitroi: „Mercosur este un acord care ne pune pe noi într-o poziţie nefericită”

Profesorul în Economie, în cadrul Academiei de Ştiinţe Economice, Adrian Mitroi, ne-a vorbit despre declanşatorul aceastei situaţii care, în opinia sa, este legat de impunerile tarifare ale SUA.

Acordul este în chinuri de foarte mulţi ani. Cred eu este o măsură pală faţă de tensiunea tarifelor impuse de America. Şi atunci ţările care sunt în afara relaţiei directe cu America, cum este şi Mercosur, UE şi America de Sud, este şi asta o formă de contrabalansare a impunerilor tarifare americane care sunt foarte dure. America a fost necruţătoare cu vecinii ei de la Nord şi de la Sud. Preşedintele Trump are această formă de negocierea, prin care îi pune ceilalţi într-o postură în care dacă le oferă jumătate, sunt foarte mulţumiţi, dar jumătatea aia e cu deficit. Noi suntem o ţară cu mare avantaj competitiv. Produsele noastre sunt de calitate impecabilă, în comparaţie cu cele din UE. Toată carnea aia vine la un preţ mai mic. Ele nu respectă standaredele atât de dure impuse de UE, după părerea mea. Europa este într-o poziţie favorabilă. Noi avem o agricultură de bună calitate, bio. Mercosur este un acord care ne pune pe noi într-o poziţie nefericită.”

Profesorul Mitroi subliniază că acest Acord nu ar fi apărut niciodată dacă SUA nu ar fi impus taxe atât de dure vecinilor săi, dar şi acelora care nu au o relaţie comercială directă cu SUA.

„Eu aş fi preferat să fi amânat, să fi impus criterii foarte stricte, şi să-i oblig să certifice că îndeplinesc aceleaşi standarde de calitate şi criterii de siguranţă ca şi produsele locale. Eu nu am certitudinea asta. Europa nu mai produce bio, nu mai are agricultură de mare calitate. România are aici un culoar foarte bun. Cred că, pentru noi, ca ansamblu, aş fi preferat să, nu. Nu ar fi venit nicodată dacă nu ar fi fost facilitat de agresiunea tarifară americană.”

Economistul Bogdan Glăvan: Acordul de liber-schimb cu Mercosur este binevenit, așa cum este binevenită orice altă scădere a poverii fiscale

Există şi economişti care cred exact contrariul celor spuse mai sus. Într-o postare pe facebook, Bogdan Glăvan explică avantajele unei astfel de situaţii.

„Acordul înseamnă că cetățenii din unele țări sud-americane vor putea cumpăra mai ieftin bunuri și servicii europene, iar europenii vor putea cumpăra mai ieftin bunuri produse în Brazilia și Argentina (cei mai importanți membri Mercosur), nemaifiind împovărați de taxe vamele de Evul Mediu. Am încercat să aflu ce cumpără românii din aceste țări. Soia, tutun, cafea, arahide – astea sunt principalele importuri din Argentina. Apoi ceva produse industriale slab prelucrate. Din Brazilia cam la fel. Ce le vindem sud-americanilor? Mașini, și subansamble pentru mașini, asta în primul rând. Apoi alte produse industriale relativ înalt prelucrate, cum ar fi pompe, termostate, echipamente electrice, produse chimice (medicamente). Apoi servicii (IT)”.

Economistul mai spune că „acest acord are o mică relevanță pe termen mediu. Dar este binevenit, ca orice alt acord care scade birurile”.

„Materii prime mai ieftine pe care le folosim în industria alimentară și care intră în componența alimentelor pe care ulterior le consumăm înseamnă alimente procesate mai ieftine. Ții post sau ești vegetarian? O să mănânci iaurt cu soia mai ieftin. Sau o să poți să cumperi mai ieftin direct bunuri de consum precum alunele sau lămâile. Eu unul nu consum practic deloc nici lămâi, nici cafea, nici tutun, nici soia, nici alune, deci nu mă prea interesează, dar nu despre mine e vorba aici, ci despre toți cei care cumpără aceste produse sau care cumpără alte produse care conțin aceste ingrediente. Eu unul nici nu vând ceva în Brazilia sau în Argentina, dar nu despre mine e vorba aici, ci despre industria constructoare de mașini, de medicamente, de diverse echipamente, care va avea afaceri mai mari și va putea mări salariile și crea noi locuri de muncă. Pe ansamblu, relațiile economice dintre România și Mercosur, și dintre UE și Mercosur, sunt foarte slabe. Foarte spre extrem de slabe. Înțeleg că la nivelul întregii UE s-a apreciat că liberalizarea comerțului reciproc va duce la creșterea PIB european cu – atenție! – 0,05%. Deci, acest acord are o mică relevanță pe termen mediu. Dar este binevenit, ca orice alt acord care scade birurile, ca orice altă liberalizare (nu față de inamicii noștri, bineînțeles).”

Bogdan Glăvan mai spune că acordul vine cu o grămadă de subvenţii pentru fermieri şi cu clauze de salvgardare în cazul în care situaţia o impune.

„Acordul conține, evident, jdemiliarde de subvenții pentru fermieri (adică pentru niște oameni bogați) și eternele clauze de salvgardare prin care o țară, precum România, va putea bloca importurile de lămâi în caz că producția de lămâi din România dă p-afară, știți ce zic? E hai, nu de lămâi, poate de zahăr. Dar ce, nu e bine să cumpărăm zahăr ieftin? Poate mai compensăm astfel acciza și taxa specială introdusă pe prăjituri și băuturi – niște nenorociri inventate de socialiști. Bine zicea cineva că discutăm degeaba despre Mercosur. Pentru fermieri și nu numai o problemă mult mai relevantă și mai urgentă este (eventuala) aderare a Ucrainei la UE. Dar eu v-am spus deja că sunt destul de sceptic că aceasta se va întâmpla rapid fiindcă, așa cum vedeți, în ciuda gargarei oficiale și a fredonării refrenului „We love Ukraine!”, agricultorii francezi abia așteaptă să-și deșerte camionul cu dejecții peste autoritățile guvernamentale franceze și europene, iar guvernele vor ceda presiunii grupurilor de interese.”

Adrian Negrescu: Firmele românești vor avea acces la o piață de peste 270 de milioane de consumatori

„În primul rând, firmele românești vor putea să își extindă prezența pe o piață de peste 270 de milioane de consumatori. Marele avantaj îl reprezintă eliminarea taxelor vamale (care în prezent ajung și la 35%), fapt care ar putea extinde semnificativ exporturile firmelor românești către America de Sud, estimate în prezent la peste 230 milioane de euro”, comentează economistul Adrian Negrescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Care sunt următorii pași în scandalul acordului Mercosur. Gândul publică scenariul în care acordul nu va fi votat

Moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, după acordul UE-Mercosur. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol”